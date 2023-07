Odešel legendární hokejista a trenér Stanislav Neveselý, který byl u jedenácti titulů jihlavské Dukly

V jednom z rozhovorů pro Český rozhlas Vysočina Stanislav Neveselý vzpomínal, jak jako kluk hrál hokej. „To byly velký zimy, prostě to zamrzlo a bylo. Navíc v té době na vesnici nebyla televize, nic, tak jsme to prostě prožívali na ledě. My jsme tam byli od rána do večera,“ vyprávěl.

Stanislav Neveselý v letech 1959 až 1964 hrál jako útočník za pražskou Spartu. Pak působil jako hrající asistent v Jihlavě. Společně s trenérem Jaroslavem Pitnerem dovedli Duklu osmkrát k titulu mistra Československa. U dalších tří jihlavských úspěchů pak byl Stanislav Neveselý jako hlavní trenér.

Vojnu u něj na Vysočině prožily desítky mladých hokejistů. „Vojenská služba byla od devatenácti let, takže to byly nejlepší roky. Já jsem je dřel. Říkal jsem: Vy blbci, když se to nenaučíte teď a neuděláte ze sebe špičkový hráče, tak už to potom neuděláte nikdy,“ líčil.

Mistr světa 1985

Jako pomocný trenér reprezentace Stanislav Neveselý společně se svými deseti svěřenci z Jihlavy zvedl v roce 1985 v Praze nad hlavu pohár pro mistry světa. „V Praze jsme ve finále měli Kanadu a porazili jsme ji 5:3. Když se dělala nominace, bylo to složitější, já tam tolik hráčů z Dukly nechtěl, to tlačil Bukač. Já jsem byl proti. Říkal jsem: Luďku, já tam nemůžu z Dukly vzít tolik hráčů. Když vybouchneme, tak se nebudu moct vrátit domů,“ usmíval se.

Stanislav Neveselý se také podílel na největším úspěchu české hokejové historie. Na olympijských hrách v Naganu dělal reprezentaci sportovního manažera.

Zemřel Stanislav Neveselý, člen Síně slávy českého hokeje. Člověk, který svůj život zasvětil hokeji. Byl u 11 titulů (jak hráč tak trenér) Dukly Jihlavy, s kterou je spojena většina jeho kariéry. Byl též u titulů mistrů světa i v Naganu. Nezapomeneme. Čest jeho památce! pic.twitter.com/WO4C7k7WFy — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 24, 2023