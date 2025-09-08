Startuje nový ročník hokejové extraligy. Radiožurnál Sport nabídne v přímém přenosu všechny zápasy
Už v úterý 9. září začne zápasem pražské Sparty na ledě Českých Budějovic nová sezona hokejové Tipsport extraligy. Ve středu se pak do akce dostanou i všechna další mužstva, včetně obhájců mistrovského titulu - Komety Brno. Stejně jako v minulé sezoně odvysílá všechna utkání Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
„Parta, to je slovo, které to vystihuje. Možná se někdy rozpovídám o tom, jak jsme se na zápasy na Spartě a v Pardubicích připravili, ale teď si to ještě nechám pro sebe,“ říkal v dubnu po zisku mistrovského titulu kapitán Komety Jakub Flek.
00:00 / 00:00
Poslechněte si hráče a trenéry Pardubic a Brna den před startem nového extraligového ročníku
Nejprve to vypadalo, že se tak semknutá parta úplně nerozpadne, k několika změnám v brněnském kádru nakonec během léta došlo. Gólman Michal Postava odešel do zámořské NHL, nahradí ho Aleš Stezka. Z útočníků odešli Jakub Konečný a Tomáš Rachůnek, Kometu posílil třeba Tomáš Zohorna, který v Brně doplnil bratra Hynka.
Největší rozruch ale vyvolal konec Američana Petera Muellera. Jeden z klíčových hráčů týmu ukončil kariéru, i když měl platnou smlouvu. Takto nečekanou ztrátu komentoval trenér Kamil Pokorný. „Šok to pro mě nebyl. Loni jsme měli domluveného Aleše Stezku, ale nakonec odešel do NHL. S takovou situací se musíte vyrovnat. Každopádně odchází hráč, který tady zanechal výraznou stopu. Prostě se tak rozhodl,“ uvedl kouč Pokorný.
Pardubice s novým koučem
Kometa Brno na jaře porazila v extraligovém finále pardubické Dynamo - a to až v posledním možném, tedy sedmém zápase. Pardubice tak prohrály druhé finále v nejvyšší soutěži v řadě a v létě znovu měnily kouče. Tým nově vede zkušený Filip Pešán, jeho asistentem je Karel Mlejnek. Pešán popisuje, co je teď z jeho pohledu důležité.
„Musíme připravit tým na start sezony. Během sezony chceme pracovat tak, abychom měli dobrý pocit z předváděné hry, aby na nás chodili fanoušci, a také chceme být dobře připraveni po taktické i kondiční stránce. Chceme v klubu nastolit takovou atmosféru, abychom se skvěle připravili před play-off,“ zmínil Pešán.
Útok Pardubic posílil Jakub Lauko. Přišel ze zámořské NHL, kde v minulé sezoně hájil barvy Bostonu a Minnesoty. Pro Lauka byli při rozhodování důležití právě i noví trenéři, jak uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi. „Filipa i Karla znám docela dobře. Lákají mě i ambice celého týmu,“ říká posila Pardubic.
Hokejová extraliga začíná v úterý 9. září soubojem Českých Budějovic s pražskou Spartou, ostatní týmy půjdou do akce o den později. Všechny zápasy nejvyšší soutěže bude vysílat Radiožurnál Sport v přímém přenosu v pořadu S mikrofonem za hokejem a na internetu.