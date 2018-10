Hradec po výhře nad Vítkovicemi stále vede tabulku, Karlovy Vary přestřílely poslední Chomutov

Třinec v rámci 11. kola Tipsport extraligy marně dotahoval dvoubrankovou ztrátu na Plzeň a prohrál 2:3. Před tímto kolem předposlední Karlovy Vary přestřílely poslední Chomutov 6:3 a posunuly se na 12. příčku tabulky před Mladou Boleslav. Tu porazil Zlín, i díky využití tří přesilových her, 5:3. Olomouc porazila na svém ledě Pardubice 4:2 a liberečtí Bílí Tygři si vezou z Brna tři body za výhru 2:5. Mountfield na svém ledě porazil Vítkovice 4:1. Třinec, Zlín, Karlovy Vary, Olomouc, Brno, Hradec Králové 22:11 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský Václav Nedorost překonal Šimona Hrubce | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

HC Oceláři Třinec – HC Škoda Plzeň (2:3)

V první třetině získali Oceláři výhodu dvou přesilových her, ale ani jednu nevyužili. Naopak Plzeň hrála v početní výhodě pouze jednou a v 17. minutě ji proměnila zásluhou Petera Čerešňáka. Stejně jako v první části hry, tak i v té druhé byla k vidění pouze jedna branka. Pouhých jedenáct vteřin před koncem prostřední třetiny navýšil vedení hostů Jakub Kindl.

Domácí dobře vstoupili do poslední části hry. Již ve 42. minutě totiž snížil na 1:2 Lukáš Krajíček. Následně Třinec podržel gólman Šimon Hrubec, který nejprve chytil střelu Milana Gulaše a později v přesilové hře také šanci Vojtěcha Němce. Po té plzeňští nevyužili dvojnásobnou přesilovou hru, ovšem tu zbývající klasickou pěti proti čtyřem proměnil Ondřej Kratěna. Minutu a půl před koncem utkání vsadili domácí všechno na jednu kartu a hráli se šesti muži v poli. V čase 59:15 z toho vytěžili snížení na 2:3, kdy se trefil Vladimír Svačina. Víc ale už domácí nestihli.

HC Energie Karlovy Vary – Piráti Chomutov (6:3)

Skóre utkání otevřel v šesté minutě domácí Roman Vlach. Tento gól byl nakonec také jediným v první části. Chomutov na druhé straně hřiště totiž nevyužil dvě přesilové hry a Fin v barvách Pirátů Masi Marjamäki nastřelil pouze tyčku karlovarské branky.

Prostřední třetina utkání nabídla gólové hody v podobě šesti branek. Nejprve ve 22. minutě zvýšil na 2:0 v přesilové hře Ondřej Beránek. Stejnou výhodu využil o čtyři minuty později také Michal Plutnar. První gól Chomutova vstřelil v polovině utkání Radek Duda, který tak snížil na 3:1. O minutu později dokázali domácí, přesněji Tomáš Mikúš, zvýšit opět na rozdíl tří branek. A další gól následně přidal karlovarský Jakub Flek. Tři minuty před závěrem druhé třetiny snížil na 5:2 opět Duda.

V úvodu poslední části hry využil přesilové hry Tomáš Svoboda a upravil na 5:3. Ve 44. minutě se gestem fair-play projevil domácí Petr Šenkeřík. Po faulu na něj chtěli rozhodčí vylučovat, ovšem hráč Karlových Varů přiznal, že se o žádný faul nejednalo, a tak se nevylučovalo. Také Chomutov se v závěru utkání pokusil o hru v šesti. V 60. minutě se tak jednoduše trefil do chomutovské branky Václav Skuhravý a upravil na 6:3.

PSG Berani Zlín – BK Mladá Boleslav (5:3)

Domácím Beranům, jmenovitě Daliboru Řezníčkovi, se podařilo vstřelit první branku utkání již v páté minutě, kdy seděl na trestné lavici mladoboleslavský Vondrka. Hosté vyrovnali taktéž v přesilové hře, kdy pravý růžek branky trefil přesně Oldrich Kotvan. O pouhou minutu později si Zlín vzal své vedení zpět gólem Jakuba Šlahaře.

Druhá třetina moc hokejové krásy nepřinesla. Oba týmy dostaly výhodu přesilové hry, ale mladoboleslavští během té své ani nevystřelili na Jakuba Sedláčka. Domácí následně prověřili pozornost Pavla Kantora pouze jednou. V samém závěru třetiny hráli hosté v šesti a domácí tak získali další přesilovou hru.

Tu využili na začátku další části hry, kdy Dalibor Řezníček zvýšil na 3:1. V rozmezí čtyř vteřin ve 48. minutě byli vyloučeni dva hráči hostů a domácí tak získali téměř dvouminutovou dvojnásobnou přesilovou hru. Tu využil Ralfs Freibergs. V 57. minutě snížil na 4:2 kapitán hostí Jakub Klepiš. A v 58. minutě vstřelil kontaktní gól Pavol Skalický. Minutu před koncem utkání se snažili hosté zvrátit stav utkání hrou v šesti. Gól ale padl do jejich branky, kterým pojistil výhru Zlína pojistil Jiří Ondráček.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice (4:2)

Nejrychleji z celého kola šli do vedení Pardubice, kdy Jordann Perret protečoval střelu kapitána Čáslavy až za záda Branislava Konráda. Při hře čtyř proti čtyřem se podařilo Hanákům vyrovat, trefil se Vilém Burian. Vedení zpět na stranu hostů přiklonil v 17. minutě opět Perret. Kohouti mohli vyrovnat z šancí, které si vypracovali během následující přesilové hry, ale ani Zbyněk Irgl, ani Petr Kolouch síť za Milanem Kloučkem nerozvlnili.

Množství šancí bylo k vidění také ve druhé třetině utkání. Vypíchněme nejprve přečíslení dvou na jedno v podání Pardubic po chybě Hanáků na jejich modré čáře. Se střelou Denise Kusého ale Konrád neměl velké problémy. V následujících pěti minutách si domácí připsali pět vyložených šancí. Do třech z nich se dostal Irgl, ale ani on, ani Ondrušek a Burian Kloučka nepřekonali. Ve 35. minutě se to již Jiřímu Ondruškovi podařilo a vyrovnal na 2:2

Poslední třetina utkání začala ve stejném tempu, jako skončila ta druhá. Velké množství gólových šancí vygradovalo ranou Davida Škůrka od modré čáry, která skončila až v brance. Dvě minuty před koncem utkání tak Pardubice odvolaly gólmana Kloučka a hráli v šesti. Následoval ovšem moment, který se jen tak nevidí. Hosté ve snaze zabránit gólu posunuli vlastní branku a rozhodčí tak uznali Olomouci technickou branku. Tu si připsal Irgl, který se jako poslední z domácích hráčů dotknul kotouče.

HC Kometa Brno – Bílí Tygři Liberec (2:5)

Celkem pět branek bylo k vidění pouze v první třetině tohoto zápasu. V páté minutě otevřel skóre liberecký Tyler Redenbach. Ovšem o dvě minuty později vyrovnal domácí Jan Hruška. Liberec ale odpověděl po uplynutí pouhých patnácti vteřin, kdy se trefil Lukáš Krenželok. Na 1:3 navýšil v 9. minutě hostující Radan Lenc. A ve 13. minutě trefou do odkryté branky snížil na 2:3 Martin Zaťovič.

Ve druhé části hry padli na rozdíl od té první „pouze“ dva góly. Ten první vstřelil ve 28. minutě Martin Ševc, který tak zvýšil na 2:4 a vyhnal Marka Langhamera z brány. Toho nahradil Karel Vejmelka. Snížit mohl v přesilové hře brněnský Petr Holík, ovšem ke smůle domácích rozezněl pouze tyč liberecké branky. A tak skórovali na druhé straně kluziště opět hosté. Ležícího Vejmelku překonal Radan Lenc. Liberec tak do poslední třetiny vstupoval s pohodlným třígólovým vedením 2:5.

Ve 42. minutě se pokusil překonat Romana Willa Zaťovič, ale hostující gólman byl pozorný. Navýšit vedení mohl ještě liberecký Marek Kvapil. Svoji střelou ale rozezněl pouze tyč Vejmelkovy branky. Žádná z dalších střel se již neujala a utkání tak skončilo 2:5.

Mountfield HK – HC Vítkovice Ridera (4:1)

Úvodní třetina v Hradci Králové přinesla několik pohledných šancí, avšak žádný gól. Nejblíže mu byli hosté, kterým se podařilo dostat kotouč za záda hradeckého Brandona Maxwella, ale již ne za brankovou čáru. Sám gólman pak odehrál puk do bezpečí. Později se díky pozorným brankářům neujala ani dvě přečíslení, ani rychlé protiakce, které po nich následovaly.

Po sérii šancí na obou stranách, které ale vždy zlikvidovali gólmani, se jako prvníprosadily Vítkovice. V čase 28:00 skóroval Radoslav Tybor. Při hře obou týmů se čtyřmi muži v poli dokázali domácí vyrovnat, gólovou radost spustil Lukáš Vopelka. Sedmadvacet vteřin před koncem prostřední části hry dokonal obrat v utkání Matej Paulovič, který doklepl puk do prázdné branky – 2:1.

Hostující Lukáš Kucsera ve 44. minutě, kdy hrály Vítkovice přesilovou hru, pouze rozezvonil tyčku Maxwellovy branky. Vítkovice následně nevyužily ani téměř minutu trvající přesilovou hru pěti proti třem. V 50. minutě tak na 3:1 navýšil hradecký Radovan Pavlík. V čase 58:22 si vzali hosté oddechový čas a gólman Patrik Bartošák zůstal na střídačce. Toho využili hosté, přesněji Petr Zámorský, který upravil skóre na konečných 4:1.

11. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 42. Krajíček (Werek, Gernát), 60. Svačina (Adamský) - 17. Čerešňák (Kratěna, Nedorost), 40. J. Kindl (Nedorost), 50. Kratěna (Gulaš, D. Kindl). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:2. Diváci: 4349.

HC Energie Karlovy Vary - Piráti Chomutov 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

Branky a nahrávka: 6. Roman Vlach (F. Novotný), 22. O. Beránek (Roman Vlach, T. Mikúš), 26. Plutnar (Šenkeřík), 31. T. Mikúš (Roman Vlach, Šenkeřík), 36. Skuhravý (Flek, T. Rachůnek) 60. Skuhravý (Sičák) - 30. Duda (V. Růžička ml., Dietz), 38. Duda (Knot), 42. T. Svoboda (Knot, Duda). Rozhodčí: Pražák, M. Sýkora - Malý, Pešek. Vyloučení: 7:8. Využití: 3:3. Diváci: 4204.

PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 5. Řezníček (Ondráček, Fořt), 18. Šlahař (Honejsek, Herman), 41. Řezníček (Gazda, Ondráček), 49. Freibergs (Poletín, Herman), 60. Ondráček - 17. Kotvan (T. Knotek, Pacovský), 57. Klepiš (T. Voráček, Dlapa), 58. Skalický (Kotvan). Rozhodčí: Kika, Hradil - Lhotský, Špringl. Vyloučení: 3:7. Využití: 3:1. Diváci: 3859.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Burian (Staněk), 35. Ondrušek (Laš, Irgl), 52. Škůrek (J. Knotek, Laš), 59. Irgl (technický gól) - 3. Perret (Čáslava, Poulíček), 17. Perret (Miromanov). Rozhodčí: Lacina, Šír - Bryška, Komárek. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 4261.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. J. Hruška (J. Mikuš, Bartejs), 13. Zaťovič (Mueller, Kašpar) - 5. Redenbach, 7. L. Krenželok (Šmíd), 9. Lenc (Ševc, L. Hudáček), 28. Ševc (D. Špaček, Lakatoš), 35. Lenc (M. Kvapil, L. Hudáček). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - J. Svoboda, Klouček. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Vopelka (Nedomlel, Rákos), 40. Paulovič (Zámorský, Rákos), 50. R. Pavlík (Vopelka, Cibulskis), 60. Zámorský (Vincour) - 28. Tybor (O. Roman, D. Květoň). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 6:4, navíc Paulovič (Hradec Kr.) 10 min. Bez využití. Diváci: 4807.