St. Louis má mečbol. Útočníci Bostonu v čele s Pastrňákem zatím nemohou vyzrát na Binningtona

Jmenuje se Jordan Binnington a je to pět měsíců, co trápí soupeře hokejistů St. Louis. Mladého gólmana povolal klub na přelomu roku, když byl na dně NHL. Od té doby je Binnington v brance a v noci na pondělí může St. Louis získat Stanley Cup. Opačný cíl ale má Boston i s útočníkem Davidem Pastrňákem, který ve finále při vyrovnaném počtu hráčů na ledě zatím gól nedal. Od zpravodaje z místa St. Louis 13:59 9. června 2019

Útok Bostonu má s Binningtonem velké problémy, na pohled vysoký, klidný Kanaďan pustil v posledních dvou utkáních pouze tři góly.

Hokejisté Bostonu mají před sebou možná poslední zápas sezóny. Pokud prohrají, budou se dívat jak St. Louis přebírá Stanley Cup. Natáčel Martin Charvát

„Hodně jsme mu to ulehčili, na střely vidí a nechodíme na dorážky. Musíme se dostat před něj a ztížit mu to s tím, že na puky neuvidí. V téhle lize už je každý brankář dobrý, takže bez práce před bránou bude těžké dát nějaké góly,“ řiká pro Radiožurnál David Pastrňák.

I proto se český útočník v posledním střetnutí točil kromě prvního útoku, ve kterém hraje s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem, i ve formaci s Davidem Krejčím.

„Rozumíme si, odehráli jsme spolu spoustu zápasů a víme, co od sebe čekat. Vzhledem k tomu, že jsme minulý zápas hráli na jedenáct útočníků, tak se složení lajn různě střídalo,“ vysvětluje Pastrňák.

49 let čekání

Finále se v posledních duelech proměnilo na hru s trpělivostí. Jednak ohledně vyloučení – žádný z týmů nechce dát tomu druhému přesilovou hru zadarmo – a pak také při čekání na gól, třebaže to je zvláště v bouřící aréně ve středu St. Louis trochu složité.

„Je tu neskutečná atmosféra, přeci jen čekali na finále nějakých 49 let, takže to tu žije. Mně to z osobního hlediska vyhovuje hrát pod takovou kulisou, to se nepodaří každému,“ usmívá se pod už poměrně dlouhé vousy David Pastrňák.

Sám přiznává, že bude možná i trochu nervózní: „Určitě tam nějaká nervozita bude, zvlášť čím blíž k zápasu bude.“

Zkušenosti z poslední doby z ledu v St. Louis má ale pozitivní: „Hráli jsme tady oba dva zápasy dobře.“

Takže se na utkání těší: „Věřím, že když budeme hrát tak, jak umíme, tak vyhrajeme,“ dodává Pastrňák.

Šesté finále Stanley Cupu v St. Louis začne ještě za světla, v Česku ale tou dobou budou dvě hodiny v noci na pondělí.