Mezi největší favority na titul by měly patřit stejné týmy jako v uplynulém ročníku, shodli se oslovení experti. „Kandidátů je hodně. Samozřejmě Třinec jako vítěz, je to Liberec, je to Kometa, je to letos Sparta, je to Hradec, Plzeň,“ vypočítal pro iROZHLAS.cz bývalý reprezentační trenér Vladimír Vůjtek starší.

I Haškovi se líbí se automatické sestupování. „Vím, že je to větší tlak na horší mužstva, protože jakmile budete poslední, tak automaticky padáte, ale myslím si, že je to spravedlivější a větší motivace pro druhou ligu,“ doplnil.

Další novinkou extraligy je konec baráže a přímý sestup posledního týmu po základní části do první ligy. Naopak vítěz druhé nejvyšší soutěže bude mít automaticky zajištěn postup do extraligy. Podle Růžičky i výkonného výboru hokejového svazu je takový postup nejspravedlivější.

Změnu kvituje i Růžička, Hašek je ale proti. „Bude to natahování zápasu. Jediné, co se mi v hokeji líbí, je ‚byl gól, nebyl gól‘, ‚byla brusle v brankovišti‘. Nejsem žádným velkým fanouškem videa ať v hokeji, nebo ve fotbale nebo jiných sportů,“ přiblížil.

Podle Vůjtka staršího jde o změnu k lepšímu. „Samozřejmě není to úplná změna. Je to jenom v předbrankovém prostoru, v brankovišti. Není to v ofsajdu, takže tam ještě jsme kus pozadu, ale rozhodně je to krok vpřed,“ zmiňuje trenér situaci, kdy nebude možné výzvu využít.

Pokud bude výrok rozhodčích skutečně chybný, případně něco přehlédnou, tým, který výzvu použil, nebude žádným způsobem sankcionován. Pokud se ale stane, že rozhodčí nechybovali, přijde tým o time out (proto také nebude smět o výzvu požádat ten tým, který již time out vyčerpal).

Deset let chytal za Třinec slovenský brankář s reprezentačními zkušenostmi Peter Hamerlík. V roce 2011 pomohl Ocelářům získat premiérový mistrovský titul. V loňské mistrovské sezoně už ale nastoupil sedmatřicetiletý brankář jen do dvou zápasů základní části a dalo se čekat, že v Třinci skončí. Nyní se přesunul na Slovensko, kde posílil tým Bratislava Capitals.

Hrubec ale není jediným brankářem s reprezentačními zkušenostmi, který opustil extraligu. Roman Will přestoupil z Liberce do švédského Rögle, kde by podle sportovního ředitele Bílých Tygrů Filipa Pešána měl šestadvacetiletý brankář dál růst a rozvíjet svůj talent.

Před novou sezonou opustil extraligu jeden z nejlepších útočníků. Jan Kovář odešel z Plzně do švýcarského Zugu. Dvojnásobný mistr KHL s Magnitogorskem, kde vytvořil údernou trojici se Sergejem Mozjakinem a Danisem Zaripovem, by měl Zugu pomoci vylepšit loňské osmé místo.

V minulé sezoně začal v KHL v dresu Kunlunu, pak přišel do Třince, na Spenglerově zaujal domácí Davos, kde dohrál ročník. A nyní opět bude hájit dres mistrovského Třince. Řeč je o devětadvacetiletém Tomáši Kundrátkovi, který by se mohl podle některých expertů stát nejlepším obráncem ligy. Jestli se to bývalému hráči Washingtonu Capitals povede, to ukáže až následující sezona.

Pro mnohé to bylo celkem velké překvapení, když si Tomáš Plekanec vybral, že v nové sezoně bude hájit dres Komety. Sice v Brně v minulé sezoně strávil měsíc, na konci sezony ale pomohl svému mateřskému Kladnu k postupu do extraligy, kdy obnovil úspěšnou spolupráci s Jaromírem Jágrem. A mnozí čekali, že bude pokračovat i v nejvyšší soutěži. To se ale nestane.

V červenci nečekaně skončil v mateřských Vítkovicích, kde navíc byl tři roky kapitánem. Nyní bronzový medailista z olympijských her z Turína Rostislav Olesz posílil Olomouc. Mimo mateřského klubu nastupoval třiatřicetiletý útočník v extralize také za Spartu, za sebou má ale i úspěšnou kariéru v NHL, kdy za Floridu, Chicago a New Jersey odehrál 365 utkání.

Po šesti letech v zámoří se do české extraligy vrací sedmadvacetiletý brankář Marek Mazanec. Ten se po zisku titulu s Plzní pokoušel prosadit v NHL, což se mu ale povedlo jen částečně. V dresu Nashvillu Predators odchytal v nejlepší hokejové lize světa 31 zápasů s průměrem 2,98 gólu na utkání, jeho úspěšnost byla 89,5 procenta a dvakrát vychytal nulu. Mnohem víc ale odchytal na farmách právě Nashvillu, New Yorku Rangers a Vancouveru. Před novou sezonou se ale vrací do Čech, ne však do západních Čech, ale do ambiciózního Hradce Králové, kde vytvořil novou brankářskou dvojici se Štěpánem Lukešem.

Ani Dynamo Pardubice není spokojené s výkony, které v minulé sezoně předvádělo, kdy extraligovou účast zachraňovalo až v baráži. To už se letos stát nemůže – baráž se už hrát nebude – i tak by se ale Pardubice chtěly v novém ročníku soutěže zabývat spíše účastí v play-off (nebo jeho předkole) než sestupem. Měl by jim v tom pomoc i dvaatřicetiletý obránce Jan Kolář. Odchovanec Dynama a účastník letošního mistrovství světa v Bratislavě se vrací do klubu po sedmi letech strávených v KHL.

Tipy redaktorů Radiožurnálu

David Procházka

David Procházka | Foto: Khalil Baalbaki, zdroj: Český rozhlas

Očekávám, že obhájce titulu z Třince bude ještě silnější než v loňské sezoně. Příchod brankáře Bartošáka z Vítkovic bude jedním z hlavních důvodů – v silném a stabilním klubu získá ještě větší motivaci a chuť. Rád chytá pod tlakem. Nepříjemné reakce z Ostravy ho ještě více vyburcují. Pozor na útočníka Matěje Stránského – to může být extraligový objev.

Jako ve fotbale se každý rok mluví o pražské Spartě, tentokrát ale oprávněně, opravdu posílila velmi dobře. O titul bude opět hrát Kometa Brno. Překvapením sezony může být Olomouc se silnou vítkovickou klikou. Trápit se může Kladno. Ale když bude zdravý Jaromír Jágr, mohla by být tato sezona pro celé hokejové Česko tahákem. Vidět takovou legendu v možná poslední sezoně, to by si nikdo neměl nechat ujít.

Pavel Petr

Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

Na nový ročník hokejové extraligy se opravdu těším. A budu sám hledat odpovědi na některé otázky. Jestli Jágrovo Kladno bude hrát v nejvyšší soutěži důstojnou roli, zda Patrik Augusta naváže v roli libereckého kouče na dosavadní práci Filipa Pešána a jestli se Sparta s novým vedením vrátí na přední místa tabulky. Hodně vysoko podle mě budou hrát Plzeň a Kometa. Černým koněm by pak se zajímavými posilami a hlavně Radimem Vrbatou v roli sportovního ředitele mohla být Mladá Boleslav. A očekávám, že nejvyšší soutěž bude velmi vyrovnaná.

Petr Kadeřábek

Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

Jágr, Jágr a zase Jágr. Asi nejsem sám, kdo je zvědavý na to, co v 48 letech předvede. Že bude pořád tahákem pro diváky, je jasné a podle mě bude hrát pořád výborně, tedy pokud se dá zdravotně dohromady a zdraví mu vydrží. S Jágrem se podle mě dost váže i největší novinka nadcházejícího ročníku – přímý sestup. Bude hodně zajímat, zda v Kladně po euforii z postupu dokážou nejvyšší soutěž udržet. Prognostik nejsem, ale myslím, že o titul si v téhle sezoně zahraje Sparta. Působí na mě velmi silně a sympaticky. Dvojici Krupp, Ton prostě věřím. A soupeř ve finále? Troufnu si tvrdit, že to bude překvapení. Nečekám ani Třinec, ani Liberec, ani Kometu. Tipnul bych Hradec Králové.

Martin Charvát

Martin Charvát |Zdroj: Český rozhlas

Líbí se mi nadšení kolem Komety, která po dvou titulech byla v minulém ročníku čtvrtá, trochu překopala tým a na co to teď bude? Uvidíme. Podle mě bude poznat, v kterých klubech jsou peníze a litvínovská pohádka se jen tak opakovat nebude. Liberec a Třinec budou vysoko, zato Kladno se bude snažit někomu udat svého sestupového Černého Petra. A jestli začne fungovat spojení Uwe Kruppa a Sparty? Nečekal bych zázrak, ale čtvrtfinále play-off podle mě uhraje.

Tomáš Minarčík

Tomáš Minarčík | Zdroj: Český rozhlas

Obhájí Třinec titul? Vrátí se Kometa na trůn? Co „nabušená“ Sparta a kdy se na ledě objeví legenda Jaromír Jágr? Nový ročník extraligy nabízí ještě mnohem víc zajímavých otázek. Navíc bude nejspíš opět hodně zajímat fanoušky. Přestože český hokej na tom není nejlépe. Reprezentace už léta nepřivezla medaili z mistrovství světa, příliš se nedaří ani mládežnickým výběrům a juniorská extraliga se řeší u soudu.

David Nekvinda

David Nekvinda | Zdroj: Český rozhlas

Vážně si netroufnu ještě před začátkem sezony tipovat budoucího mistra. Až nový ročník ukáže, kteří hráči formu mají a kteří ji ztratili. Na to pak budou až do konce ledna reagovat manažeři všech klubů, což může rozložení sil ještě výrazně změnit. V základní části budu víc než boj o Prezidentský pohár sledovat spodní část tabulky. Přímý sestup se stal pořádným strašákem a zdá se mi, že všichni účastníci jarní skupiny o udržení zajímavě doplnili kádr. Zahučet do první ligy tak klidně může některý z loňských účastníků předkola play-off.

Pokud mám jmenovat kluby, na které jsem před sezonou nejvíc zvědavý, jsou to Sparta a Vítkovice. Pražský celek totiž podle mého názoru nebude až tak dobrý, jak si mnozí po jeho mohutném nakupování myslí. A ostravský naopak po osekání rozpočtu nemusí být tak slabý, parta mladých bojovníků může zaskočit jakéhokoli soupeře. Ale třeba se úplně mýlím. Nepředvídatelnost velmi vyrovnané extraligy mě baví každý rok snad úplně nejvíc. A nečekám, že nová sezona v tomto bude jiná.

David Kalvas

David Kalvas | Zdroj: Český rozhlas

Očekávám, že v novém ročníku to bude pořádná zábava. V soutěži je pořád dost hokejistů, kteří umí skvělé věci. Nejvíc se těším na bitvu o vítěze, protože ve startovním poli vidím hned celou řadu vlčáků. Jsem zvědavý, co ukáže podle jmen opravdu výrazně posílená Sparta a taky Liberec bez Filipa Pešána na trenérském postu. Podle přípravy by měl sestup nejvíc hrozit Kladnu, ale to na poslední chvíli posílilo, navíc Jaromír Jágr je pořád borec. A pokud bude fit, ukáže to i v extralize. Do bojů o záchranu se tak klidně může namočit některý z klubů, který v posledních letech patřil do klidného středu tabulky. Největší neznámou jsou pro mě Vítkovice. Podle jmen totiž oslabily, na klidu jim asi nepřidala ani kritika kouče Jakuba Petra od bývalých hráčů. Nemůžu se dočkat výkonnostního růstu mladých tváří, konkrétně třeba litvínovského Jana Myšáka.

Vladislav Janouškovec

Vladislav Janouškovec | Zdroj: Český rozhlas

Všichni se těšíme na návrat Jaromíra Jágra do extraligy. Zdraví mu podle mého odhadu dovolí odehrát 30 utkání. Pokud se Rytířům vyhne přímý sestup, budou rádi. Jejich konkurenty ve spod tabulky budou Karlovy Vary a Pardubice. Brněnská Kometa a Liberec tentokrát na finále nedosáhnou. V základní části si to o první místo rozdají Třinec, Hradec Králové a Sparta, která po nevýrazné sezoně poskládala papírově silný tým. Šlapat na paty by tomuto triu mohla tradičně Plzeň, pokud vydrží zdraví ofenzivní dvojici Gulaš, Mertl. Zajímá mě, jak si v extralize povedou v roli sudích bývalí hráči Šindel a Micka.

Jakub Malovaný

Už hokejová Liga mistrů naznačuje, že v novém ročníku extraligy nebude nouze o pěkný hokej, ať už třeba ze strany Třince nebo Plzně. Osobně jsem pak hodně zvědavý, jak se povede pražské Spartě, která „chce být k nezastavení“, a která hlavně výrazně posílila. Pro mě osobně se jednoznačně řadí k favoritům celého ročníku. Opomenout však nemohu ani tým ze svého regionu – Zlín, ve kterém došlo taktéž k zajímavým změnám. Věřím, že pod taktovkou staronového trenéra Antonína Stavjani budou hrát Berani zase atraktivní hokej a vytyčeného cíle, kterým je play-off, se jim podaří dosáhnout. Závěrem přemítám nad otázkou, co za dobrodružství způsobí zrušená baráž. Nechme se překvapit... (Jo! A samozřejmě se nedočkavě třesu na výkony Jaromíra Jágra!)