Stanley Cup v Česku. Vítězové nejslavnější hokejové trofeje Nosek a Vaněček ji přivezou ukázat domů
V úterý a ve středu budou mít možnost hokejisté Tomáš Nosek a Vítek Vaněček ukázat v Česku Stanley Cup pro vítěze NHL. V dresu Floridy se stali celkově 30. a 31. českým vítězem této nejcennější hokejové trofeje.
Jako první slavnou trofej přivezl na jih Čech brankář Roman Turek v roce 1999. Předchozí vítězové, ten trojnásobný Jaroslav Pouzar, střelec zlatého gólu v Naganu Petr Svoboda, Jiří Hrdina, Petr Klíma i legenda Jaromír Jágr se mohli z trofejí těšit jen v zámoří.
Poslechněte si, kteří hokejisté přivezli za posledních 40 let do Česka Stanley Cup
Ale pak už čeští hokejisté mohli vozit trofej přes oceán. V roce 2003 už podruhé ukázal slavný pohár doma Patrik Eliáš, po Jaromíru Jágrovi druhý nejproduktivnější český hokejista v NHL v historii. Ale program na 24 hodin měl kvůli zpoždění poháru trhliny. Česko-slovenští spoluhráči Richard Šmehlík a Jiří Bicek museli pár hodin ubrat.
„Bylo s tím spousta starostí. Mnoho provolaných hodin, snažili jsme se to vyřešit tak, abychom na tom byli dobře všichni tři. A každý si musel ubrat nějaké ty hodiny z oslav, což byla škoda,“ vzpomínal Eliáš.
Dvě covidové výhry Paláta
Slavný starý „křapáč“, jak bývá trofej přezdívána, toho zažil v historii opravdu hodně. Kromě tradičního přihýbání si z něho alkoholu, piva, vína, whisky se z poháru jedla ovesná kaše, guláš, halušky. A zažil i covidové období. Třeba Ondřej Palát v dresu Tampy vyhrál pohár dvakrát za sebou v období pandemie v letech 2020 a 2021.
„Vyhráli jsme dvakrát a rodiče tam nemohli být ani jednou. Byl jsem se ženou a s dcerou Adélkou, ale naši to ještě neviděli, ani táta si na to nesáhl. Takže jsem strašně moc rád, že se pohár vrátil do Frýdku a můžeme to trošku oslavit,“ těšilo Paláta.
A tak raději vyhrál pohár podruhé i kvůli tátovi Pavlovi. „Vy mě chcete rozbrečet. Od té doby, co odjel do Ameriky, jsme se o tom bavili. A všichni tak nějak cítí, že hokejista může brát miliony dolarů, ale hlavní je, aby se podepsal na pohár,“ doplnil otec Ondřeje Paláta. Na poháru tedy už bude po letošku vyryto 31 českých jmen.