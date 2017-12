Spoluhráči z Komety se v národním týmu sešli po dvou letech, teď Erat s Němcem zabojují o olympiádu

Dva rodáci z Třebíče nastoupili za hokejovou reprezentaci naposledy na mistrovství světa v Praze 2015, oba pak ještě hráli jednu sezonu v Rusku. Minulý rok se vrátili do extraligy a v dresu Komety Brno získali mistrovský titul. A příští týden se obránce Ondřej Němec a Martin Erat společně vrátí do reprezentačního dresu na turnaji v Moskvě, který je generálkou na olympijské hry v Pchjongčchangu. Tím ale podobnosti končí. Praha 19:04 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Martin Erat v dresu Komety Brno. | Foto: ČTK, Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Obránce Ondřej Němec míří na turnaj do Ruska v roli hráče, který už přes dva roky za národní tým nenastoupil a o nominaci na olympijské hry se musí porvat s dalšími konkurenty.

„Na rovinu jsem si myslel, že se mě to už nebude týkat, ale teď přišla šance ještě zabojovat o olympiádu. Jsem rád, že můžu reprezentovat. Jdu tam s čistou hlavou a pak se uvidí,“ líčí Radiožurnálu svou situaci Němec.

To útočník Martin Erat je v trochu jiné pozici. Reprezentační trenér Josef Jandač už dřív řekl, že v hokejistovi s devíti stovkami startů v NHL vidí lídra olympijského mužstva. Sám šestatřicetiletý hráč si ale nejdřív chce otestovat, jak se bude při mezinárodních zápasech cítit. Předvánoční turnaj tedy bere jako zkoušku.

„Řekl jsem, že pojedu a uvidím, jak se mi bude dařit a jak se to vůbec vyvine,“ nechce nic uspěchat Erat. Jeho spoluhráč z mistrovské Komety Brno Němec potkává Erata v kabině každý den. A nepochybuje o tom, že by byl pro národní tým přínosem:

„Martin je klíčový hráč, který řídí mužstvo a hlavně přesilové hry. Je to puntičkář, který chce mít všechno vyladěné, aby to fungovalo ne na sto, ale na dvě stě procent. Co se týče olympiády, tak si myslím, že tam bude mít stejnou úlohu, tedy aby on byl tím klíčovým hráčem,“ popisuje svého spoluhráče Němec.

'Jsou situace, kam nováčka poslat nemůžete'

Plánem Erata ale není přijet na reprezentační sraz a hned fušovat trenérům do řemesla.

„Nevím, jaký hrají systém, takže uvidíme na prvních trénincích, jak to probíhá. Pak si určitě promluvím s panem Jandačem a uvidíme, jak to bude dál,“ říká Erat.

Nominace dvou opor brněnské Komety zapadá do sázky na zkušenost, kterou trenér Jandač na olympijskou generálku zvolil. Podle účastníka tří olympiád Erata je taková volba logická.

„Na olympiádě jsou situace, kam nováčka poslat nemůžete. Tihle kluci už něco zažili a jsou lídry klubů v Extralize nebo v Rusku. Na olympiádu by podle mě prostě měli jezdit ti nejlepší,“ míní Erat.

Jak si zkušené reprezentační mužstvo povede v generálce na olympijské hry můžou vidět i diváci v pražské O2 areně, kde ve středu odehrají Češi úvodní zápas turnaje proti Finsku. Až poté odletí do Moskvy.