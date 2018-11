Liberec zdolal Karlovy Vary a vede tabulku, Olomouc porazila Spartu

V neděli se hrálo celkem šest zápasů 20. kola Tipsport extraligy. Olomouc v něm přestřílela Spartu na jejím ledě 6:4. Liberec porazil Karlovy Vary 4:1 a je na prvním místě tabulky. Vítkovice zdolaly 4:2 poslední Chomutov a Zlín udržel hubené vítězství 2:1 v Plzni. Hradecký Mountfield porazil vysoko 6:3 Brno. A souboj sousedů v tabulce na 12. a 13. místě skončil lépe pro Mladou Boleslav, která tak uskočila Pardubicím na rozdíl šesti bodů. Praha, Liberec, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice 20:14 18. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucký Vilém Burian překonal Matěje Machovského v brance Sparty | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

HC Sparta Praha – HC Olomouc (4:6)

Úvod utkání se rozjížděl poměrně pozvolna. Po sérii šancí Sparty se dostali hosté k první větší šanci až ve 13. minutě. Střelu Galvase ale Machovský vyrazil betonem. Stav utkání se změnil až v 18. minutě, kdy se hosté dostali do přečíslení, Burian položil Machovského a zakončil pod břevno branky. Následně měli hosté ještě několik šancí, ale Pražené je zvládli všechny zneškodnit.

Na začátku druhé třetiny dostali domácí výhodu přesilové hry, ve které se jim podařilo ujet v přečíslení na Konráda, ale na olomouckého gólmana si nepřišli. A tak udeřila Olomouc a to hned dvakrát. Nejprve ve 25. minutě proměnil samostatný únik Holec a o dvě minuty později se ten samý hráč trefil z bezprostřední blízkosti a navýšil již na 0:3, čímž vyhnal Machovského z branky, kterého vystřídal Honzík.

Vzápětí ale dostal olomoucký Dujsík trest na 5 minut plus do konce utkání za faul na Berana a o minutu později dostal dvouminutový trest také Irgl. Sparta tak měla dlouhou přesilovku pěti proti třem. V té se prosadil nejprve Blain, a v následné klasické přesilovce snížil na 2:3 Kudrna. Po té mohl vyrovnat Delisle, ale jeho střelu pokryl Konrád.

Na začátku poslední části hry nejprve domácí nevyužili zmatků před Konrádem. O pouhé dvě minut již ale vyrovnali zásluhou Vrány. V 50. minutě si ale hosté vzali své vedení zpět, když během sta vteřin vstřelili hned tři góly. Nejprve se tvrdou ranou od modré prosadil Ostřížek, následně naopak z bezprostřední blízkosti podruhé Burian, a po té po přečíslení dvou na jednoho navýšil na 3:6 Laš. V 57. minutě Sparta využila přesilové hry, když Jan Buchtele snížil na 4:6. Pokračující přesilovou hru se domácí pokusili podpořit stažením Honzíka z branky, ale ke snížení to nevedlo.

Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary (4:1)

Skóre utkání otevřel již ve 4. minutě střelou k tyči karlovarský Flek. O čtyři minuty později ale tvrdou ranou vyrovnal Krenželok. Následně se dostali gólmani obou týmů do potíží, když nejprve libereckému Willovi vypadl puk po střele Vlacha. Puk ale dostali mimo nebezpečí domácí obránci. Po rozehrával za svou branku Novotný. Přihrál ale pouze Filippimu, jehož střele do odkryté branky zamezil svým včasným návratem Novotný.

Poté získali domácí výhodu přesilové hry, ale proti dorážce Lence zasáhl Novotný a následně Kvapil trefil pouze tyč. Dvě minuty před koncem první třetiny se dostal k Novotnému domácí Hudáček, ale karlovarský gólman mu puk vypíchl.

Ve 23. minuty se dostali Vlach s Beránkem do přečíslení dvou na jednoho, ale druhý jmenovaný ani nadvakrát Willa neprostřelil. A tak o čtyři minuty později dokonal obrat ve skóre střelou do protipohybu Zachar. Ve 33. minutě mohly Karlovy Vary vyrovnat, ale Kovačevič trefil pouze tyč. Na druhé straně hřiště se ocitl před Novotným osamocený Kvapil, gól ale nevstřelil. O minutu později byl Novotný ale již krátký na střelu Redenbacha, který tak zvýšil na 3:1.

Necelých pět minut po začátku třetí třetiny přidal čtvrtou branku domácích Lenc. Ve 49. minutě hráli domácí přesilovou hru. Gól v ní ale nedal ani Stříteský, který nastřelil tyč, a ani Hudáček, který nevyzrál na Novotného. A když ani v závěru utkání nevyužila Energie přesilovou hru, tak utkání skončilo 4:1.

HC Vítkovice Ridera – Piráti Chomutov (4:2)

První velkou šanci utkání si v 6. minutě připsal hostující Marjamäki, který se dostal před branku, ale puk do ní nedostal. A tak z protiútoku přesně zakončil vítkovický Baláž. V 16. minutě se po vhazování dostal do výhodné pozice domácí Roman, ale navýšit vedení na 2:0 se mu nepodařilo. A tak o dvě minuty později Chomutov vyrovnal. Vantuch se dostal až před branku a vrátil puk za sebe Stránskému, který trefil odkrytou branku.

Ve 27. minutě vytvořili domácí během přesilové hry závar před Petersovou brankou, ale ke vstřelení gólu ho nevyužili. O sedm minut později Vítkovice dvakrát podržel Bartošák, který za sebe puk nepustil. A tak domácí ve 37. minutě využili přesilovou hru, když se trefil Roman.

Na začátku poslední části hry využili domácí opět přesilovou hru. Střelou nad vyrážečku Peterse se prosadil Baranka a navýšil na 3:1. Ovšem o tři minuty později vstřelil Marjamäki v přesilové hře kontaktní gól. Následně v 50. minutě domácí Lev těsně minul chomutovskou branku.

V poslední minutě utkání se již z branky radoval domácí Dej, ale dle rozhodčích, kteří situaci zkontrolovali na videu, trefil jen břevno. Poté se Chomutov rozhodl pro power-play, během které ale trefil opuštěnou branku Lev a upravil na konečných 4:2.

HC Škoda Plzeň – PSG Berani Zlín (1:2)

Po pouhých 45 vteřinách hry se hosté radovali ze vstřelené branky, když se střelou od modré prosadil Kulda. V 10. minutě mohl za domácí vyrovnat Kindl, jehož ránu ale gólman Sedláček vyrazil a následnou dorážkou trefil Čerešňák pouze tyč. Dvě minuty před koncem první třetiny zvýšili hosté již na 0:2, když u pravé tyče dorážel do odkryté branky Ondráček.

Hned v úvodu prostřední části hry mohl snížit Eberle, ale jeho teč skončila těsně mimo tyče. O dvě minuty později využil přesilové hry domácí Kracík a snížil na 1:2. Vzápětí měli na hokejkách vyrovnání Stach a následně Kratěna, ale ani jeden neuspěl. Ve 30. minutě dostali hosté výhodu dvě minuty dlouhé dvojnásobné přesilovky, ale gól během ní nevstřelili. Naopak na druhé straně kluziště o šest minut později nastřelil domácí Jones tyč.

Ve 45. minutě mohl v samostatném úniku vyrovnat Eberle, ale branku přestřelil. Následně se dostal domácí Gulaš sám před Sedláčka, který ale vyzrál jak na jeho střelu mezi betony, tak dorážku. V 55. minutě rozezněl Čerešňák svou střelou tyč domácí branky. V závěru utkání odvolala Plzeň gólmana, ale vyrovnávací gól v power-play vstřelit nestihli.

Mountfield HK – HC Kometa Brno (6:3)

Po necelých dvou minutách utkání šla Kometa zásluhou Malleta do vedení. Hradec, konkrétně Cingel, ale ji o čtyři minuty vyrovnal. K otočení stavu utkání domácím stačilo dalších 29 vteřin, když přesně zamířil Bičevskis. Tentýž hráč mohl ve 13. minutě navýšit vedení, ale branku netrefil. A tak Brno zásluhou Holíka z protiútoku vyrovnalo na 2:2. Ještě před koncem první třetiny si ale domácí vzali své vedení zpět, když se v 19. minutě trefil Paulovič.

Brněnský Malec mohl ve 25. minutě opět vyrovnat, ovšem Pavelkův beton byl na svém místě. Následně Brno zachránil před inkasováním nadvakrát Vejmelka. Ve 35. minutě získal Mountfield minutu a 58 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. A hned z další situace ji využil, když střelu Zámorského tečoval Smoleňák za Vejmelku.

Ve 43. minutě přidal svůj druhý gól v utkání Smoleňák a upravil tak na 5:2. O čtyři minuty již na rozdíl čtyř branek navýšil domácí Cingel. V 50. minutě mohl tvrdou ranou snížit Němec, ale Pavelka jeho střelu vyrazil. Následně byl blízko hattricku hradecký Cingel, ale Vejmelka byl proti.

V 56. minutě pak Pavelka chytil tvrdou ránu Horkého. O pouhých šest vteřin později Pavelka nešťastně inkasoval. Z nulového úhlu vystřelil Mallet a od brusle právě hradeckého gólmana se puk odrazil do jeho branky, čímž hosté snížili na 6:3. Z následné přesilové hry mohl ještě Smoleňák dokončit hattrick, ale Vejmelka mu tu radost pokazil.

HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav

V úvodu utkání získaly Pardubice necelou minutu dlouhou přesilovku pěti proti třem, ale nevyužily ji. A tak otevřeli skóre utkání hosté, přesněji Knotek, který využil přečíslení střelou ke vzdálenější tyči. Poté se pokusil vyrovnat zpoza brány Cardwell, ale mladoboleslavský Krošelj si prostor u tyče pohlídal.

Ve 37. minutě se dostal do samostatného úniku domácí Marosz, kterému stačilo jen umístit puk do branky, ale trefil jen Krošeljův beton. Mrzet ho to ale dlouho nemuselo, protože následně střelou do poloodkryté branky využil přesilovou hru.

Na začátku poslední třetiny vstřelili hosté branku po tlaku z právě skončené přesilové hry. Rozhodčí ale gól neuznal pro postavení útočícího hráče v brankovišti. V 50. minutě se střelou z levého kruhu prosadil podruhé v utkání Knotek a vrátil Mladé Boleslavi vedení. Následně se dostali domácí Vondráček s Rolinkem do přečíslení dvou na jednoho, ale druhý jmenovaný byl faulovaný. Z přesilové hry ale domácí branku nevytěžili.

V závěru utkání se domácí pokusili zvrátit stav utkání ve hře bez brankáře, ale gól z ní nedali a mladoboleslavští opuštěnou branku Pardubic také ne. Utkání sousedů v tabulce tak skončilo 1:2.

20. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Olomouc 4:6 (0:1, 2:2, 2:3)

Branky a nahrávky: 29. Blain (Košťálek, P. Vrána), 31. A. Kudrna (Gregorc, Košťálek), 45. P. Vrána (Smejkal), 57. Buchtele (Pech, A. Kudrna) - 18. Burian (Jaroměřský, J. Galvas), 25. Holec (Strapáč, Laš), 27. Holec (Skladaný, J. Galvas), 50. Ostřížek (V. Tomeček), 51. Burian (Švrček, Irgl), 51. Laš (Skladaný). Rozhodčí: Horák, Pražák - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:5, navíc Dujsík (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 8733.

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. L. Krenželok (P. Jelínek), 27. Zachar (Jeník, J. Vlach), 35. Redenbach (Valský), 45. Lenc (M. Kvapil, Havlín) - 4. Flek (Gríger, T. Rachůnek). Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - Špringl, D. Klouček. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5991.

HC Vítkovice Ridera - Piráti Chomutov 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Baláž (Š. Stránský), 37. Roman (Baranka, Schleiss), 43. Baranka (Lev), 60. Lev (T. Černý) - 18. J. Stránský (Vantuch, J. Mrázek), 46. Marjamäki (Valach). Rozhodčí: Hradil, Sýkora - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:8, navíc Jank (Chomutov) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5133.

HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Kracík (Stach, J. Kindl) - 1. E. Kulda (Okál, Valenta), 19. J. Ondráček (Kubiš, Freibergs). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Pešek, O. Polák. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5777.

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Cingel, 7. Bičevskis (Lessio, Paulovič), 19. Paulovič (Lessio, Bičevskis), 35. Smoleňák (Zámorský, F. Pavlík), 43. Smoleňák (Zámorský, Linhart), 47. Cingel (Vincour, R. Pavlík) - 2. Mallet (R. Zohorna, Köhler), 13. P. Holík (Mueller), 56. Mallet (Horký, J. Hruška). Rozhodčí: Harnebring (Švéd.), Hejduk - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 5872.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 39. Marosz (Rolinek, Trončinský) - 12. T. Knotek (Kousal, Dlapa), 50. T. Knotek (M. Procházka, D. Šťastný). Rozhodčí: Kika, Jeřábek - Lederer, Ganger. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 7160.