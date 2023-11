Útočník Mueller předčasně končí ve Vítkovicích. V předposledním týmu extraligy nechtěl pokračovat

Hokejový útočník Peter Mueller předčasně končí své angažmá ve Vítkovicích. Vedení ostravského klubu na oficiálním webu uvedlo, že pětatřicetiletý Američan už nadále nechce v týmu pokračovat. Jedna z hlavním hvězd Ostravanů přišla na sever Moravy před začátkem minulé sezony z Brna a podepsala dvouletou smlouvu. Ostrava 13:44 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Mueller vstřelil za Vítkovice šest gólů a přidal sedm asistencí | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Peter Mueller se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením u nás ve Vítkovicích a není spokojený ani s životem v Ostravě v posledním období a zmínil, že chce z týmu odejít. V návaznosti na to jsme se domluvili na tom, že u nás už nadále nebude pokračovat,“ řekl sportovní manažer Roman Šimíček.

Nejproduktivnější hráč extraligy v sezoně 2020/21 odehrál v aktuální sezoně za trápící se Vítkovice 17 zápasů, vstřelil šest branek a přidal sedm asistencí. Naposledy nastoupil 21. listopadu v utkání Ligy mistrů proti Lahti, v následujících třech zápasech extraligy v sestavě chyběl.

„Myslím, že je jednoznačné, že i s ohledem na současnou nepříznivou situaci musíme mít v týmu jen hráče, kteří za Vítkovice hrát chtějí a jsou schopní a hlavně ochotní za ně bojovat. Pokud někdo toho není schopen, pokud nechce hrát za Vítkovice, za tým, nemá v kabině co dělat,“ řekl Šimíček.

Vítkovice jsou nyní v soutěži předposlední jen o skóre před čtrnáctou Mladou Boleslaví, v extralize prohrály šestkrát v řadě. Nepříznivou situaci podle webu vedení klubu řešilo již v pondělí, kdy se uskutečnily i pohovory s hráči. V úterý tým prohrál po boji 1:2 v Liberci.

Cesta z krize

„Snažíme se najít cestu z krize. Můžu ubezpečit všechny naše fanoušky i partnery, že nikomu v klubu není lhostejné, v jaké situaci se nyní náš A tým nachází a že jsme si všichni vědomi toho, že je potřeba se z krize co nejrychleji dostat, udělat pro to vše. Jiná cesta není,“ podotkl Šimíček.

Mueller v minulé sezoně pomohl Vítkovicím k postupu do semifinále play off. V základní části nasbíral 35 bodů ve 36 zápasech, v play off tři góly a pět asistencí ve 13 utkáních. Před příchodem do Ostravy hrál čtyři sezony za Brno a patřil mezi klíčové hráče Komety. O jeho předčasném odchodu z Vítkovic se spekulovalo již několik dnů.

„Peter Mueller nám v kabině oznámil, že ve Vítkovicích už pokračovat nechce a že chce být vytrejdovaný někam jinam. Šokovalo nás to, ale pokud to takto cítí, je to jeho volba. My jsme teď v takové situaci, že musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí bojovat za Vítkovice a chtějí společně táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo,“ řekl kapitán Dominik Lakatoš.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 29. 11. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 23 16 1 4 2 88:49 54 2. HC Sparta Praha 23 14 3 1 5 74:50 49 3. HC Oceláři Třinec 22 10 5 4 3 73:53 44 4. HC Litvínov 23 12 3 0 8 74:64 42 5. Bílí Tygři Liberec 24 10 3 2 9 79:76 38 6. HC KOMETA BRNO 23 10 3 1 9 67:58 37 7. Mountfield HK, a.s. 23 10 2 3 8 63:56 37 8. HC Motor České Budějovice 22 9 2 4 7 54:57 35 9. HC Energie Karlovy Vary 23 7 4 2 10 63:62 31 10. HC Olomouc 23 6 3 3 11 49:67 27 11. HC ŠKODA PLZEŇ 22 6 2 3 11 49:65 25 12. Rytíři Kladno 21 3 3 4 11 48:77 19 13. HC VÍTKOVICE RIDERA 21 4 1 4 12 47:68 18 14. BK Mladá Boleslav 23 4 2 2 15 47:73 18