„Jsem spokojený, samozřejmě jsem se cítil dobře. Možná je to tím, že letos sezona dopadla, jak dopadla, přeci jen se nedohrála, ale ještě lépe jsem se cítil minulý rok. Byl jsem vděčný za to, že jsem byl letos zdravý. Vím, čeho jsem schopný, když jsem zdravý a stoprocentně fit,“ říká David Pastrňák o sezoně, ve které dal 48 gólů ve zkrácené základní části.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to pro mě obrovská poklona, radoval se Sportovec roku Pastrňák, který navázal na Jágra

Pastrňák se tak stal druhým Čechem po Milanu Hejdukovi, který vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce sezony. Jenže ta byla asi nejzvláštnější v dosavadní více než stoleté historii soutěže.

„Na jednu stranu to docela potěší. Přeci jen jste docela rozbitý po sedmdesáti zápasech. Bylo to dobré v tom, že si pořád myslíte, že za týden dva se zase vrátíte do sezony. Kdybychom všichni věděli, že to bude tak dlouhé, tak radši hrajeme dál,“ říkal havířovský rodák v červnu při přerušení sezony jako čerstvý držitel Zlaté hokejky.

„Tělo mám teď zdravé, cítím se super a připravuju se na to, co bude dál, i když je to hrozně těžké, když nikdo z nás nic neví,“ dodal Pastrňák.

Sportovcem roku je poprvé hokejista Pastrňák. Mezi kolektivy zvítězila smíšená štafeta biatlonistů Číst článek

Nakonec se Pastrňák dočkal a začal za Boston hrát play-off NHL netradičně v srpnu. Zvykal si na hokej bez diváků a život v bublině. Boston nakonec z play-off vypadl, Pastrňák si v něm ale udržel bilanci bodu na zápas a za svůj individuální výkon v kolektivním sportu získal v Česku ocenění Sportovec roku.

„V kolektivních sportech to má sportovec nastavené trochu jinak. Jsem si jistý, že kdybych hrál tenis, tak je to všechno jen o mně a soustředil bych se na tyhle individuální ceny, což je u individuálních sportů správně. U hokeje a fotbalu vyrůstáš odmalička s klukama v šatně a hlavu máš nastavenou maličko jinak a chceš týmové úspěchy vyhrávat víc než individuální ceny,“ říká Pastrňák krátce po vítězství v tradiční anketě.

„Ale je to pro mě obrovská poklona a nikdy bych nečekal, že můžu vyhrát takovouhle individuální cenu. Obrovsky si toho vážím,“ dodává.

Hokejista se stal Sportovcem roku po 15 letech. V roce 2005 to byl Jaromír Jágr po českém zlatu na mistrovství světa. Teď je český hokej už v jiné éře - v éře Davida Patrňáka.