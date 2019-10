Když naposledy Chicago začínalo sezonu v Evropě, vyhrálo NHL. Pro hráče je ale cestování náročné

Do nové sezony NHL vstoupí v pátek i hokejisté Chicaga a Philadelphie. Na rozdíl od ostatních zámořských týmů ovšem svůj vzájemný zápas neodehrají doma v USA, ale v Praze. Pro hokejisty, kteří jsou zvyklí cestovat napříč Severní Amerikou, to na první pohled nevypadá jako velká změna. Přesto je tento zápas pro hráče specifický. U některých hokejistů Chicaga například vyvolává vzpomínky na zisk Stanley Cupu, který nastartoval úspěšnou éru klubu. Praha 16:25 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Chicaga Blackhaws se připravují na úvodní zápas sezony NHL v Praze | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Ano, těším se. Dobře víte, že když jsme naposledy začínali sezonu v Evropě, zakončili jsme ji velmi dobře. Věřím, že to pro nás bude dobrý teambuilding a že do sezony vykročíme dobře,“ řekl Radiožurnálu jeden z nejzkušenějších hráčů Chicaga Brent Seabrook.

Kanadský obránce byl u toho, když jeho tým zavítal před 10 lety do Evropy poprvé. V Helsinkách se Černí jestřábi utkali s Floridou v úvodním zápasu sezony, která pro Chicago skončila ziskem Stanley Cupu - prvním po 49 leté pauze.

Kromě této příjemné vzpomínky ale hráči Chicaga začátek sezony v Evropě za velkou výhodu nepovažují. „Vyloženě bych to neřekl. Myslím si, že to je právě naopak docela náročné na cestování a časový posun. Musíte si zvykat na český čas, ale je to pro oba týmy stejné, takže na to se nemůžeme vymlouvat,“ myslí si útočník Chicaga David Kämpf.

Právě časový posun byl pro zámořské hokejisty asi největším problémem při tomto malém výletu do Evropy. Při cestách na utkání po Severní Americe se totiž vyrovnávají s maximálně tříhodinovým rozdílem mezi časovými pásmy, teď si ovšem museli posunout hodinky dokonce o šest hodin dopředu.

„Určitě je to změna. Ale pořád je to jen hokej a nám nezbývá než se těšit na páteční zápas,“ věří Brent Seabrook, že na hokejistech Chicaga, ale ani Philadelphie nebude časový posun při pátečním utkání v libeňské O2 areně znát. Koneckonců - oba zámořské celky se v Evropě aklimatizují už téměř týden.