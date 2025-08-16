Spojené státy ovládly Hlinka Gretzky Cup. Američtí hokejisté do 18 let porazili ve finále Švédy 5:3

Hlinka Gretzky Cup pro hokejisty do 18 let ovládli Američané. Ve finále v Trenčíně porazili Švédsko 5:3 a prestižní akci vyhráli podruhé v historii po roce 2003, kdy nesla název Světový pohár juniorů. Třetí skončili vítězové předchozích tří ročníků Kanaďané, kteří v Brně zdolali Finsko 3:0.

Radost amerických hokejistů do 18 let

Radost amerických hokejistů do 18 let | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Američtí mladíci oplatili ve finále Švédům úterní porážku 3:5 v základní skupině. K vítězství si dnes pomohli čtyřmi využitými přesilovkami.

Skóre finálového zápasu otevřel už po deseti sekundách Elton Hermansson, ale Američané stav rychle otočili a na konci čtvrté minuty vedli. Švédům se povedlo ještě vyrovnat, výběr USA však přidal dvě branky. Na další trefu Hermanssona odpověděl v závěru Nick Bogas.

Čeští hokejisté, kteří obhajovali stříbro z minulých dvou let, obsadili páté místo. Na závěr skupiny podlehli Kanadě 0:5 a unikl jim postup do semifinále. V duelu o konečné umístění zdolali Slovensko 5:2.

