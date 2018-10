Matěj Machotský vychytal druhou nulu v sezóně. Sparta zvítězila v Litvínově 0:2

Dohrávkou 11. kola Tipsport extraligy pokračovala v sobotu nejvyšší hokejová soutěž. Litvínov v ní přívítal pražskou Spartu. Gólman Matěj Machotský za sebe nepustil ani jeden puk a i díky němu si Pražané odvezli z Litvínova tři body za vítězství 0:2. Litvínov 19:22 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Machotský vychytal Jakuba Petružálka | Foto: Libor Zavoral | Zdroj: ČTK

Utkání mezi Litvínovem a pražskou Spartou bylo v sobotu jedinou dohrávkou 11. kola hokejové Tipsport ligy. Domácí, kteří v osmi z posledních devíti domácích vzájemných zápasů Spartu porazili, chtěli zajisté na tuto sérii na svém ledě navázat.

První gólovou šanci utkání si ale připsali hosté. Přesněji Zach Sill v 11. minutě utkání orazítkoval tyčku branky Jaroslava Januse. Trvalo to pouhé dvě minuty a Janus byl opět v permanenci. Do samostatného úniku na něj se dostal Tomáš Pšenička, ale na litvínovského gólmana si nepřišel.

Na druhé straně kluziště se na dvakrát pokoušel dostat puk za záda Matěje Machotského Jakub Petružálek, ale ani jednou se mu to nepodařilo.

V závěru úvodní třetiny dostala ještě Sparta výhodu přesilové hry, když byl dvěma minutami za držení potrestán František Lukeš. Nějak výrazně ale hosté branku Januse neohrozili a první třetina tak skončila bezbrankovou remízou.

Také v úvodu prostřední části hry zvonila na stadionu Ivana Hlinky tyč a to po střele litvínovského Davida Šestáka. A vzápětí se potvrdilo pořekadlo nedáš-dostaneš. Tvrdou ranou z pravého kruhu totiž rozvlnil síť za zády Januse Lukáš Pech, který tak gólově oslavil svůj třístý zápas v dresu Sparty.

Druhou branku mohli hosté přidat ve 30. minutě, ovšem opět rozezněli pouze tyčku. Následně si hráči Litvínova vypracovali dvě šance ke snížení. Ovšem Jakuba Černého i Viktora Hübla vychytal Machotský.

V první minutě třetí třetiny prověřili pozornost Machotského nejprve Hübl a následně také František Gerhát, ale gólman pokryl obě střely. Po té neproměnili ve druhý gól utkání hosté přesilovou hru. Mrzet je to ale nemuselo, protože se jim to podařilo za běžného počtu hráčů na ledě v 51. minutě. Po chybě litvínovských se do samostatného úniku dostal Petr Vrána, který vymíchal Januse a zvýšil na 0:2.

HC Sparta Praha

@HCSpartaPraha Sparťané vezou z ledu Litvínova cenné tři body! Ve svém 300. utkání ve Spartě se prosadil Lukáš Pech, druhou trefu přidal kapitán Petr Vrána. 4 21

Již v čase 56:24 stáhli domácí trenéři z branky Januse. Jejich snaha smazat dvoubrankové manko a zabojovat tak o body v tomto utkání se šesti muži na kluzišti byla však marná, a tak Litvínov prohrál se Spartou 0:2.

Litvínov tak po skvělém začátku sezóny, kdy vyhrál šest zápasů v řadě, utrpěl se Spartou již třetí porážku za sebou a patří mu aktuálně šesté místo v tabulce. Pražané díky dnešnímu utkání stejný počet zápasů vyhráli a posunuli na třetí příčku.

11. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Pech (Forman), 51. P. Vrána (Kudrna). Rozhodčí: Pavlovič, Hejduk - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5948.