Pardubice po výhře nad Libercem vystřídaly v čele extraligové tabulky Vítkovice, ty zaváhaly s Kladnem

Hokejisté Pardubic převzali po zkompletování zápasů 37. kola opět taktovku a vedou tabulku extraligy. Pozici lídra si vybojovali těsnou výhrou v Liberci a naplno tak využili překvapivého zaváhání Vítkovic s posledním Kladnem. Rytíři se dotáhli na České Budějovice, poslední jsou jen vinou horšího skóre. V dohrávce 18. kola po širým nebem v Bratislavě předčil obhájce titulu Třinec zcela jasně trápící se Brno. Praha 8:03 14. ledna 2023

Pardubičtí zvítězili na ledě Liberce 4:3. Domácí Bílí Tygři třikrát dotáhli vedení Východočechů, v čase 59:49 však definitivně rozhodl útočník Robert Kousal.

„Je těžké to hodnotit hned po zápase, protože jsme dostali celkem tvrdý direkt a už jsme neměli dostatek času se s tím vypořádat. Myslím ale, že pokaždé jsme se vrátili do zápasu, když jsme prohrávali,“ řekl Filippi.

„Hráči to dnes odfárali, odmakali, hráli opravdu výborné utkání. Hráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři a ten závěr byl krutý,“ uvedl kouč poražených Patrik Augusta.

Lídr z Vítkovic padl

Souboj dosud vedoucích Vítkovic s Kladnem skončil překvapivým vítězstvím hostů 3:0. Středočeši dali v každé dvacetiminutovce po gólu, o ten vítězný se v 18. minutě zasloužil Adam Kubík.

Ostravané před vyprodaným hledištěm museli skousnout teprve druhou domácí porážku v normálním čase. Kladenský brankář Adam Brízgala vychytal první čisté konto v sezoně a Rytířům pomohl ke třem bodům po třech prohrách za sebou.

„Věděli jsme, že s nimi nemůžeme hrát otevřený hokej. Hráli jsme ze zajištěné obrany. Oni tam udělali vždy nějakou chybičku a nám se toho podařilo využít,“ hodnotil utkání kladenský obránce Tomáš Voráček, který, přestože hájí barvy prvoligové Poruby, naskočil formou střídavého startu podruhé v sezoně za extraligový středočeský klub.

Po pěti porážkách výhra v prodloužení

Hokejisté Mladé Boleslavi při premiéře nového kouče Jiřího Kalouse zdolali Hradec Králové 3:2 v prodloužení. V čase 64:19 o tom rozhodl švédský útočník Tim Söderlund.

Mladá Boleslav Kalouse představila jako nového kouče ve čtvrtek. „My se samozřejmě seznamujeme za pochodu, protože já jsem byl dneska poprvé na tréninku na rozbruslení,“ popsal své seznamování s týmem.

„Myslím, že tam byly dobré věci. Samozřejmě tam byly věci, na kterých bude potřeba zapracovat, protože jsme nabízeli soupeři zbytečně šance. Jsou to věci, na kterých se dá pracovat, a určitě se na ně zaměříme. Musím říct, že tým je výborně připravený. V bruslivém hokeji chceme jednoznačně pokračovat,“ uvedl Kalous.

Bruslařský klub po sérii pěti porážek a odvolání trenéra Ladislava Čiháka vyhrál druhý z posledních tří duelů. Mountfield bodoval posedmé za sebou a teprve podruhé z toho prohrál.

„Je to asi pátý nebo šestý zápas, kdy jsme to nedotáhli za tři body a buďme rádi aspoň za ten jeden. Měli jsme přesilovky, v kterých jsme měli pár střel, ale bohužel se nám to nepovedlo proměnit. To rozhodlo zápas,“ řekl útočník Hradce Aleš Jergl.

Tři asistence Baránka

Plzně porazila Litvínov 4:1. Západočeši zabrali po třech zápasech bez bodového zisku, Litvínov porazili i potřetí v sezoně. Hosté sice brzy vedli, jenže Indiáni dvěma góly během prostřední části skóre otočili a ve třetí třetině přidali další dvě branky. Severočeši prohráli čtvrté venkovní utkání po sobě.

K úspěchu přispěli dvěma trefami Filip Suchý a gólem a přihrávkou Jakub Pour. Třemi asistencemi se blýskl spíše defenzivní obránce Marek Baránek.

„Naposledy jsem posbíral tolik bodů možná v juniorce, ale v chlapech určitě ne,“ usmíval se po utkání v rozhovoru s novináři rodák z Ústí nad Labem Baránek, jenž v extralize debutoval právě v barvách Litvínova v sezoně 2014/15.

Budějovicím se s Energií nedaří

Hráči Českých Budějovic podlehli Karlovým Varům 2:4. Jihočeši prohráli i třetí vzájemný duel sezony a nesebrali týmu Energie ještě ani bod.

Českobudějovický trenér David Čermák však své svěřence ocenil: „Na začátku jsme dostali dva nešťastné góly, to nás poznamenalo. Potom šel náš výkon nahoru a dostali jsme se do zápasu. Chtěl bych poděkovat klukům za výkon, protože vím, v jakém byli zdravotním stavu. V sezoně to potká každý tým.“

Před posledním Kladnem, které zvítězilo na ledě Vítkovic, je nyní Motor už jen díky lepšímu skóre.

Sedm gólů pod širým nebem

Hokejisté Třince porazili v historicky pátém extraligovém utkání pod širým nebem Brno 6:1. Dohrávku na fotbalovém stadionu Tehelné pole v Bratislavě před 11 367 diváky opanovali slovenští hráči v dresu Ocelářů.

„Vzpomínka to samozřejmě bude. Je to úplně mimořádná událost, někomu se to povede jednou, někomu párkrát za život. Je krásné být toho součástí, ale ne s takovým výsledkem,“ řekl po zápase brankář Komety Dominik Furch.

Marko Daňo vstřelil dvě branky a prosadili se i Vladimír Dravecký, Martin Marinčin a Libor Hudáček, který přidal i tři asistence. Tři kanadské body nasbíral Andrej Nestrašil. Třinec porazil Brno i potřetí v sezoně a vyhrál pátý zápas v řadě.

„S jakými pocity bych mohl odjíždět, když to bylo 1:6? Omlouvám se za strohé odpovědi. Je to hořká kaňka,“ uvedl dvaatřicetiletý brankář.

