Skóre asi nemělo být až takové, ale napadalo nám to, řekl Varaďa o jasné výhře Pardubic nad Olomoucí

Pardubice nedaly Olomouci šanci na to pomýšlet na body. Definitivní zlom si připravily na začátek třetí třetiny, kdy daly během pěti minut tři branky a vedly už o sedm gólů.

„Ve třetí třetině nám tam napadaly góly. Nedá se nic dělat. Aspoň jsme dali ty dva. Musíme na tohle ale rychle zapomenout,“ prozradil trenér olomouckých hokejistů Jan Tomajko.

Pardubičtí byli v zápasu efektivní, využívali šance a nepotřebovali k tomu ani tolik střel, jako běžně mají. Popsal to útočník pardubických hokejistů Lukáš Radil.

Dvougólový Radil

„V posledních zápasech jsme soupeře vždycky přestříleli, ale nedali jsme tolik gólů. Teď se nám to otevřelo a jsme za to rádi. Snad to bude pokračovat dál. Je jasné, že v dalším zápasu nedáme asi někomu zase osm gólů, ale získali jsme sebevědomí.“

A i když dal dvě branky, tak stále pro něj týmové vítězství bylo důležitější. „Jsem hlavně rád za tři body. Poslední zápas tady jsme neodehráli dobře a prohráli jsme. Potřebovali jsme takový zápas, kterým se odrazíme snad k dalším výhrám.“

Spokojený po jasné výhře byl i hlavní trenér Pardubic Václav Varaďa, kterého těšilo to, jak tým k zápasu přistoupil.

„Přijít po pauze s takovým výkonem je pro nás skvělé. Odpočinuli jsme si a potrénovali. Dalo nám to sílu do dalších dvou zápasů. Možná až tak jasné skóre to nemělo být, ale někdo to tam prostě napadá,“ řekl po šestigólovém vítězství nad Olomouc hlavní trenér pardubických hokejistů Václav Varaďa.