Oba týmy mají výborné brankáře, musíme chodit víc do předbrankového prostoru, říká kouč Vítkovic Holaň

Hokejisté Hradce Králové budou hrát v semifinálové sérii extraligového play-off o druhé vítězství. První vybojovali ve Vítkovicích v samostatných nájezdech, i přestože s nimi do Ostravy neodcestoval klíčový útočník Kevin Klíma. Ten má totiž zdravotní problémy po návštěvě asijské restaurace v centru Hradce Králové. Hradec Králové 14:26 5. dubna 2023

„Je to ztráta i smůla, protože je to náš velmi dobrý hráč. Je mi to líto i kvůli němu, protože každý chce hrát vypjaté zápasy,“ lituje indisponovaného Kevina Klímu jeho spoluhráč Oliver Okuliar.

Slovenský útočník Hradce Králové shodou okolností jedl ve stejné asijské restauraci také. Vynechal ale arašídovou omáčku, která podle návštěvníků mohla za žaludeční potíže. Na nevolnost si stěžovalo téměř osmdesát lidí.

„Nedal jsem si tu omáčku, ale je to neštěstí. Člověk neví, zda může jít na večeři. Hranice mezi štěstím a neštěstím je hodně malá, nevíte, co se může stát,“ tvrdí forvard Hradce Králové.

Oliver Okuliar tak i přes návštěvu asijského bistra může na ostravském ledě hrát. Vítězným nájezdem pomohl Hradci Králové k zisku prvního bodu v sérii. V dnešním utkání by ale chtěl ofenzivu zlepšit, aby diváci neviděli bezbrankovou remízu znovu.

Hradec bude v úvodu semifinálové série postrádat Klímu. Důvodem je otrava jídlem z asijské restaurace Číst článek

„Víme o tom, že před brankou byl jenom jeden hráč na dorážku. Když obránci střílí od modré čáry, tak tam musíme být ve dvou. Vítkovice mají dobrou obranu i brankáře, ale musíme to tam dotlačit a stále bojovat,“ říká hradecký útočník Okuliar.

Podobný názor má i trenér Vítkovic Miloš Holaň. V prvním duelu nepadl žádný gól ani po osmdesáti minutách, které přinesla základní hrací doba s prodloužením.

„V zápasech jsou výborní gólmani na obou stranách a skvělá defenzivní hra. Musíme chodit do předbrankového prostoru a nehrát na nula nula. Musíme se o to více rvát,“ uzavírá vítkovický kouč.

Druhé semifinálové utkání mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové startuje v 17.30. Přímý přenos zápasu nabídne Radiožurnál Sport, Radiožurnál živé vstupy ze stadionu.