‚Nereprezentujeme jen Spartu, ale i Česko.‘ Po třech letech se v Davosu odehraje Spenglerův pohár

„Dva roky se teď nehrálo, takže doufám, že přijde co nejvíc lidí. Skvělé by bylo, kdyby se vyprodal každý zápas, ne jenom ty naše. Celé město tím bude žít, hotely jsou vyprodané, byty na pronájem plné, bude tam opravdu hodně lidí,“ těší se reprezentační útočník a také hokejista švýcarského Davosu Matěj Stránský.

Pozvánku na letošní Spenglerův pohár od pořádajícího Davosu dostala také Sparta, která se tradičního turnaje zúčastnila naposledy v roce 2010. A byl u toho tehdy i útočník Daniel Přibyl.

„Je to tady krásné. Na turnaj před 12 lety jsem jel ještě jako junior. Už tenkrát to bylo skvělé a těším se, jak to bude vypadat teď po těch x letech,“ neskrýval nadšení Přibyl.

Turnaj se tradičně koná ve švýcarském Davosu na konci roku, finále se hraje vždy na Silvestra v poledne. To poslední s účastí Sparty bylo v roce 2004. Spenglerův pohár je nejstarším hokejovým turnajem na světě, koná se od roku 1923.

Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme.

Až do roku 1978 se @spenglercup hrál právě na venkovním kluzišti. pic.twitter.com/7VFnJsF9yi — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) December 26, 2022

„Ještě jsem tam nebyl a moc se těším, beru celou rodinu. Chceme ukázat, že český hokej je na vysoké úrovni, a jedeme to tam vyhrát,“ prohlásil útočník Sparty Miroslav Forman ještě před odletem do Švýcarska.

Partnerky a děti si s sebou do Davosu sice vzali i ostatní hráči, ale čas na ně moc mít nebudou. Obránce Adam Polášek totiž připomíná, že na Spenglerově poháru nejde jen o jméno pražského klubu.

„Nepřijeli jsme reprezentovat jenom Spartu, ale i Čechy. Určitě jsme sem nepřijeli na dovolenou,“ říká Polášek.

Do Davosu dorazili hokejisté Sparty ve výborné formě. Vyhráli desetkrát z posledních 11 zápasů.

„Jet na Spenglera v době, kdy jsme například byli předposlední, by nebylo ideální. Hlavou bychom v turnaji možná nebyli. Takhle si to tam můžeme užít, ale samozřejmě jedeme udělat nějaký výsledek,“ říká Forman.

Ve skupině čekají hokejisty Sparty zápasy s výběrem Kanady a domácím Davosem.

„Budeme hrát proti výborným mančaftům, doufám, že by nám to mohlo pomoct ještě dál v sezoně. Pamatuji si, že když tu hrál Třinec, hodně jim to pomohlo. Mohlo by nás to vystřelit ještě výš,“ říká kapitán hokejové Sparty Michal Řepík.

Úvodní zápas na Spenglerově poháru odehrají Pražané od 20.15 proti výběru Kanady. Ve druhé tříčlenné skupině se utkají IFK Helsinki, švýcarský tým Ambri Piotta a švédské Örebro.