Švédské přesilovky jsou vražedné, přiznává po prohře trenér hokejistů do 20 let Pešán

Čeští hokejisté do 20 let nenavázali na mistrovství světa ve Spojených státech na svou úvodní překvapivou výhru. Po Rusku narazili v Buffalu na skvěle organizovaného soupeře a se Švédy nakonec prohráli 1:3. Na vině jsou podle trenéra Filipa Pešána především přesilové hry. Buffalo / USA 9:04 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Filip Pešán | Foto: hcbilitygri .cz

„Hráli víc týmově, pospolu, aby splnili taktiku, jakou měli. Bylo to těžší než s Rusy. Ti si vždycky dělají, co chtějí, hrají to sami na sebe, tak je to jednoduchý, že jeden se odstaví, další jsou někde mimo. Švédi hráli spolu, týmově a byli dobří,“ povídal po zápase obránce Libor Hájek, který asistoval u jediného českého gólu.

Česká hokejová dvacítka svůj druhý zápas nezvládla. Se Švédy prohrála 1:3 Číst článek

Klíčem k úspěchu v utkání základní skupiny mezi českými a švédskými mladíky byly přesilové hry. Po dvou vyloučeních se svěřenci trenéra Filipa Pešána dostali hned v první třetině pod velký tlak, který také Seveřani proměnili ve vedoucí branku.

„Švédské přesilovky jsou vražedné a tam potom dostal soupeř pohodu na hokejky, protože po tom, co byl vyrovnaný začátek zápasu, tak nás dvě minuty nepustili z pásma v přesilovce. Tím se jejich tým nastartoval,“ přibližuje kouč velkou sílu elitních celků v početní výhodě. A tak chce před dalšími zápasy na šampionátu zapracovat na disciplíně

„Hlavně náš trest za příliš mnoho hráčů na ledě byl dětinský,“ uvědomuje si trenér. Češi navíc nevyužili víc než minutu a půl dlouhou dvojnásobnou přesilovku.

| #WorldJuniors Příspěvek sdílený Česká hokejová reprezentace (@narodnitym), Pro 28, 2017 v 2:44 PST

„Kdybychom si pomohli gólem v přesilovce 5 na 3, tak zápas mohl vypadat i výsledkově jinak. Ale ve druhé a třetí třetině konsolidovaný, organizovaný výkon. Opět strašně moc obětavosti v týmu a máme na čem stavět dál,“ dodává Pešán.

Ve Spojených státech by mohl dovést českou reprezentaci do 20 ti let po 13 letech k medailím ze světového šampionátu.