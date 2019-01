Třinec porazil Spartu a opět vede ligu. Stejně bodů mají i druhý Liberec a třetí Hradec Králové

V neděli se odehrálo sedm zápasů 35. kola Tipsport extraligy. Třinec porazil Spartu 2:1 a vrátil se na první místo tabulky. Hradec Králové přehrál Liberec a dotáhl se bodově na Třinec a Liberec. Zlín zdolal Pardubice vysoko 5:1. Chomutov prohrál s Mladou Boleslaví 3:5. Stejným výsledkem prohla i brněnská Kometa. Vítkovice vyhrály nad Karlovými Vary 4:1. Olomouc nedokázala vstřelit branku, a tak prohrála 0:4 s Plzní. Hradec Králové Zlín Chomutov Ostrava Brno Olomouc Třinec 21:41 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradecký Radek Smoleňák diskutuje s Ladislavem Šmídem | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Mountfield HK – Bílý Tygři Liberec (3:1)

Do úvodu utkání lépe vstoupili hosté. Konkrétně Filippi vyslal ve druhé minutě prudkou střelu na Maxwellovu branku, kterou hradecký gólman vyrazil a neujala se ani následná dorážka Lence. O tři minuty později dostali liberečtí výhodu přesilové hry. Největší šanci si v ní vypracoval opět Filippy, ale i v tomto případě se svým zákrokem zaskvěl domácí brankář.

Vítkovice zdolaly poslední Pardubice a poskočily na čtvrté místo tabulky Tipsport extraligy Číst článek

První velkou šanci domácích mohli vidět jejich příznivci v 11. minutě, kdy se po pohledné kombinaci dostal k tvrdé střele Pavlík. Will ale ukryl puk ve své lapačce. V závěru třetiny se ve vlastním oslabení dostali do přečíslení dvou na jednoho Dragoun s Rosandičem. Druhý jmenovaný ale branku minul.

Na začátku prostřední půle hry se před Maxwellovu branku prodral Kvapil, který se pokusil udělat domácímu brankáři kličku. Sedmadvacetiletý Američan si ale ukryl, s pomocí svých obránců, puk u svého betonu. O minutu později mohl skórovat domácí Miškář, když se mu od brusle odrazil kotouč směrem k brance. Will ale zasáhl svým betonem. Poté liberecký gólman chytil také Smoleňáka.

Ve 31. minutě vyloučili rozhodčí již pátého hráče Mountfieldu. Hosté tuto příležitost využili po necelé minutě, když se tvrdou ranou trefil Šmíd. Navýšit na rozdíl dvou branek mohl dvě minuty před koncem druhé třetiny Liberec, když se dostal v oslabení před branku Filippi. Ten ale chtěný prostor netrefil.

Z počátku třetí třetiny dostaly oba týmy výhodu klasické přesilové hry. Ani jedno z mužstev ji ale neproměnilo. A tak domácí v 50. minutě zásluhou tečované střely Pauloviče vyrovnali. O tři minuty později zasáhl Maxwell proti střele Redenbacha a umožnil tak svým spoluhráčům otočit skóre utkání. To se jim podařilo hned po sedmi sekundách, kdy Chalupa dorazil na Willova záda střelu Koukala.

Minutu a půl před koncem zápasu odvolal Liberec Willa z branky a hrál v šesti mužích v poli. Využít této výhody mohl Filippi, ale těsně minul břevno hradecké branky. O pět sekund později dali domácí, přesněji Zámorský, stavu utkání jeho konečnou podobu, když přesně trefil prázdnou branku Liberce.

PSG Berani Zlín – HC Dynamo Pardubice (5:1)

Stav utkání otevřeli zlínští v 7. minutě utkání, když Šlahař střelou z úhlu usměrnil puk přesně k bližší tyči. Vyrovnat mohli hosté o dvě minuty později, ale proti Perretově střele zasáhl gólman Kašík.

Změny na brankářském postu v hokejovém Zlíně. Z Brna se vrací Kašík, do Sparty odchází Sedláček Číst článek

Následně dostaly Pardubice ještě výhodu přesilové hry. Během té si Dušek dal nejprve málem vlastní gól a posléze jeho střelu na správnou branku vyrazil Kašík. Pardubický útočník byl poté vyloučen a Zlín toho využil. Konkrétně Valenta, který ranou od modré čáry zvýšil na 2:0. O minutu a půl později se domácí radovali znovu, když další gól Zlína vstřelil Fořt. Po tomto gólu vystřídaly Pardubice gólmana, když Hamerlína v brance vyměnil Kacetl.

V úvodu druhé třetiny byli v rozmezí minuty vyloučeni hráči z obou týmů. Pardubice tak po vypršení trestu Hollanda hrály přesilovou hru, kterou také využily. Střelou do bližšího růžku branky snížil na 3:1 Ihnačák. Následně podrželi oba brankáři své týmy, když zasáhli proti dobře mířeným střelám soupeřů.

V polovině utkání přidali domácí další gól. Přesněji Anděl, který střelou z mezikruží upravil na 4:1. Po té neudrželi hosté své emoce. Výsledkem byli čtyři hráči na trestné lavici a trenér na divácké tribuně. Zlín tak hrál přesilovou hru pěti proti třem, kterou využili hned po dvanácti sekundách. Ondráček našel u levé tyče branky osamoceného Kubiše, který bez problémů trefil odkrytou branku.

Na začátku poslední třetiny se dostal v oslabení do šance Rolinek, ale Kašík opět podržel svůj tým. Poté Hovorka netrefil tvrdou ranou branku a v 54. minutě Kofferovu střelu vykopl Kašík betonem. V poslední minutě utkání mohl ještě snížit pardubický Mandát, ale svou střelou minul levou tyč.

Piráti Chomutov – BK Mladá Boleslav (3:5)

Týmem, který jako první změnil stav utkání, byl domácí Chomutov, když v páté minutě osamocený Klhůfek doklepl puk do branky. O dvě minuty později mohl navýšit na 2:0 Knot, ale svou střelou trefil jen tyčku. Po té dostali domácí navíc výhodu přesilové hry, při které vystřelil Tomica, ale Krošelj svůj tým podržel. A tak v 17. minutě Středočeši vyrovnali. Konkrétně Dlapa, který tvrdou ranou prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Minutu po začátku druhé třetiny se dostali hosté do přečíslení, na jehož konci se proti Pláňkově střele vytáhl gólman Peters. O půl minuty později už ale domácí brankář nedosáhl na dorážku Musila, který tak otočil skóre utkání ve prospěch Mladé Boleslavi. Tentýž hráč přidal další přesný zápas ve 28. minutě, když střelou z pravého kruhu trefil prostor u vzdálenější tyče. Po necelé půlminutě se stav utkání měnil znovu a opět to byli hosté, kteří skórovali. Na 1:4 se střelou přes obránce prosadil Šťastný. V závěrečných minutách prostřední části hry mohli snížit nejprve Stránský a pak Tomica, ale proti oběma pokusům zasáhl mladoboleslavský gólman.

Do třetí třetiny se podařilo Chomutovu vstoupit stejně jako jeho soupeři do předchozí dvacetiminutovky – gólem. U tyčky hostí stál dobře postavený Tomica, který bez problému přehodil puk přes ležícího Krošelje. Poté byl gólman Středočechů pozorný, a tak si na něj nepřišel ani Sklenář, ani Duda.

V 55. minutě chtěl brankář hostí pomoci svým spoluhráčům s rozehrávkou. Ta se mu ale nepovedla, k puku se dostal Svoboda, který nahrál Jankovi, jenž neměl problém trefit odkrytou branku a snížil tak na 3:4. Chomutov ještě pokračoval v tlaku, ale Flemming trefil pouze mladoboleslavského Žejdla, který se tak dostal do samostatného úniku a střelou mezi betony Peterse vstřelil další gól Středočechů.

HC Vítkovice Ridera – HC Energie Karlovy Vary (4:1)

Na začátku utkání neměli gólmani obou týmů moc práce. Puk se k nim dostával sporadicky, a když už, tak se střeleckými pokusy soupeřů neměli problémy. To se změnilo ve 13. minutě, kdy Vítkovice napadaly svého soupeře v jeho obraném pásmu. K puku se před brankou dostal Zdráhal, který pohotově zamířil mezi betony a dal první gól Vítkovic.

Za hosty mohl o minut později vyrovnat Balán, ale nebyl dostatečně důrazný. Následně získali domácí výhodu přesilové hry. A využil ji Tybor, který si vybruslil do levého kruhu a střelou ke vzdálenější tyči navýšil na 2:0. Příležitost snížit měli hosté na začátku druhé třetiny, ale Dolejš pozorně zasáhl jak proti střele Kohouta, tak dorážce Beránka. Poté domácí Zdráhal nastřelil tyč. Mrzet ho to ale nemuselo, protože ve 25. minutě na 3:0 navýšil střelec druhého gólu domácích Tybor.

Hattrick dokonal vítkovický útočník ve 34. minutě, když zamířil bekhendem pod břevno karlovarské branky. O minut později se podařilo hostům snížit na 4:1. Mezi betony Dolejše se z mezikruží trefil Balán.

Ve 45. minutě měli hosté šanci přidat druhý gól, když se Gríger dostal před Dolejše. Hráč Energie ale branku minul. Následně získali hosté ještě výhodu klasické přesilové hry, ale žádnou vážnější šanci si v jejím průběhu nevypracovali. Pět minut před závěrečnou sirénou se před branku dostal ještě Flek, ale Trška mu svým zákrokem neumožnil ohrozit branku domácích.

HC Kometa Brno – HC Verva Litvínov (3:5)

Skóre utkání se měnilo v 9. minutě, kdy Hübl nejprve nevyzrál v samostatném úniku na gólmana Dostála. Lukeš ale následně přihrál mezi kruhy opět Hüblovi, který tentokrát již tvrdou ranou prostřelil vše. O půl minuty později navýšil Kašpar na 2:0 střelou mezi betony Dostála, kterou brankář sice zbrzdil, ale ke své smůle, ne úplně zastavil.

Blízko ke vstřelení brněnského gólu byl Mueller, který v přesilové hře nastřelil pouze břevno. Gólovou radost si domácí užili v 18. minutě, když Holík dorazil puk za Petráskova záda. Vzápětí si ale vzal Litvínov své tříbrankové vedení zpět. Dostál nejprve vyrazil Pichého střelu, ale na dorážku Válka už nedosáhl.

Do druhé třetiny vstoupili domácí s jiným gólmanem. Dostála v brance vystřídal Vejmelka. Brněnský Holík se během přesilové hry objevil sám před Petráskem, ale vyzrát na něj nedokázal. Ve 33. minutě měl litvínovský Petrásek velké štěstí, když Němcova střela skončila na horní tyči jeho branky. V samotném závěru prostřední části hry využili domácí tlaku z právě skončené přesilové hry. Holík našel přihrávkou na levém kruhu Muellera, který střelou z první snížil na 2:3.

Devět minut před koncem utkání Petrásek podržel svůj tým, když se skvěle přesunul proti střele Zaťoviče a nepustil ji za svá záda. V 54. minutě navíc Litvínov skóroval ve vlastním oslabení. Kašpar našel před brankou Komety Hanzla, který rozvlnil síť za zády Vejmelky. Ještě v téže minutě ale vstřelil kontaktní gól brněnský Němec.

Domácí se v poslední minutě pokusili skóre zápasu zvrátit v power-play, ale třináct vteřin před koncem utkání se k prázdné brance dostal Hübl a upravil na konečných 3:5.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň (0:4)

Již po 34 vteřinách hry se hosté radovali ze vstřelené branky. Gulaš se zpoza branky dostal před ní, udělal kličku gólmanovi Lukášovi a uklidil puk do branky. V sedmé minutě utkání přihrával Burian před branku Kolouchovi, puk si ale před ním málem srazil do vlastní branky jeden z plzeňských hráčů. O sedm minut později si Hanáci vypracovali hned několik příležitostí, ale tu největší Holc neproměnil. V 16. minutě se dostali plzeňští do protiútoku, ale v ohrožení Lukáše jim zabránil svým skokem Ondrušek.

Na začátku druhé třetiny vyrazil nejprve Lukáš maskou Gulašovu střelu a na druhé straně hřiště chytil Irglovu střelu Frodl. Ve 28. minutě se zákrokem zaskvěl domácí Lukáš, který nejprve vyrazil střelu Kracíka a následně v sedě lapil i dorážku plzeňských. O osm minut později se dostali hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale proti střele Kodýtka zasáhl opět Lukáš. Po té se k brance Frodla dostal Tomeček, ale ani nadvakrát puk za jeho záda nedostal.

Ve 47. minutě hráli hosté přesilovou hru a Olomouci dost zatápěli, ale Hanáci se mohli spolehnout na Lukáše ve své brance, který za sebe puk nepustil. Po pěti minutách vyzkoušel pozornost Frodla domácí Irgl, ale brankář Plzně jeho střelu vyrazil. Následně se dostal do samostatného úniku ve vlastním oslabení Knotek, ale i s jeho střelou si Frodl poradil. Vzápětí mohl navýšit vedení hostů Gulaš, ale Lukáš byl opět na svém místě.

Pět minut před koncem zápasu ale jakoby kouzlo Lukáše pominulo. Nejprve ho bekhendem mezi betony prostřelil Něměc. O minutu a půl později také tvrdou ranou Kodýtek a na závěr v 59. minutě opět střelou mezi betony Lukáše uzavřel na konečných 0:4 Eberle.

HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha (2:1)

Hned ve druhé minutě utkání nastřelil Pech tyč třinecké branky. A tak po třech minutách otevřeli skóre zápasu domácí. Do samostatného úniku se dostal Svačina, který umístil kotouč do pravého horního růžku branky a proměnil tak hned první střelu na branku Třince. Ve 13. minutě byli hosté blízko vyrovnání. Hrubec ale nejprve vyrazil střelu Formana a pak nepropustil ani dvě dorážky Klimka.

Sparta přežil v závěru první části hry oslabení a následně sama skórovala. Pech vyslal do samostatného úniku Piskáčka, který vymetl levý růžek Hrubcovy branky. Následně nebyli daleko od gólu také třinečtí, ale střelu Kovařčíka chytil Sedláček.

V úvodu druhé třetiny měl Sedláček potíže se střelou Musila. Ta ale nakonec do branky nezapadla. Třinec si poté během dvou přesilových her nevypracoval žádnou vážnější šanci a naopak mohl inkasovat, když jel sám na Hrubce Smejkal. Domácí gólman mu ale gólovou radost neumožnil. Ve 35. minutě se už ale domácí radovat mohli, i když to musel potvrdit videorozhodčí. Kotouč, který tečoval Chmielewský se totiž zastavil u tyče, a tak bylo otázkou, zda se dostal celým objemem za brankovou čáru a nakonec ano. Stejný hráč mohl následně přidat další branku domácích, když dostal přihrávku před poloprázdnou branku, ale tentokrát ji v gól neproměnil.

Na počátku poslední části hry měly oba týmy možnost přesilové hry. Ani jeden si ale nevypracoval žádnou výraznou šanci pro změnu skóre. Poté se hra přelévala z jedné strany kluziště na druhou, ale ani jedna ze šancí gólem neskončila. V čase 55:38 dostal domácí Musil pětiminutový trest. Dvě minuty z něj ale ukrojilo vyloučení sparťanského Košťálka, při kterém byly síly na ledě vyrovnané. Minutu a deset vteřin do konce pak Sparta odvolala gólmana Sedláčka a hrála v šesti proti čtyřem třineckým. Kýžený gól z toho ale nevytěžili a utkání tak skončilo 2:1.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 13. 1. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 33 20 2 2 9 98:66 66 2. Liberec 34 19 3 3 9 117:87 66 3. Mountfield HK 35 17 6 3 9 101:82 66 4. Vítkovice 37 20 1 3 13 97:87 65 5. Kometa Brno 36 15 5 4 12 105:100 59 6. Plzeň 33 14 5 5 9 103:70 57 7. Mladá Boleslav 36 17 1 1 17 83:83 54 8. Olomouc 35 14 2 5 14 80:96 51 9. Sparta 34 13 5 1 15 91:90 50 10. Litvínov 35 15 2 1 17 84:88 50 11. Zlín 35 13 2 4 16 96:102 47 12. K. Vary 33 11 2 2 18 88:96 39 13. Chomutov 34 9 2 3 20 81:109 34 14. Dynamo 36 6 2 3 25 68:136 25

35. kolo hokejové extraligy:

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 50. Paulovič (Zámorský, Koukal), 53. M. Chalupa (Koukal), 60. Zámorský (Cingel) - 32. Šmíd (L. Hudáček, L. Krenželok). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - J. Frodl, Špringl. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:1. Diváci: 5551.

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Šlahař (Fryšara), 15. Valenta (Lakatoš), 17. Fořt (J. Ondráček), 31. Anděl (Fryšara, Řezníček), 32. Kubiš (J. Ondráček, Freibergs) - 24. Ihnacak (J. Mikuš). Rozhodčí: Hodek, Veselý - Kis, D. Klouček. Vyloučení: 4:6, navíc Holland (Pardubice) 5 min., 10 min. a do konce utkání, hráčská lavice Pardubic (trenér Lubina) do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 5316.

Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Klhůfek (Flemming), 42. Tomica (Raška, Duda), 55. Jank (T. Svoboda) - 17. Dlapa (Najman, P. Musil), 22. P. Musil (Hrdinka, M. Látal), 28. P. Musil (Najman, M. Látal), 29. D. Šťastný (Žejdl), 57. Žejdl. Rozhodčí: Pavlovič, Hejduk - Gerát, Hynek. Vyloučení: 0:4. Bez využití. Diváci: 4651.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. P. Zdráhal (Schleiss), 16. Tybor (Roman, Šidlík), 25. Tybor (J. Mrázek, Roman), 34. Tybor (Lev, Roman) - 35. Balán (Kohout). Rozhodčí: Obadal, Šír - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 7003.

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. P. Holík (Zaťovič, Mueller), 40. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 54. O. Němec (P. Holík) - 9. V. Hübl (F. Lukeš), 10. Kašpar (Helt), 19. Válek (Piché, F. Lukeš), 54. M. Hanzl (Kašpar), 60. V. Hübl (Trávníček, Graborenko). Rozhodčí: Horák, Pešina - Gebauer, Lederer. Vyloučení 4:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 1. Gulaš (D. Kindl, Jan Kovář), 55. V. Němec, 57. Kodýtek (Eberle), 59. Eberle. Rozhodčí: Úlehla, Hribik - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 3953.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Svačina (Polanský), 35. Chmielewski (Galvinš, Martin Růžička) - 17. Piskáček (Pech). Rozhodčí: Hradil, Nikolic (Rak.) - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:5, navíc D. Musil 5 min. a do konce utkání - B. Jones 10 min. a do konce utkání. Bez využití: Diváci: 4751.