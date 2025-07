Těším se na konfrontaci s hvězdnými hráči, hlásí kouč univerzitních hokejistů před tripem do zámoří

Hokejový trenér plzeňských Akademiků Tomáš Ceperko má před sebou další výzvu. Jako hlavní kouč povede na podzim českou univerzitní reprezentaci na turné ve Spojených státech amerických. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že očekává zajímavou konfrontaci. Rozhovor Plzeň 20:11 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejlepší čeští univerzitní hokejisté se těší na zámořský kemp (ilustrační foto) | Foto: Jiří Salik Sláma / MAFRA / Profimedia

Na jaký výlet se chystají vysokoškolští studenti, kteří hrají univerzitní ligu v Česku?

Po loňské zkušenosti, kdy jsme v létě hráli přátelské utkání s Cornellem, tak jsme dostali pozvánku zahrát si zápas i u nich. Bude to takový desetidenní trip, kdy odehrajeme přátelské utkání s univerzitními týmy divize 1 a NCAA, což je nejvyšší level. A také nás čekají dva zápasy s týmy z nižší úrovně.

Loňský souboj skončil pro český celek porážkou 1:4 proti Cornellu. Kdo z hráčů má letos šanci se podívat do zámoří?

Výběr hráčů nominovaly kluby. Už jsme udělali první selekci a na začátku srpna se sejdeme v Českých Budějovicích, kam jsme pozvali 45 hráčů. Tam pak uděláme ještě užší nominaci na trip do Ameriky.

Je velký zájem od hráčů z univerzitní ligy si zahrát v zámoří?

Je to pro ně zajímavé a nenajdeme hráče, který by vyloženě nechtěl jet. Máme dané atributy, na které u hráčů koukáme. Hledíme na rychlost, kondici, protože hráči musí zvládnout v šesti dnech pět utkání. Bude to fyzicky hodně náročné, takže i to bude hrát velkou roli ve výběru.

Počítáte s osvědčenými jmény nebo se v nominaci mohou objevit i úplní nováčci?

Vzhledem k tomu, že nominaci dělaly kluby, tak se tam objevilo pár nováčků. Dostali jsme na ně reference třeba z extraligy juniorů a bude záležet jenom na nich, jak se prokoušou konkurencí mezi ostřílenějšími borci.

Jak to vyzní pro český univerzitní hokej, když se podíváte na hráče v tuzemsku a borce z prestižní NCAA?

Je to složité. Musíme si uvědomit, že kluci na univerzitách v Kanadě trénují 18,5 hodiny týdně. V Česku trénujeme třikrát nebo čtyřikrát v týdnu. Asi 33 procent hráčů z NCAA pak navíc putuje do NHL. Konfrontace to pro naše kluky bude zajímavá.