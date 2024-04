Super parta kluků, kde se všichni posouváme nahoru, říká Mašín o reprezentačním srazu hokejistů

Česká hokejová reprezentace zahájí přípravu před světovým šampionátem dvojzápasem s Německem. Hrát se bude ve čtvrtek a v sobotu v Karlových Varech, kde národní tým trénuje. Kouč Radim Rulík má k dispozici 3 brankáře, 9 obránců a 15 útočníků. Je mezi nimi i obránce Ilvesu Tampere Dominik Mašín. Svěřenci kouče Rulíka nastoupí k prvnímu duelu ve čtvrtek v 17.10. Karlovy Vary 16:27 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový obránce Dominik Mašín zabojuje o účast na domácím mistrovství světa v Praze a Ostravě | Foto: Pius Koller | Zdroj: ČTK

Dominiku, vnímáte, že jste v týmu, který bude bojovat o účast na domácím světovém šampionátu?

Určitě. Je pro mě čest být součástí týmu. Mám kolem sebe partu super kluků.

Připadá mi, že se oproti úvodním turnajům Euro Hockey Tour změnil přístup reprezentačního trenéra Radima Rulíka, který je nyní na ledě slyšet o poznání víc. Cítíte to také?

Cítíme, že nás chce povzbudit. Když někdo něco nedělá dobře, tak nám to chce říct, aby jsme byli všichni na stejné vlně.

V prvním přípravném duelu nastoupíte proti Němcům, kteří mají nyní ve Varech osm členů ze stříbrného mužstva z loňského šampionátu. Jak moc náročný duel očekáváte?

Náročné to bude. Připravíme se na to jako na každý jiný zápas. Máme hodně kvalitní tým, takže si na ně věříme.

Je i pro vás lepší, že můžete růst kolem hráčů jako jsou Roman Červenka, David Tomášek nebo bratři Kovařčíkové?

Je to super. Všechny kluky znám, ale je skvělé trénovat v tak kvalitním týmu. Pro všechny je to plus.

Jak moc vám v hlavě vrtá případná účast na mistrovství světa v Praze a první zápas proti Finsku?

Tak daleko nekoukám. V každém zápasu se pokusím odvést maximum a uvidíme, jak to dopadne.

