Trh v USA je lépe připravený na inovativní koncepty, říká zakladatel české firmy na testování hokejistů

Skoro až pohádkově zní příběh třiadvacetiletého Roberta Novotného z Pardubic. Podařilo se mu dotáhnout do konce nápad s moderním a inovativním způsobem testování sil a schopností sportovců. Se svým nápadem se už začíná pevně usazovat i tam, kam je pro Evropana mimořádně složité se dostat - tedy na hokejovém trhu ve Spojených státech a Kanadě. Česká firma Athletix cílí hlavně na mládež, vysvětluje Novotný pro Radiožurnál. New York 11:14 26. ledna 2023

Na co se vaše firma Atheltix specializuje?

Soustředíme se na sportovně specifické testování a analýzu výkonnosti. Principy, které se uplatňují na elitní úrovni a pracují s nimi elitní hráči, se snažíme zapracovat do takové formy, aby se k nim dostali všichni mladí sportovci. Ať už je to v Evropě nebo třeba ve Spojených státech.

Jak vlastně testování vypadá? Co to obnáší a jaké jsou výstupy?

Ve Spojených státech i Evropě pracujeme s mobilními jednotkami, což jsou vlastně dodávky naplněné testovacím vybavením a různou technologií, se kterou operují naše proškolené týmy. Jezdíme přímo do zázemí jednotlivých klubů, kde testování rozestavíme podobně tak, jak je to vidět například při vstupních testech na NHL Combine. Jde o několik stanovišť, kterými hráči prochází.

Například v testování mimo led jde o tělesnou stavbu, pasivní regeneraci, rychlost, výbušnost a podobně. Na ledě je testovací baterie zaměřená na výkonnostní a technické prvky v bruslení.

Návazný krok je takový, že máme vytvořené analytické procesy, sesbírat data je jedna věc, ale druhá věc je zanalyzovat je a překlopit je ve formě informací, aby je pochopili všichni od kondičních trenérů, přes rodiče po skauty a manažery. Ti mohou tento nástroj využít pro výběr hráčů do svých týmů. Snažíme se, aby výstupy poskytly hodnotu každému

Je těžké se pro člověka ze střední Evropy dostat na americký trh, který je hodně jiný?

Je hodně jiný, ale zároveň v oblasti mládeže je to připravenější trh na inovativní koncepty. Společnost v USA vyloženě na takové projekty čeká. Musím ale říct, že rozvíjet firmu na dvou kontinentech je výzva, ale rádi ji podstupujeme a chceme ji zdolat.

V kolika lidech se tohle všechno dá zvládnout?

Jsou to lidé na plný úvazek nebo hodně studentů sportovních oborů, kteří tímto nasbírají cenné zkušenosti a dostanou se třeba i ke svým budoucím zaměstnavatelům. Když to spočítáme dohromady, na obou kontinentech to budou desítky lidí.