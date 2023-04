Genius loci v Třinci funguje. Vítězný duch týmu je obrovský, říká trenér extraligových šampionů Moták

Po předchozím úspěšném období Václava Varaďi tentokrát hokejisty Třince k mistrovskému titulu dovedl trenér Zdeněk Moták. Kouč Ocelářů v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, že během sezony tlak z vedení klubu necítil, ale vytvářel si ho na sebe především sám. Třinec 22:01 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Třince Zdeněk Moták s trofejí pro mistra extraligy | Zdroj: Profimedia

Jak si užíváte bezprostřední pocity po zisku mistrovského titulu?

Největší zásluhu na titulu mají hráči. I když všechny dny nebyly jasné a slunečné, tak jsme to nakonec dotáhli daleko. Chtěli jsme titul a máme ho.

Nebylo pro Třinec výhodou, že do play-off nastupoval až ze šestého místa?

Závěrečná fáze základní části nebyla z naší strany dobrá. Před play-off jsme si řekli, že do toho půjdeme složitější cestou. Nakonec to dopadlo skvěle.

V čem je hlavní kouzlo Třince?

Vítězný duch týmu je tady hodně velký. Genius loci tu funguje. Každý se na to dívá z jiné strany, ale skvělou zprávou je, že kluci to umí a chtějí.

Jak jste to zvládl v roli trenéra?

Mnohdy to byla dřina, ale hráčům musím pogratulovat a poděkovat zároveň.

Byl jste během sezony pod tlakem, když se mluvilo o tom, že můžete na střídačce skončit?

Spíše jsem byl pod svým tlakem. Každý hráč nebo trenér chce vyhrávat. Když se nám nedařilo, tak jsem si na sebe vytvářel tlak. Zároveň jsem ale necítil z vedení tlak na to, že mě chtějí vyhodit. Jsou tady všichni féroví chlapi.

Šli jste do šestého finálového zápasu s taktikou na Hradec Králové nastoupit ofenzivně hned od začátku?

Vždy chceš jít vyhrát, to je důležité. Teď už musím běžet zvednout pohár...