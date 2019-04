Columbus dal tři góly v sedmi minutách. Porazil tak suverénního vítěze základní části Tampa Bay

Hokejisté Tampy Bay ztratili v úvodním utkání play-off NHL tříbrankový náskok a podlehli Columbusu 3:4. U jednoho gólu poražených asistoval Jan Rutta. Dominik Simon přihrál na jeden gól Pittsburghu, který prohrál na ledě New Yorku Islanders v prvním utkání série 3:4 v prodloužení. New York 7:21 11. 4. 2019 (Aktualizováno: 7:48 11. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sergei Bobrovsky, Markus Nutivaara, Yanni Gourde v úvodním utkání play off NHL mezi Tampa Bay a Columbusem. | Foto: Kim Klement | Zdroj: Reuters

Tampa Bay, suverénní vítěz základní části, vedla v osmnácté minutě 3:0. Třetí gól padl za přispění Rutty, který u mantinelu nedovolil, aby Columbus vyhodil puk z obranného pásma.

Český obránce poté přihrál kotouč Michailu Sergačjovovi, jehož střelu tečoval Yanni Gourde. Ruuta si v utkání připsal do statistiky plus/mínus dva kladné body. Jeho spoluhráč Ondřej Palát naopak dva záporné.

Tahoun Tampy Bay Nikita Kučerov v úvodu prostřední třetiny zblízka spálil velkou šanci a od poloviny zápasu se začalo rodit překvapení. Z úniku snížil Nick Foligno. Zbývající tři góly vstřelil Columbus v rozmezí 48. až 55. minuty. Hezkou individuální akcí snížil David Savard, v oslabení vyrovnal Josh Anderson a obrat završil Seth Jones střelou z mezikruží.

Pittsburgh vstoupil do utkání laxně. Už ve druhé minutě prohrával 0:1 a to ještě předtím rozhodčí odvolali gól New Yorku Islanders kvůli ofsajdu. Po akci Dominika ale brzy vyrovnal. Český útočník zavezl puk do pásma, přenechal ho Philu Kesselovi, který skóroval střelou z mezikruží.

Penguins dotáhli i ztrátu 2:1 a 3:2, přičemž prodloužení si vynutili trefou při hře bez brankáře. Domácí ale přesto získali první bod, z dorážky rozhodl v čase 64:39 Josh Bailey.