Krize v Chomutově zažehnána. Hráči se domluvili s vedením klubu, jak jim splatí dlužné výplaty

Velmi brzy dostanete alespoň jednu výplatu, pak i ty další. Taková je dohoda vedení hokejového Chomutova s hráči. Ti už několik měsíců nedostávají za zápasy v dresu Chomutova zaplaceno. Dramatické scénáře by se tedy konat neměly. Praha 18:04 30. ledna 2019

„My určitě ne. Vím, že se něco, psalo, ale tohle od nás nikdo čekat nebude. Vyhraje zdravý rozum, my určitě naše smlouvy žádným způsobem porušovat nebudeme,“ to, co říkal chomutovský hokejista Ivan Huml po posledním zápase, platí. Žádný bojkot. Místo toho dohoda.

„Sehnali peníze. Na rovinu vám říká, že hned ve středu kluci peníze nedostanou. Byl dán nějaký příslib a kluci na něj přistoupili,“ popisuje dopolední jednání Libor Zbořil z hráčské asociace, která některé hokejisty zastupuje. Středa měla být tím dnem, kdy se měl klub s hráči domluvit.

A ano, stalo se, čekal to Jaroslav Veverka mladší z vedení Chomutova. „Já si nemyslím, že to je nůž na krku od hráčů. I v osobní rovině to je velice nepříjemné, takže nám nemusí nikdo dávat nůž na krk.“

Fakt, že se hráči s vedením klubu domluvili, potvrdil i útočník Pirátů Radek Duda: „Stanislav Mikšovic nám ukázal jaký je ekonomický plán klubu. My jako hráči a kabina jsme to odsouhlasili. Plán je následující - do konce týdne by měly klukům naskákat výplaty, které jsou v dluhu. V únoru pak přijdou nějaké drobné peníze, které začnou naskakovat hráčům a realizačnímu týmu tak, aby se dluhy umazávaly. Největší obnos má přijít v půlce března, takže ten by měl pokrýt největší část dluhu a koncem dubna má přijít další větší obnos, který by měl umazat celý dluh, nebo maximálně bychom měli zůstat jednu výplatu pod.“

Na webových stránkách chomutovského hokejového klubu v oficiální prohlášení zároveň stojí: „Z klubových účtů zároveň odešly platby, které uhradí veškeré závazky vůči organizacím statutárního města Chomutov.“ To potvrzuje i následná citace ve stejném článku, kde výkonný ředitel klubu Stanislav Mikšovic říká: „Předchozí dny byly hodně náročné, ale díky řadě jednání a vstřícnosti našich partnerů jsme uhradili veškeré závazky vůči městu.“

Situace byla vážná

O vážnosti situace se rozmluvil také právník Hráčské asociace Libor Zbořil. „Hrozila situace, že bychom dávali s kluky dohromady, co udělat, neudělat, aby se dala více najevo nespokojenost se současnou situací. Mohlo by to ovlivnit i další případné účasti v zápasech, ale to je odstraněné,“ řekl Zbořil a dodal, že kromě hráčů se na něj ohledně této situace obrátilo také několik členů managementu klubu.

Kromě toho se také rozhodli pro využití instrumentu upokojení pohledávek s bankovní záruky klubu. „V pondělí podali k rukám ředitele Extraligy pana Řezníčka dvě žádosti o uspokojení pohledávek z bankovní záruky klubu, což je v historii české Hráčské asociace poprvé, co byl tento instrument uplatněn, protože ta situace byla doopravdy vážná,“ uvedl Zbořil.

„Situace byla tak vážná, že kluci, kteří berou menší peníze, se nemohli ani v klidu najíst. Je to jedno s druhým. Ať jde ten problém z jakékoliv strany, tak skončíme vždycky u peněz. Ať kluci nemají na jídlo nebo na benzín, tak z nich nemůžete dostat to maximum, které z nich potřebujete dostat,“ popsal situaci z pohledu hráče Radek Duda a dodal: „pokud dělám týmový sport, tak myslím na svoje spoluhráče a na svůj realizační tým, tak abychom všichni, celá organizace, fungovali tak jak máme a hlavně jeli jedním směrem. Tak jsme jedině silní, tak můžeme dosáhnout svých cílů.“

Statutární ředitelky klubu Jaroslav Veverka mladší také mluví o tom, že ho současná situace mrzí. „Jsem zklamaný z toho, že deset let něco budujeme a všichni čekají jen na neúspěch. Jsem zklamaný z toho, že jsme vychovali šest hráčů do NHL a všichni jenom říkají, že jsme špatní, diletanti, namyšlení, a že nepatříme do Extraligy.“

Chomutov do extraligy samozřejmě patří, ale vychovaní hráči pro nejlepší ligu světa jsou teď v českých poměrech ve stínu toho, že se v kanceláři vedení Chomutova hromadí upomínky na výplaty hráčům. Ti jsou ale loajální a kromě aktualizace čísel v internetovém bankovnictví teď bude hokejisty Chomutova zajímat i aktualizace bodů v extralize. Piráti jsou totiž v tabulce předposlední.