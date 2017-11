Tady je tak jedna lajna, co odpovídá kvalitě extraligy, říká o svém působení v AHL Radim Šimek

Farma. Slovo, které bývá postrachem hokejistů bojujících o šanci zahrát si slavnou NHL. Podobný příběh moc dobře zná opora libereckých Bílých Tygrů z posledních sezón Radim Šimek. V týmu San Jose Barracuda se příliš neprosazuje a tak přemýšlí, jestli má cenu pokračovat v USA pokračovat dál. San Jose 13:03 25. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Šimek během přípravy v dresu San Jose Sharks | Foto: AP/Ross D. Franklin | Zdroj: ČTK

Do zámoří přišel Radim Šimek jako reprezentant a účastník mistrovství světa. Jenže to mu samo o sobě neotevřelo brány do elitní soutěže. O šanci musí tvrdě bojovat i na farmě.

„Není to moc příjemný, když přijede hráč z Evropy, který, nechci říct, že toho má hodně za sebou, ale už něco odehrál. Pak přijede mezi juniory, mezi kluky, kterým je třeba 18 let a nehraje mezi nima a přitom vidí, že nejsou o nic lepší. Asi jsem se nezalíbil trenérům, tak nehraju. Nevím, co si o tom mám myslet, ale není to nic jednoduchého,“ říká pro Radiožurnál Šimek.

V Liberci byl pětadvacetiletý bek zvyklý preferovat ofenzívní styl hry. Podporoval útok. Často se dostával do zakončení.

„Tady v tom týmu je tak jedna lajna, co odpovídá, co jsme hráli v extralize, konkrétně v Liberci. S těmi kluky si to člověk někdy dobře nahraje, ale s některými, když jsem na ledě, tak mi zůstává rozum stát, co některý vymyslí. Hokej je samozřejmě hra chyb, je to o chybách, ale když vidím, že nedostávám ani příležitost na úkor jiných hráčů, tak si říkám, jestli to má vůbec cenu,“ přemýšlí hokejista.

AHL je nejblíž k tomu zahrát si NHL

O hokeji na farmě se také říká, že je individuální záležitostí. Každý v ní hraje jen na sebe. Sbírá body, aby si vybojoval místo v prvním týmu.

„Někdy je vidět ta hamižnost hráčů. Můžu říct konkrétní případ. Jeli jsme čtyři na jednoho, podpořil jsem jako obránce ještě útok, tak jsem myslel, že tam něco vymyslíme. Hráč pak ale vystřelil z nulového úhlu a netrefil bránu. Prohnal to druhým rohem a oni pak jeli dva na nulu a dali nám gól,“ popisuje Šimek problémy v AHL.

Na takové situace zkrátka nebyl z českého hokeje zvyklí. Není to hokej, který by rodáka z Benátek nad Jizerou těšil. Každou chvíli přemýšlí o tom, jestli má smysl o NHL bojovat.

„Samozřejmě mám to v hlavě každý den, jestli mám zapotřebí tady dělat 'šaška' a skoro nehrát, než abych třeba šel do Evropy a zahrál si v nějakém lepším klubu, hrát pořádný hokej a dostávat víc příležitostí. Zase když je člověk tady, tak je to nejblíž aby si člověk zahrál NHL. Uvidíme, co bude, ještě pár zápasů tady tomu dám. Vyřešíme to s agenty. Je tu i vidina olympiády, pokud by mě trenéři chtěli,“ myslí dopředu český hráč.

Dopadlo to nejhůř jak mohlo

Ano, olympiáda je, ve spojení s návratem do Evropy, velkou výzvou. Ze zámoří si na ní stoprocentně nezahraje.

„Když už jsme se bavili před sezónou o NHL a už jsem věděl, že ta olympiáda bude a že to pravděpodobně bude bez hráčů z Ameriky. Nevěděl jsem, že to bude úplně bez nich, že tam nebudou moci ani hráči z farmy, kteří mají dvoucestnou smlouvu s klubem v NHL,“ vysvětluje mistr extraligy s Libercem.

„Hodně jsem nad tím přemýšlel, jestli ještě rok počkat v Evropě a zkusit zabojovat o olympiádu, anebo jít do Ameriky. Nakonec jsem dal přednost Americe. Protože sliby, co San Jose mělo, tak to vypadalo, že bych se mohl probojovat do hlavního týmu. Nemyslel jsem si, že budu hrát všechny zápasy, ale že budu s týmem a něco odehraju. Dopadlo to úplně jinak a nejhůř jak mohlo,“ lituje hokejový obránce.