Sparťanským hokejistům pomohl k obratu sporně uznaný gól soupeře. ‚Nakoplo nás to,‘ říká Vrána

„Postavili jsme se k tomu jako chlapi. Nikdo se nehádal a nedělal scény. Šli jsme hrát, pracovat a zápas otočit. Přijali jsme to rozhodnutí a hráli jsme dál,“ prohlásil asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd ke spornému druhému gólu Karlových Varů.

Ve 25. minutě zápasu se při přesilové hře odrazil puk do branky od brusle hostujícího útočníka Romana Vlacha.

„Bylo to rychlé. Původně jsem tam chtěl dát hokejku, ale nestihl jsem to. Letělo mi to na nohy, tak jsem sebou cuknul. Doufal jsem,“ přiznal Vlach, že si sám nebyl jistý, jestli rozhodčí jeho branku uznají.

Podle nového pravidla o gólech bruslí by totiž Vlachův gól platit neměl. Jenže v českých soutěžích na rozdíl od mezinárodních zůstalo v platnosti původní znění pravidla.

„Šel jsem se tam dohadovat a zeptat se rozhodčích, jaká je situace. Rozhodčí mi řekli, že se dívali na video, které jim doporučilo gól uznat. Člověk je pak samozřejmě naštvaný. Bylo ale skvělý, že jsme se zvedli a byli schopni srovnat do konce třetiny. V podstatě nás to nakoplo“ potvrdil kapitán Pražanů Petr Vrána, že druhý inkasovaný gól jeho tým probral.

Sparta následně otočila výsledek na 5:2 a Karlovy Vary tak prohrály už sedmé extraligové utkání v řadě.