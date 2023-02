Čeští hokejisté se proti Švýcarům pokusí odčinit debakl, chtějí navázat na závěr zápasu s Finy

„Je potřeby zase nastartovat hlavy. Spoustu kluků bude hrát zápasy dva dny za sebou, určitě si k tomu něco řekneme a zkusíme přepnout,“ prohlásil reprezentační obránce Jakub Jeřábek po nejvyšší prohře s Finskem za posledních jedenáct let.

„I takové zápasy jsou, i když by se samozřejmě neměly stávat na takových turnajích. Je to zkušenost. Řekli jsme si, že alespoň tu třetí třetinu musíme urvat, zkusit s tím něco udělat, začít vyhrávat souboje a vzít si z toho něco málo pozitivního. To se nám nějak částečně podařilo, alespoň 1:0 jsme ji vyhráli,“ říká další obránce Libor Zábranský mladší.

Sám byl při prohře 1:6 s Finskem na ledě hned u poloviny inkasovaných gólů. Na závěrečnou třetinu, kterou národní tým vyhrál 1:0, by proti Švýcarsku chtěl navázat také reprezentační kapitán Jan Kovář.

„Je to národní tým, máme nějakou hrdost a chtěli jsme, aby to alespoň nějak vypadalo. Abychom to dohráli se ctí a zároveň se připravili na další zápas. Doufám, že to je pro nás užitečná lekce,“ řekl Kovář.

Minimálně v případě jednoho hráče by ale trenérovi hokejové reprezentace Karimu Jalonenovi nevadilo, kdyby předvedl výkon jako proti Finsku.

„Líbilo se mi, jak celé utkání hrál Adam Musil. To pro mě bylo pozitivní. Zkusili jsme trochu změnit formace a musíme ještě promyslet, jak útoky proti Švýcarům poskládáme. Možná změníme sestavu trochu víc, než jsme plánovali.“

Oba předchozí zápasy proti Švýcarsku v této sezóně byly velmi vyrovnané. Na Karjale čeští hokejisté prohráli 2:3 v prodloužení, na Švýcarských hrách zvítězili 2:1.

Třetí vzájemné utkání začne stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport ve 12.00.