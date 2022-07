Šulák je druhým českým hokejistou, který se vrací do Ruska. V KHL si opět zahraje za Vladivostok

Reprezentační obránce Libor Šulák se vrací do Kontinentální hokejové ligy. Podle informací serveru hockeynews.se bude hrát znovu za Vladivostok, kde působil před odchodem do švédského Örebro v polovině února. S Admiralem má stále platný kontrakt, smlouvu do dubna 2023 prodloužil v lednu.

