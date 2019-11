Hokejisté Liberce rozstříleli Litvínov 6:1, Plzeň porazila v západočeském derby Karlovy Vary

Páteční podvečer nabídl kompletní program 18.kola Tipsport extraligy. Svou premiéru v nejvyšší soutěži si v něm odbyl brankář Dominik Hrachovina, který pomohl Liberci k výhře 6:1 nad Litvínovem. Dva gólmani v tomto kole udrželi čistá konta. Byli jimi třinecký Petr Kváča, který kryl branku svého týmu v zápase proti Mladé Boleslavi a Denis Golda, jehož Kladno porazilo Zlín nejužším možný rozdílem. Třinec, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Liberec, Kladno, Praha 21:45 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberečtí Bílí Tygři se radují z branky do sítě Litvínova. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:0

Do branky Ocelářů se postavil Petr Kváča. Dvaadvacetiletý gólman v ní nahradil Patrika Bartošáka, se kterým Třinec krátce před zápasem oznámil ukončení spolupráce kvůli porušení životosprávy.

A hned ze začátku měl třinecký gólman štěstí na správně postavené tyče branky. Jakub Klepiš totiž našel mezi kruhy Davida Šťastného, který orazítkoval konstrukci Kváčovy svatyně. Poté byl vyloučen hostující Maris Bičevskis a málem toho využil Erik Hrňa. Ten po závaru v brankovišti téměř překonal ležícího Gašpera Krošelje, který ale dokázal na poslední chvíli přikrýt puk.

Brankář Bartošák skončil v Třinci a přerušil sportovní kariéru. Problémy řešil alkoholem, podstoupí léčbu Číst článek

Ve 12. minutě se do útoku dostali hosté. Klepiš hledal před Kváčou opět Šťastného, který by mířil do odkryté branky. Puk ale neprošel přes jednoho z obránců domácích. O tři minuty později přihrál Aron Chmielewski Matěji Stránskému, který střelou z první trefil jen přesouvajícího se Krošelje. Vzápětí dostali hosté výhodu přesilové hry, ale nevyužili ji. Po jejím skončení se tvrdou střelou prezentoval Lukáš Žejdl, ale třineckou branku minul.

Velkou šancí druhé třetiny byl během hry čtyř proti čtyřem samostatný únik domácího obránce Martina Gernáta, který ale na Krošelje nevyzrál. To se podařilo o minutu později Chmielewskému, který ve 24. minut otevřel skóre utkání. Vzápětí mohl navýšit vedení domácích Gernát, který ale nedokázal v klíčovém momentu přehodit beton ležícího brankáře. Ve 31. minutě se ocitli před Krošeljem osamocení Patrik Hrehorčák s Ondřejem Kovařčíkem, ale ani jeden z nich na slovinského brankáře nevyzrál.

Poté se dostali hosté do přečíslení tří na jednoho, ale Pavel Kousal pokazil finální přihrávku. A následně si Kváča poradil jak s nahozením Marka Hrbase, tak střelou Martina Ševce. V závěru prostřední části hry střílel přes Guntise Galvinše Oscar Flynn. Kváča byl ale opět pozorný. Na druhé straně hřiště se následně předvedl také gólman hostí, který zlikvidoval pokus Kovařčíka.

Ve 43. minutě ujížděli domácí ve dvou na jednoho, kterým byl Ondřej Najman, jenž se dopustil faulu. Oceláři ale nabídnutou přesilovou hru nevyužili. O čtyři minuty později se ale třinečtí již prosadili, konkrétně Štěpán Novotný, který doklepl vyražený puk do branky. Hosté si vyžádali trenérskou výzvu, ale rozhodčí gól po přezkoumání potvrdili.

Mladoboleslavští hokejisté byly posléze aktivní a snažili se o vyrovnání. Nejblíže k němu byli ale až v 55. minutě, kdy během přesilové hry pokus Jana Stránského skončil na tyči. V závěru zápasu se hosté pokusili zvrátit stav utkání při power play. Tu ale využili Oceláři, když opuštěnou branku trefil Vladimír Dravecký. V posledních sekundách měl ještě plné ruce Kváča. Po sérii dorážek ale dokázal zamezit puku v překonání brankové čáry a udržel tak svoji první extraligovou nulu.

HC Vítkovice Ridera – HC Kometa Brno 4:3 po s.n.

V úvodní velké šanci utkání se objevil v sedmé minutě Nicolas Werbik, který se prosmýkl mezi dvěma brněnskými obránci, ale svým zakončením těsně minul branku. Vzápětí dostali hosté výhodu přesilové hry, kterou využili již po 11 sekundách. Autorem úvodní branky utkání byl Tomáš Plekanec. Poté si hru v početní výhodě vyzkoušeli také domácí, ovšem ti tak úspěšní, jako jeho soupeř, nebyli. V závěru první třetiny se snažili prosadit u levé tyče brněnské branky Alexandre Mallet a Jozef Baláž. Ani jeden z nich ale Karla Vejmelku překonat nedokázal.

Hokejisté Sparty předvedli proti Kometě senzační obrat, plzeňský Gulaš poprvé v sezoně nebodoval Číst článek

Na začátku prostřední části hry byli domácí podruhé vyloučeni. V momentě, kdy se Jan Schleiss vracel na led, navýšil na 2:0 střelou z úhlu Martin Zaťovič. Poté se opakovala situace z první třetiny, když vzápětí i domácí hráli přesilovou hru, ale opět v ní nedokázali vstřelit gól. V 31. minutě se do dobré pozice dostal Dominik Lakatoš, trefil ale jen Vejmelkovu vyrážečku. Tentýž hráč byl vzápětí vyloučen a hosté i opět přesilovku využili. Tentokrát se po 26 sekundách prosadil střelou od modré čáry Filip Pyrochta.

Následně měl dobrou šanci domácí Patrik Zdráhal, ovšem i ten nastřelil jen Vejmelku. Se závěrečnou sirénou druhé třetiny vstřelil gól domácí Jozef Baláž. Sudí ale po prozkoumání videa usoudili, že puk přešel brankovou čáru po skončení třetiny a gól tak neuznali.

V poslední třetině ale domácí zaveleli k velké stíhací jízdě. Nejprve se ve 43. minutě prosadil Zdráhal a o 78 sekund později vstřelil kontaktní branku Šimon Stránský. Hosté si vybrali oddechový čas, ale ani ten hráče Vítkovic nezastavil. Vzápětí musel totiž Vejmelka krýt střelu Rastislava Deje ze samostatného úniku. Vyrovnání se domácí dočkali v 53. minutě, kdy z mezikruží překonal brněnského gólmana Roberts Bukarts.

Utkání tak dospělo do prodloužení, ve kterém ale ani jedno z mužstev nedokázalo skórovat. O vítězi utkání tak rozhodly samostatné nájezdy. V těch ale dominovali gólmani a o vítězi utkání rozhodl jediný úspěšný exekutor. Tím byl ve čtvrté sérii Bukarts, který si tak po vyrovnávací gólu připsal také ten vítězný.

HC Škoda Plzeň – HC Energie Karlovy Vary 4:3

Hned v první minutě utkání byl vyloučen domácí Roman Vráblík za hákování. Blízko využití přesilovky měl Petr Koblasa, jemuž ve skórování zabránil rychlým přesunem brankář Dominik Frodl. Následně nevyužili přesilovou hru také plzeňští. Otevřít skóre utkání se jim ale podařilo již minutu po jejím uplynutí. Z pravé strany hřiště spíše nahazoval kotouč na branku Vojtěch Budík a díky clonícím spoluhráčům skončil puk až v brance.

V 11. minutě mohl vyrovnat nejprve Tomáš Mikúš a následně z druhé vlny Michal Plutnar. Ani jeden z nich ale neuspěl. Poté se ve vlastním oslabení dostal do střelecké pozice opět Budík, ale Filip Novotný v brance hostí puk za svá záda nepustil.

Hokejisté Plzně si vezou do odvety porážku, v play-off Ligy mistrů nestačili na Lausanne Číst článek

Na začátku druhé třetiny, přesněji ve 24. minutě trefil mezeru mezi Frodlovými betony Václav Skuhravý, který tak vyrovnal na 1:1. Následně se blýskli oba brankáři, když nejprve Novotný vychytal Michala Moravčíka a Petera Čerešňáka. A poté Frodl nedovolil skórovat Adamovi Raškovi. Ve 28. minutě dokázal převrátit skóre na stranu hostí střelou z mezikruží Jakub Flek.

Navýšit mohl vzápětí Mikúš, který byl na konci přečíslení dvou proti jednomu. Frodl ale zasáhl. Následně na druhé straně hřiště mohl vyrovnat Jaroslav Kracík a Sebastián Malát, ale ani jeden na Novotného nevyzrál. Ve 35. minutě se naopak podařilo hostům navýšit své vedení, když se prosadil důrazný Raška. Poté byl v signalizované výhodně osamocený u tyčky Novotného branky Matyáš Kantner. Hostující brankář byl ale úspěšnější. Prostřelit ho se domácím podařilo vzápětí, kdy, již v klasické přesilové hře, střelou z kruhu snížil Luboš Rob.

Ve 45. minutě se dostali karlovarští do přečíslení, avšak Ondřej Beránek v klíčovém momentu zlomil hokejku. Frodl přesto musel zasáhnout proti skákavému kotouči. O čtyři minuty později se tentýž hráč dostal do další zajímavé situace. Hůl již vydržela, ale tentokrát se blýskl zasahující Frodl. Poté byli plzeňští blízko k vyrovnání. Pokus Vráblíka ale zastavila tyčka.

Osm a půl minuty před koncem utkání střílel dvakrát Milan Gulaš. První ránu Novotný vyrazil, na druhou již nedosáhl. Vzápětí mohl vrátit vedení zpět Plzni Budík, který ale ve velké šanci netrefil branku. Domácí ale dostali navrch výhodu přesilové hry. V té střílel nejprve Kracík, dorážel Čerešňák a opět střílel Gulaš. Ani jeden z pokusů ale gólem neskončil.

Po skončení přesilové hry byli ale hráči Energie vyloučeni znovu kvůli vyhození kotouče mimo hrací plochu. Gulaš se objevil v bezprostřední blízkosti Novotného, ale překonat ho nedokázal. To se ale vzápětí podařilo Robovi, který se tak stal dvougólovým střelcem utkání. Posléze mohl dvakrát vyrovnat Dávid Gríger. Jeho teč ale nejprve zpacifikoval Frodl a následnou střelu vytěsnil brankář Škodovky na břevno. Energie se v závěru zápasu pokusila ještě o power play, ale kýžený gól nevstřelil a domácí hráči opuštěnou branku také netrefili.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 1:2 po prodl.

Skóre utkání otevřeli Hanáci již ve čtvrté minutě zápasu. Zbyněk Irgl našel před brankou najíždějícího Tomáše Dujsíka, který byl neomylný. Poté se do velké šance dostal domácí Tomáš Knotek. Jeho střelu ale brankář Branislav Konrád chytil. V 15. minutě byli postupně vyloučeni hráči obou mužstev a tak se hrálo ve čtyřech mužích. Žádná šance se ale neujala a při klasickém počtu hráčů na ledě vyslal pěknou střelu na branku domácích Rostislav Olesz. Ondřej Kacetl ale zasáhl.

Junioři z Pardubic v Karlových Varech nepřekvapili. Extraligový soupeř je deklasoval 8:0 Číst článek

Na začátku druhé třetiny se do slibné šance dostal Knotek, který ale rozezněl jen tyč Kacetlovy branky. Ve 29. minutě se Hanáci dostali do přečíslení a Lukáš Klimek mířil do odkryté části branky. Puku v cestě do sítě ale zabránil gólman Kacetl. O čtyři minuty později se do přečíslení dostali také domácí. Ovšem Jan Mandát na jeho konci trefil jen Konráda. Olomoučtí následně dostali výhodu přesilové hry. V gól ji ale nepřetavili.

Do velké šance ve třetí třetině se dostali domácí ve 49. minutě. V té době hráli klasickou přesilovou hru, jeden z Hanáků ale navíc zlomil hůl, takže domácí útočili prakticky proti třem. Radoslav Tybor ale orazítkoval jen tyč. Z další šance, nyní už proti čtyřem, střílel Marek Hovorka, kterého Konrád vychytal. V 58. minutě byl ale brankář Hanáků krátký na ránu Tybora, který tak poslal zápas do prodloužení.

To ale velmi rychle skončilo. Již po 19 sekundách se totiž prosadil z dorážky Pavel Musil, který tak rozhodl o druhém bodu pro Olomouc.

HC Olomouc

@hcolomouc Je to tam! Hanáci dokázali navázat na výhru v Karlových Varech před reprezentační pauzou a odváží si dva body z ledu @HC DYNAMO PARDUBICE!🥳 Rozhodující gól vstřelil po 19 vteřinách prodloužení PAVEL MUSIL.😍🏒 5

Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 6:1

Branku domácích v tomto utkání střežil Dominik Hrachovina, který na sever Čech přišel ze švýcarského Ambri-Piotta a v Liberci si tak odbyl svou extraligovou premiéru.

Brankář Hrachovina si odbude debut v extralize, do konce dubna posílí Liberec Číst článek

A od samotného začátku zápasu před Hrachovina co dělat. Největší šanci si připsal v páté minutě František Lukeš, který sice branku přestřelil, ale vzápětí se ještě pokusil prosadit Jan Myšák, kterého brankář Liberce vychytal. V té době byl poměr střel na branku 1:6. Poté si ale připsali tři pokusy Bílí Tygři. Jaroslav Janus nejprve vychytal Tomáše Filippiho a následně také Jana Šíra a i Tomáš Hanouska. Vzápětí dostali domácí navíc výhodu přesilové hry. Před odkrytou branku se během ní dostal Libor Hudáček, který ale, bohužel pro Liberec, netrefil dobře puk.

Se sirénou oznamující konec třetiny byli shodně vyloučeni Roman Graborenko a David Štich za hrubost, na začátku další části hry se tak hrálo ve čtyřech mužích. Využít toho mohli hosté, ovšem nahození Tomáše Pavelky od modré čáry tečoval jeden z jeho spoluhráčů těsně vedle branky. Osm sekund po návratů obou hráčů na led otevřel skóre střelou ke vzdálenější tyči litvínovský Marek Baránek. O tři minuty později mohl navýšit na dvoubrankový rozdíl Myšák, který ale nepřehodil ležícího Hrachovinu.

Ve 30. minutě tečoval Hudáček před Janusem nahození Lukáše Dernera a puk se zastavil až v brance. Posléze mohl navýšit Martin Hanzl, který ale nepřelstil tváří v tvář libereckého gólmana. Následně ale liberečtí dokázali skórovat dvakrát během 37 sekund. Nejprve využil přesilovou hru Filippi a poté na 3:1 upravil Jaroslav Vlach. Poté mohl skórovat také Petr Jelínek, kterého ale vychytal Janus. Ve 37. minutě byl blízko ke snížení Lukeš, jehož ránu Hrachovina v poslední chvíli vytáhl nad branku.

Na začátku poslední třetiny odskočil Liberec již na rozdíl tří branek, když puk do odkryté branky poslal Jan Ordoš. Následovala série vyloučení, kdy v jedné chvíli hrál Litvínov přesilovou hru ve čtyřech proti třem. Největší šanci měl Hanzl, který ale ztroskotal na Hrachovinovi. Pět minut před koncem byl blízko ke gólu Michal Bulíř, který ale promáchl. Mrzet ho to nemuselo, protože o 22 sekund později nahrál Ladislavovi Šmídovi, který vstřelil další gól Severočechů. V závěru utkání se domácí dostali ještě do přečíslení dvou na jednoho, na jehož konci byl přesně střílející Hudáček, který upravil na konečných 6:1.

Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 1:0

V úvodu zápasu hráli domácí přesilovou hru. Tu ale nevyužili a naopak dvě sekundy po jejím uplynutí měli blízko ke gólu zlínští. Nahození Lukáše Buchty totiž gólman Denis Godla vyrazil kotouč těsně vedle své tyče. Důvod k radosti domácím fanouškům dal v šesté minutě Ladislav Zikmund, když objel branku a střelou z pravého kruhu překonal Marka Čiliaka. O šest minut později měl blízko ke gólu zlínský Dalibor Řezníček, které ale o kousek minul pravou tyč.

Nový návštěvnický rekord Tipsport extraligy v hale. Na zápas mezi Spartou a Kladnem přišlo 17 220 lidí Číst článek

Poté se do šance dostal Jaromír Jágr, kterému ale dobře clonil Řezníček, díky čemuž legendární útočník dostal jen ke střele bekhendem, kterou si Čiliak pohlídal. Vzápětí měl na druhé straně hřiště velkou příležitost Jiří Ondráček, který ale trefil jen tyč. V poslední minutě třetiny se dostal do úniku v oslabení Patrik Machač, kterého ale Čiliak vychytal.

Velkou šanci si v přesilové hře připsal ve druhé třetině Jakub Strnad, který ale po přihrávce Martina Réwaye gólmana hostí nepřekonal. Ve 37. minutě se musel ve svém brankovišti činit Godla, ale ránu Tomáše Fořta dokázal vytěsnit mimo branku.

Ve třetí třetině rozdali rozhodčí celkem osm dvouminutových trestů a jeden na dvě plus dvě minuty. V plném počtu hráčů na ledě se tak příliš nehrálo. Ani jeden z týmů ale početní výhodu, či oslabení nevyužil. V závěru utkání Zlín odvolal z branky Čiliaka. Nejnebezpečnější pokus si připsal Jakub Šlahař. Godla ale puk za svá záda nepustil a připsal si tak čisté konto.

HC Sparta Praha – Mountfield HK 2:1

Také v zápase mezi Spartou a Hradcem Králové se brzy vylučovalo. Dvě minuty za držení dostal hostující Radovan Pavlík. Pražané ale početní výhodu nevyužili. V šesté minutě byli domácí blízko gólu, ovšem nedokázali využít závaru před hradeckou brankou, ve kterém si ale brankář Marek Mazanec puk našel a ukryl ho ve své lapačce. O čtyři minuty později jeho spoluhráči skórovali, když se Filip Pavlík prosadil střelou z prostoru mezi kruhy.

Trenér Vladimír Růžička se vrací do extraligy. Povede hokejisty Hradce Králové Číst článek

Následně se královehradečtí ubránili během vyloučení Radima Šaldy. Poté měl práci Mazanec, když při přesilové hře jeho spoluhráčům ujel Matúš Sukel´, jenž se dostal do samostatného úniku, ale branku Mountfieldu přestřelil. Vzápětí šli domácí na 59 sekund do tří, ale ani toho hosté nevyužili. Po skončení oslabení si naopak Sparťané zahráli přesilovou hru, ale se stejným výsledkem jako předtím Hradec.

Do druhé třetiny vstoupili domácí gólově. Již ve 23. minutě se prosadil Jiří Smejkal, který tak vyrovnal. Další šance si Pražané vypracovali v přesilové hře. Ovšem ani tuto v gól neproměnili. Také v posledním pátečním utkání se rozezněla konstrukce branky. To ve 43. minutě, když ji trefil Jiří Smejkal.

Na stranu Pražanů převrátil skóre utkání o pět minut později Jan Buchtele, který přesně prostřelil gólmana hostí. V 52. minutě se ocitl před odkrytou brankou Radek Smoleňák, který ale prostor mezi třemi tyčemi netrefil. V závěru zápasu se hosté ještě pokusili o power play, ale vyrovnávací gól během ní již nedali.

18. kolo hokejové Tipsport extraligy:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Chmielewski (O. Kovařčík), 47. Š. Novotný (Hrňa, Dravecký), 60. Dravecký (D. Musil, Kváča). Rozhodčí: Mrkva, Stolc (Rak.) - Hlavatý, Tschrepitsch (Rak.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4497.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:2, 3:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 44. P. Zdráhal (Dej, Trška), 45. Š. Stránský (P. Zdráhal), 53. Roberts Bukarts (P. Zdráhal), rozhodující sam. nájezd Robert Bukarts - 9. Plekanec (Pyrochta, J. Hruška), 23. Zaťovič (Svačina, P. Holík), 32. Pyrochta (Plekanec, J. Hruška). Rozhodčí: Bejček, Stano (SR) - Hynek, D. Klouček. Vyloučení: 7:4, navíc Šidlík 10 - Plekanec oba 10 min. Využití: 0:3. Diváci: 4923.

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Budík (V. Němec, Kantner), 37. Rob (Moravčík), 52. Gulaš (Kracík), 57. Rob (Gulaš, Čerešňák) - 24. Skuhravý (Vondráček, Šenkeřík), 28. Flek (T. Rachůnek), 35. Raška (T. Kubalík, Eminger). Rozhodčí: Pešina, Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 6521.

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 58. Tybor (Mandát) - 4. Dujsík (Irgl, Burian), 61. P. Musil (Klimek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Kis, Lučan. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7218.

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 30. L. Hudáček (Derner, Bulíř), 33. Filippi, 33. J. Vlach (A. Musil), 44. Ordoš (L. Hudáček, Bulíř), 56. Šmíd (Bulíř, Hanousek), 59. L. Hudáček (Ordoš) - 23. Baránek (Jarůšek, M. Hanzl). Rozhodčí: Šír, Horák - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 6595.

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 6. Zikmund (Jágr, Austin). Rozhodčí: Lacina, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:9. Bez využití. Diváci: 4016.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Smejkal (Řepík), 48. Buchtele (Forman, Pech) - 10. F. Pavlík. Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Komárek, J. Frodl. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 9772.