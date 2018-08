Stanley Cup dál cestuje po různých destinacích. Navštívil Rudé náměstí, Hodonín i jezero ve Virginii

Čeští vítězové Kempný s Vránou už trofej dávno odevzdali, ale ti co hlídají Stanley Cup, mají práci na druhém konci světa.

„Je to naše práce. U mě konkrétně je to dvanáct zemí, které jsem se Stanley Cupem procestoval, jsou to zajímavé zážitky a zkušenosti,“ řiká bodyguard ještě v Praze. Jedna z dalších směn na ně vyšla třeba ve Virginii, kde slavil Matt Niskanen.

„Ten plán jsem měl v hlavě už dlouho. Přivezu pohár prostě domů, do Virginie, kde jsem hokejové vyrůstal a hrál v mládežnických kategoriích. A moji kamarádi tam stále žijí,“ říká hokejista vítězného Washingtonu Matt Niskanen.

Spoluhráče a kapitána Alexandra Ovečkina náplní do poháru netrumfnul. Zatímco Rus nechal dát do vrchu mísy kaviár za tisíce dolarů, u Niskanenů se spokojili s pivem a ještě před výletem třeba s čokoládovou zmrzlinou.

„Jen se tak projet na lodi, s tátou a se synem. Jasně, že naskočila i manželka a taky moje máma,“ užil si svůj den Matt Niskanen.

To v Saskatchewanu na farmě slavil gólman Braden Holtby, za kterým bylo vidět velké silo a koleje. Na fotografiích už chyběl jen traktor.

Premiéru zažil Stanley Cup také v zemi házené a fotbalu, v Dánsku, kam ho na předměstí Kodaně přivezl Lars Eller jako první Dán. Pro NHL.com řekl, že se těší na 24 hodin s pohárem, ale ono je to vlastně trochu jinak.

„Není to celý den. Je to někde mezi 12-16 hodinami, záleží na tom, kde ten den začneme. Snažíme se být féroví, aby si hráči pohár užili co nejdéle,“ popisuje jeden z bodyguardů.

Aby se tak mohli hokejisti Washingtonu těšit z čtyřiadvaceti hodin dohromady v součtu s letoškem, budou muset pohár vyhrát znovu v příští sezoně. Ta začne za necelé dva měsíce.

