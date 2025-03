Hokejistky nemají jinou cestu než jít do zahraničí, říká Sadilová. Nová kampaň má pomoci ženskému hokeji

Speciální puk váží 4,6krát víc než ten běžný. Proč právě tohle číslo? Podle kampaně Puck-Off předsudkům je totiž v Česku 4,6krát více registrovaných hokejistů než hokejistek. Projekt usiluje o větší mediální pozornost pro ženský hokej, lepší finanční ohodnocení hráček a především lepší možnosti při výchově mladých hokejistek.

„Od věku patnácti let pro holky nemáme žádnou jasně danou cestu. Každá to má jinak. Některá hraje do devatenácti s klukama, jiná třeba nemá klub, kde by jí to bylo umožněno. Takže je to individuální a pro holky nejsou oproti zahraničí jasně dané cesty,“ popisuje aktuální složitou situaci v českém ženském hokeji reprezentační manažerka Tereza Sadilová.

Příklad dobré praxe vidí na severu Evropy. „Ve Švédsku mají holky v tomhle věku možnost fungovat v akademii nebo juniorské dívčí soutěži. Druhý problém je, že u nás jsme pořád na amatérské úrovni. V zahraničí si holky vydělají peníze a můžou o hokeji smýšlet jako o kariéře,“ vysvětluje Sadilová.

Ze soupisky českého týmu pro poslední mistrovství světa 19 z 22 hráček působilo v zahraničních klubech. Jako například brankářka Viktorie Švejdová, která odešla do Švédska už v 15 letech.

„Předtím jsem hrála v Liberci, což je obrovský klub s velkou konkurencí i pro kluky. A pro holky je to ještě složitější. Věděla jsem, že pokud tam zůstanu, tak nebudu mít prostor, jaký bych si představovala. Zároveň mi ženská liga v Česku nedávala smysl. Hledala jsem cestu, jak studovat i hrát hokej. V tom je juniorská soutěž ve Švédsku naprosto úžasná,“ popisuje Švejdová, proč se jako velmi mladá rozhodla odejít do země tří korunek.

To, že v Česku chybí mládežnické soutěže hokejistek a vlastně i dostatek týmů, potvrzuje i reprezentační útočnice Vendula Přibylová.

„Už jenom to, že kluci vyrůstají mezi klukama a nás je pořád pomálu. V klubech to nedává takové počty, abychom byly jeden tým v kategorii. Když jsem vyrůstala, tak jsem kolem sebe měla jen jednu holku, která skončila, a já jsem celou svoji juniorskou kariéru byla sama,“ vzpomíná Přibylová.

I proto projekt Puck-Off předsudkům podporuje větší viditelnost ženského hokeje a usiluje o lepší podmínky nejen pro mladé hráčky.