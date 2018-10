‚Ani pro jednoho to nebylo jednoduché.‘ Hokejisté Liberce a Olomouce se museli vyrovnat s náročným programem

Hokejisté Liberece v zápase s Olomoucí pořádně zabrnkali na nervy svých fanoušků. V předehrávce 8. extraligového kola totiž Bílí Tygři prohrávali s Hanáky už o tři góly, nakonec ale výsledek otočili a v prodloužení vyhráli 4:3. V zápase, před kterým se oba týmy musely vyrovnat s náročným cestováním. Liberec 10:25 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas 8. kole Tipsport extraligy mezi Libercem a Olomoucí | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Liberečtí hokejisté se v pátek večer vraceli ze zápasu v Karlových Varech. Olomouc zase cestovala pod Ještěd v den utkání po domácím souboji z pražskou Spartou. Oba celky tak musely v autobuse přečkat dobrých 240 kilometrů.

„Pro oba to bylo stejné. Ani pro jednoho z nás to nebylo jednoduché, ale z Kanady jsem byl zvyklý i na horší program. Mně to nedělalo problém. Ten začátek nebyl špatný kvůli tomu, že jsme byli unavení, ale hráli jsme nedisciplinovaně,“ nehledal po utkání výmluvy liberecký obránce a autor vítězné trefy Ladislav Šmíd.

„Přijeli jsme okolo půl dvanácté, takže do dvanácti jsme byli doma. Ráno byl dobrovolný trénink ráno a mohli jsme sem přijít. Od půl druhé jsme pak měli meeting. Je vidět, že to fungovalo, protože jsme měli evidentně dost sil do třetí třetiny,“ říká s úsměvem Šmíd.

Naopak síly možná chyběly v závěru olomouckým hokejistům. Po utkání se Spartou spěchali domů. Brzy ráno se vydali na cestu.

„Dali jsme si večeři po zápase. Co nejrychleji jsme se sbalili a šli domů. V 8:45 jsme měli rozbruslení a 9:45 jsme odjížděli, takže to bylo takové rychlejší,“ líčil olomoucký program gólman Jan Lukáš.

Únavu Hanáci dokázali rychle vstřebat. Vedli 3:0, jenže pak se z ledu vytratili. Nakonec si do extraligové tabulky připsali jediný bod.

„Možná jsme se tím uspokojili. Liberec začal hrát jednoduše, napadal, zavíral mantinely. Byli hladoví po vyrovnání. Nějaké body jsme v posledních třech zápasech měli uhrát,“ uzavřel ohlédnutí Jan Lukáš.

