Liberec přehrál 4:0 Plzeň a stále vede Tipsport extraligu. Třinec porazil 2:1 Zlín

Třinec vyhrál 2:1 nad Zlínem, kterého doma porazil po téměř dvou letech. Vítězný gól dal ve 23. minutě útočník Erik Hrňa. Hosté nebodovali potřetí za sebou. Hokejisté Liberce porazili na svém ledě Plzeň 4:0 a udrželi se v čele tabulky o bod před Třincem. Bílí Tygři rozhodli o triumfu až ve třetí třetině, kdy vstřelili všechny čtyři branky. Plzeň prohrála poprvé po sérii šesti vítězství. Třinec, Liberec 23:15 30. ledna 2019

HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín

Výraznou postavou první třetiny byl domácí Polanský. Ten nejprve zakončil přečíslení dvou na jednoho jen do hrudi gólmana Kašíka. Posléze byl třinecký útočník úspěšný, když po přihrávce Gernáta zasunul kotouč do odkryté branky. V dalším úniku trefil Polanský břevno branky.

Ve 14. minutě hosté se štěstím vyrovnali. Garda vyslal puk na branku, který Hrubec vyrazil. Bohužel pro domácí ale jen do svého spoluhráče Kovařčíka, od kterého se puk odrazil do brány. Otočit skóre mohl v oslabení Kubiš, který se po chybě Gernáta dostal úniku. Třinecký gólman ale jeho střelu kryl.

Zlín nasbíral v prostřední třetině osm trestných minut a Třinec hned první přesilovou hru využil. Růžička nabil Hrňovi, který dělovkou propálil Kašíka. U gólu si připsal asistenci, a tím i premiérový bod v dresu Ocelářů, útočník Vrána, nedávná posila ze Sparty. V dalších početních výhodách si domácí vytvořili několik dalších gólových šancí, ale žádnou z nich neproměnili. Gól nepadl ani na druhé straně ledu po úniku Hermana, jehož střelu Hrubec chytil.

Třinec byl ve třetí třetině aktivnější, výrazným hráčem byl především Vrána. Jeho střelu nejprve z brankové čáry vyškrábl Kulda a poté nastřelil domácí útočník tyč. Vyrovnat mohli hosté tři minuty před koncem zápasu, když přesilovou hru dvojnásobili odvoláním gólmana. Kýžený gól ale vstřelit nedokázali.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň

V první šanci se ocitl plzeňský Straka, který ale mířil těsně vedle. Na opačné straně Birner nabil Šmídovi, Frodl jeho střelu vyrazil betonem. První přesilovou hru si zahráli Bílí Tygři. Krenželokovu střelu bez přípravy ale pokryl připravený Frodl. Do vedení tak mohli jít v závěru první třetiny hosté, kteří měli k dispozici 62 sekund dlouhou dvojnásobnou přesilovou hru. Proti střelám Gulaše a Vráblíka ale zasáhl Will a Liberec se tak ubránil.

Na začátku druhé části hráli Severočeši početní výhodu. Gólovou šanci měl Valský, ale ani nadvakrát Frodla nepřekonal. Z protiútoku zahrozili Plzeňští, Gulaše ale vychytal Will. Oba týmy výrazně přidaly na agresivitě a nedarovaly si ani metr ledu. K vidění byla spousta drobných potyček a také se často vylučovalo. V jedné z dalších přesilovek mohl skóre otevřít domácí Ševc, ale orazítkoval pouze tyč. Na druhé straně hřiště to zkoušel Denis Kindl, jeho střela jen těsně minula cíl.

V úvodu třetí třetiny se po chybné rozehrávce domácích dostal ke střele z ideální pozice Kovář, Will byl ale připraven. Do vedení tak šel ve 47. minutě Liberec. Skóre otevřel dobře postavený Hudáček. Domácí vedoucí gól nabudil a po čtyřech minutách šli do dvoubrankového vedení. Derner vyslal do úniku Kvapila a nejproduktivnější hráč soutěže nedal střelou pod horní tyč Frodlovi šanci.

A vzápětí se Bílí Tygři se radovali potřetí. Vlach přenechal kotouč Krenželokovi, který se z mezikruží nemýlil. Následně po přečíslení dvou na jednoho vyrazil Frodl střelu Filippiho. Odražený kotouč ale poslal do branky Kvapil. Poté mohl přidat pátou branku Šmíd, Frodl ale tentokrát sklapl betony včas.

Dohrávka 40. kola hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Polanský (Gernát, M. Kovařčík), 23. Hrňa (Martin Růžička, P. Vrána) - 14. Gazda (Herman, Honejsek). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Polák, Tošenovjan. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 4205.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 47. L. Hudáček (Derner, P. Jelínek), 51. M. Kvapil (Derner), 52. L. Krenželok (J. Vlach, Hanousek), 56. M. Kvapil (Filippi). Rozhodčí: Hribik, Kika - Jindra, Zíka. Vyloučení: 8:6, navíc P. Jelínek, Birner - P. Straka všichni 10 min. Bez využití. Diváci: 6156.