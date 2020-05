Finanční krize způsobená pandemií ovlivní i Chance ligu. Pro kluby bude horší platit licenci i skládat tým

Případné uzavření hokejové extraligy by neovlivnilo jen nejvyšší soutěž, ale i první ligu. Kluby by sice měly při splnění licenčních podmínek šanci postoupit, ale zároveň by pro ně bylo těžší například skládat tým. Navíc v době, kdy na tom nejsou finančně nejlépe. Praha 15:55 9. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejové utkání Chance ligy mezi Vsetínem a Přerovem | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: Luděk Ovesný / MAFRA / Profimedia

„Týmy v extralize budou šetřit, takže budou podepisovat mladší hráče. Pro nás to tak bude horší ve využití mladých perspektivních kluků z nejvyšší soutěže, kterým jsme u nás dávali šanci. Oni teď budou hrát spíše právě v extralize, a my tím pádem možná nebudeme mít kde brát,“ nastínil Radiožurnálu sportovní manažer hokejového Přerova Pavel Hanák, co by případné uzavření extraligy mohlo přinést prvoligovým klubům.

V poslední sezoně byl Přerov po postupujících Českých Budějovicích druhým nejlepším týmem v soutěži. Přesto ještě dva týdny zpátky hrozilo, že hokej ve městě skončí. I prvoligové kluby totiž ekonomicky zasáhla pandemie koronaviru.

„Finančně jsme na tom tak, že můžeme podat přihlášku, takže to uděláme. Hráči, kteří u nás zůstanou, tu ale budou za úplně jiných podmínek, než za kterých tu byli loni. S některými jmény jsme se museli kvůli finanční krizi i rozloučit. Dle mého názoru se teď budou všichni bát dávat dlouhodobé smlouvy. Z větší části se bude jednat o jednoleté kontrakty,“ pokračoval Hanák.

Velkou obměnou kádru prochází například i Kladno, které v minulém sezoně sestoupilo z extraligy.

I pokud by došlo k uzavření nejvyšší soutěže, mohly by kluby z první ligy postoupit. Musely by ale splnit licenční podmínky. Mezi ně patří například i vyhovující stadion.

„V současné době se připravujeme na zbourání zimáku a výstavbu nové multifunkční arény. Jednáme s městem Pelhřimov, že bychom od sezony 21/22 působili na domovském stadionu v Pelhřimově. Myslím, že je očividné, že licenčními podmínkami pro extraligu bychom na stadionu v Pelhřimově neprošli,“ přiznal jednatel hokejové Jihlavy Bedřich Ščerban, že Dukla teď spíš než postup řeší novou střechu nad hlavou.

Kvůli ekonomické krizi v důsledku pandemie koronaviru se dá očekávat pokles úrovně první ligy, i pokud by k uzavření extraligy nedošlo.

„Samozřejmě bude možnost postupu. Ovšem atraktivita, ke vší úctě k první lize, která měla stoupající tendenci, stála zásadně na týmech jako Budějovice, Vsetín, Přerov, Jihlava... Tyto hraniční týmy by měly přitáhnout pozornost,“ řekl ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček, podle kterého je postup do nejvyšší soutěže pro kluby velkou investicí.