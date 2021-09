‚Cesta byla spletitá, ale skončilo to pohárem v Písku.‘ Obránce Rutta přivezl Stanley Cup na jih Čech

Jedenatřicetiletý rodák z jihu Čech si dobře uvědomuje, že vyhrát Stanley Cup je těžké, ale přivézt ho domů je v životě vrcholového sportovce nezapomenutelné.

Do Písku přivezl Stanley cup před sedmnácti lety jiný obránce Stanislav Neckář. Jan Rutta to dobře věděl, z té doby má dokonce s pohárem fotografii, ale moc si s tím hlavu nelámal.

„To je asi spíš pro statistiky, ale je super, že pořád máme v Čechách hokejisty, kteří mají šanci takovou trofej přivézt domů,“ popisoval pro Radiožurnál obránce Tampy.

A tak tedy podstavec osazený kopií originálního poháru, který je vyroben ze stříbra a slitiny niklu, měří 89,54 centimetru a váží 15,5 kilogramu, přivezl do Písku, kde poprvé jako malý kluk nazul brusle.

„Dovedl mě k tomu taťka. Postavil mě na brusle na písecký zimák a já jsem tady tlačil bednu,“ zavzpomínal urostlý hokejista, který slavnou trofej z NHL vyhrál už podruhé.

Písek, Plzeň, Chomutov

A od tlačení bedny, jak sám říká, se vypracoval až v elitního světového obránce. I když všechno nešlo tak hladce, jak by si někdo mohl představovat. Z Písku odcházeli hokejisté do nedalekých Českých Budějovic, Rutta ale zvolil jiný stadion.

„Bral jsem to, jak to šlo. V ranném věku jsem odešel do Plzně, pak do Chomutova. Ta cesta byla spletitá, ale skončilo to pohárem v Písku,“ usmíval se.

Z Písku slavnou trofej přesunou do jeho současného bydliště, tedy do Prahy, k vidění ještě v areálu restaurace Rosmarina. Předtím se hokejista v soukromí ještě potká se členy rodiny.

„Myslím, že ten den bude hodně hektickej. Rodinný dýchanek bude super, že člověk bude trochu v klidu, ale za mě je nejvíc přivézt ho do rodného města, to je to, co každý hokejista chce a jsem rád, že se mi to povedlo,“ dodal zkušený hokejista.

A kdy Stanley Cup vrátí klubu, který ho podruhé za sebou vyhrál? „To je asi otázka na bodyguardy, kdy mi ho vezmou. Já jim ho rozhodně nebudu chtít dát,“ doplnil s úsměvem na tváři šťastný a spokojený obránce.