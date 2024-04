‚Tak jako Sparta vyhrála tři zápasy, jsme je mohli vyhrát my.‘ Třinec zkusí zachránit mistrovskou šňůru

Hokejová Sparta je jedno vítězství od postupu do finále extraligy, Třinec naopak jednu porážku od konce sezony a hlavně konce mistrovské jízdy, která trvá pět let a čítá čtyři mistrovské tituly. Sparta dokázala vyhrát v sezoně nad Třincem všech sedm duelů, včetně tří v semifinále a dvou posledních 3:2 v prodloužení. Nedělní zápas začíná v 18.00. Třinec 16:14 7. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít HC Oceláři Třinec zatím prohráli v semifinále play off Extraligy ledního hokeje všechny tři zápasy s HC Spatra Praha | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě, že to přispěje k sebevědomí. Je dobré, že najdeme cestu po – v sezoně to byly penalty, teď je to overtime. Našli jsme cestu i v těsných zápasech. Už je to pro nás všechno minulost a připravíme se na další zápas,“ zdůrazňuje trenér Sparty Pavel Gross a uznává, že šest ze sedmi vzájemných utkání v sezoně končilo v prodloužení nebo po nájezdech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejová hegemonie Třince se po pěti letech a čtyřech mistrovských titulech za sebou otřásá. V semifinále s pražskou Spartou totiž Oceláři prohrávají 0:3 na zápasy a Sparta je tak krůček od postupu do finále proti Pardubicím

Podobně vyrovnaný zápas očekává i střelec poslední vítězné branky, obránce Sparty Jakub Krejčík. Loňské vyřazení s Třincem dodalo podle něho Pražanům zkušenosti.

„Bude to stejné. My se soustředíme na první třetinu a od toho půjdeme dál. Věříme v naši sílu, v tým, a to je ten klíč. Myslím si, že zkušenosti, které jsme nasbírali minulý rok, nám určitě letos pomáhají,“ doplňuje Krejčík.

‚Hlavy nahoře‘

Zatímco ve čtvrtfinále Třinec odvracel s Českými Budějovicemi obrat z 3:0 na 3:4, tentokrát by si zvrat přál. „Tak, jako oni vyhráli tři zápasy, jsme je mohli vyhrát i my. Stále si věříme, máme hlavy nahoře a bude to o naší bojovnosti a našem srdci. Necháme tam všechno. Budeme hrát tak, abychom si na konci mohli podat ruce, že jsme udělali všechno,“ říká útočník Ocelářů Viliam Čacho.

Sparta porazila Třinec 3:2 po prodloužení. V neděli může slavit postup do finále Číst článek

Třinci se vrací do sestavy klíčový útočník Daniel Voženílek. Osmadvacetiletý reprezentant ve třinácté minutě středečního utkání nedovoleně atakoval Filipa Chlapíka, kdy jej „dohrál“ u mantinelu. Původně dostal trest na dva zápasy, ale po odvolání mu byl snížen o polovinu.

„Myslím, že je to rozumné rozhodnutí. Ten jeden zápas, ok, chyběl, ale jsme rádi, že bude v sestavě, a věřím, že nám pomůže,“ dodává Čacho.

Po podobném zákroku nedohrál sobotní utkání sparťanský obránce Michal Kempný. U třineckého publika jistě vzbudí vášně, že v neděli bude na ledě. Disciplinární komise ho dále netrestala.

Třinecký trenér Zdeněk Moták to ale neřeší a také sní o obratu v sérii: „Před chvílí tady jsem říkal, že se nikdy nevzdáme. Za tím je schováno všechno.“