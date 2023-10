Hokejisté Pardubic porazili ve vyrovnaném zápasu Spartu 4:3 a udrželi si vedení v extralize

Hokejisté vedoucích Pardubic zvládli úspěšně duel se třetí Spartou. V 16. kole extraligy zdolali Pražany 4:3 a udrželi si tak v čele tabulky jednobodový náskok před Litvínovem. Pět gólů padlo již v prvních pěti minutách zápasu. Hosté ve třetí třetině vyrovnali, ale rychlou odpověď v podobě vítězného gólu přichystal Martin Kaut. Dvě branky Východočechů vstřelil před vyprodanou pardubickou arénou Robert Říčka. Pražané neuspěli po sérii tří výher. Pardubice 22:09 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do sestavy Pardubic se vrátil útočník Adam Musil, který po zranění odehrál svůj první zápas v tomto ročníku. Sparta naopak postrádala Mozíka a Řepíka, z rodinných důvodů chyběl Kestner. Úvod divákům nabídl pět gólů v rozmezí necelých čtyř minut - Pardubice vedly v čase 4:29 už 3:2.

Šlágr se vším všudy! Martin Kaut vrátil přesnou ranou pod horní tyč vedení pro @HCPCE. #PCESPA pic.twitter.com/Hk1A4GyD3i — Tipsport extraliga (@telhcz) October 31, 2023

Po 29 sekundách duelu byl vyloučen Forman ze Sparty a Dynamo zásluhou přesné trefy Říčky využilo přesilovku. Když potom usedl na trestnou lavici hostující Kousal, dokázala Sparta vyrovnat v oslabení po úniku dvojice Lajunen, Buchtele. Jenže ještě ve stejné početní výhodě znovu pálil z prostoru kruhů Říčka. Nejprve do tyčky a potom podruhé překonal brankáře Kováře.

To rozhodně nebylo vše, za dalších 20 sekund Sparta vyrovnala, když Forman před brankou našel Chlapíka. Po minutě pak pardubický Cienciala zachytil sparťanskou rozehrávku a sám proti Kovářovi zakončil. Brankář Sparty zamířil na střídačku po třech inkasovaných gólech a bez jediného úspěšného zásahu, své místo přenechal Kořenářovi. Svou první přesilovku pak hráli i Pražané, ale stav 3:2 se již v první třetině nezměnil.

I po přestávce pokračoval zajímavý a napínavý souboj. Gólem neskončil velký závar Pardubic, soupeři pak zatápěla i Sparta. Na straně Dynama nebezpečně zakončili Adam Musil nebo Paulovič, ale Kořenář stále držel čistý štít. Další zákroky předvedl i pardubický Will, na něhož nevyzrál ani Kempný v závěru druhé třetiny.

Kautovo rozhodnutí

Spartě se povedlo vyrovnat ve 43. minutě, kdy Will nejprve vyrazil střelu Chlapíka, ale stejný hráč už další pokus využil. Netrvalo to dlouho a Dynamo se vrátilo do vedení, když po přechodu do útočné třetiny našel Cienciala Kauta, jenž zamířil přesně.

Pardubičtí se potom bránili v oslabení, z toho 23 sekund ve třech. Potom se situace obrátila, ještě delší úsek hráli ve dvojnásobné početní výhodě Východočeši, ale těsný rozdíl ve skóre trval dál. Hosté, kteří měli v utkání více střel na branku než soupeř, neuspěli ani v další přesilovce či v závěrečné hře bez brankáře.

16. kolo hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 4:3 (3:2, 0:0, 1:1) Branky a nahrávky: 2. Říčka (Košťálek, Cienciala), 4. Říčka (R. Kousal, Košťálek), 5. Cienciala, 45. M. Kaut (Cienciala, J. Kolář) - 3. Buchtele (J. Lajunen, Krejčík), 4. Chlapík (M. Forman, Sobotka), 43. Sobotka (Chlapík). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Bohuněk, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Sestavy: Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Cienciala - Vondráček, O. Rohlík, Mandát - Paulovič. Trenér: Varaďa. Sparta: Jakub Kovář (5. Kořenář) - Moravčík, Krejčík, Irving, Němeček, Mikliš, Kempný - M. Forman, Sobotka, Chlapík - P. Kousal, R. Horák, D. Vitouch - Sihvonen, J. Lajunen, Konečný - Hauser, O. Najman, Buchtele. Trenér: Gross. Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Branky a nahrávky: 32. Bulíř (Birner) - 34. L. Hudáček (Daňo, Marinčin), 53. D. Voženílek (M. Růžička, Pánik), 59. Pánik. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Kajínek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 4126. Sestavy: Liberec: D. Král - Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Budík, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Bulíř, A. Najman, Birner - Hawryluk, J. Vlach, J. Pérez - Kelly Klíma, J. Šír, T. Galvas. Trenér: Pešán. Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Marian Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták. HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) Branky a nahrávky: 12. D. Kaše (Hlava, Baránek), 14. Jaks (D. Kaše), 33. Maštalířský (Kirk), 40. Abdul (Gut), 52. Hlava (O. Kaše), 60. Hlava (O. Kaše) - 5. Zaťovič (Holík, Gazda), 42. K. Pospíšil (Moses, Cingel), 46. Moses. Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 4282. Sestavy: Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, Gut, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Maštalířský - Havelka, Jurčík, Válek. Trenér: Mlejnek. Brno: Š. Lukeš - Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, L. Kaňák - J. Kos, Marcinko, Kohout - Moses, Cingel, K. Pospíšil - Flek, Holík, Zaťovič - Kratochvíl, Vincour, Okál. Trenér: Modrý. Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Branky a nahrávky: 29. Ordoš (Kondelík, Pýcha), 38. Hovorka (M. Beránek, M. Doudera), 44. M. Hanzl (D. Simon, Štencel), 60. Kubík - 26. Šiler (M. Indrák). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváků: 5705. Sestavy: České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Hovorka, M. Doudera, Pýcha, Gulaši, Štich - Ordoš, Kondelík, Kubík - Gulaš, Harris, F. Přikryl - D. Simon, M. Hanzl, M. Beránek - Vopelka, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák. Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Kvasnička, Laakso, A. Jiříček, Piskáček, Malák, Dujsík - K. Hrabík, Lev, Schleiss - Holešinský, M. Indrák, Söderlund - Rekonen, Jansa, Pour - Šiler, P. Straka, Matýs. Trenér: Kořínek.