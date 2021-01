Hokejisté Hradce Králové udolali v derby Pardubice. Sparta doma nestačila na Liberec

Soudržnost byla opravdu neuvěřitelná a o to více mrzí, že to nevyšlo, říká po konci na šampionátu Myšák

„Jsem extrémně hrdý na všechny kluky, na moji druhou rodinu. Z venku do toho nevidíte, ale my, co jsme tady byli pospolu, tak to bylo něco neuvěřitelného,“ uvedl kapitán reprezentace Jan Myšák.