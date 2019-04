Finále Tipsport extraligy bude pokračovat pátým zápasem. ‚Je to jen v hlavách,‘ říká liberecký Havlín

Série je vyrovnaná 2:2 na zápasy. A ten tým, který v pátek večer uspěje, se přiblíží na jedno vítězství extraligovému titulu. V pátém finále budou mít výhodu domácího prostředí hokejisti Liberce posíleni třeba i poslední výhrou na ledě Třince. Praha 8:29 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinecký Aron Chmielewski si kryje kotouč před Tomášem Havlínem ve čtvrtém vzájemném zápase finále Tipsport extraligy mezi třineckými Oceláři a Bílými Tygry z Liberce | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Je to 2:2, nikdo nečekal, že to bude 4:0 na jednu nebo na druhou stranu. Potkaly se nejlepší dva týmy základní části a tahá se to,“ říká třinecký David Ciencala, který byl minule na straně poražených, když Oceláři nevyužili výhodu domácího prostředí.

Hokejové finále je vyrovnané. O vítězství Liberce rozhodl v prodloužení obránce Havlín Číst článek

„My jsme tam zápas vyhráli, takže není nikde napsáno, že nemůžeme vyhrát znovu,“ doplňuje před utkáním v Liberci Ciencala.

Ale zároveň to není dogma, že by muselo být nutné domácí prostředí tou zásadní věcí, která spolurozhoduje o konečném úspěchu. I když samozřejmě hráči vnímají jistá specifika a rozhodně to není to, že v hledišti bude tentokrát převládat modrobílá nad červenou.

Gólman Třince Šimon Hrubec bude očima vnímat ještě něco: „Nemyslím si, že by mi nějak vadilo kluziště, ale jediný rozdíl, který pociťuji, je, že mi přijde, že tam je trošku jiné světlo, je tam trochu tma. To je asi jediné, co pociťuji. Jinak co se týče velikosti hřiště, tak to necítím.“

Dle libereckého obránce Tomáše Havlína rozhodnout finálovou sérii drobnosti. „Tady spousta kluků řekla, že se můžeme porazit jen my sami. Je to jen v hlavách. Já si myslím, že oba týmy jsou neskutečně šikovné, na puku mají spoustu zkušených hráčů. Je to extrémně vyrovnané a je to jen o nasazení v zápase a kdo chce víc,“ popisuje Havlín.

Páté finále mezi Libercem a Třincem začne za stavu 2:2 na zápasy na severu Čech v 17 hodin.