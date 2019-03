Hokejisté Třince a Liberce navýšili vedení v sériích proti Vítkovicím a Mladé Boleslavi na 2:0

Do druhého utkání play-off Tipsport extraligy vstupovaly domácí týmy s vedením 1:0 na zápasy v zádech. Na hostech z Vítkovic a Mladé Boleslavi naopak bylo, aby se pokusili sérii vyrovnat. Rideře se to nepodařilo, podlehla Třinci 3:0. Mladá Boleslav v Liberci vedla rychle 1:0. Severočeši ale dokázali stav utkání otočit a nakonec zvítězit 6:2. Třinec, Liberec 21:55 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost třineckých hokejistů po druhé výhře nad Vítkovicemi v play-off Tipsport extraligy | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

HC Oceláři Třinec – HC Vítkovice Ridera (3:0)

Oceláři do utkání doslova vlétli a již po deseti sekundách se ujali vedení zásluhou Vladimíra Svačiny, který umístil puk přesně nad beton Patrika Bartošáka. O pět minut později se dostali domácí po rychlé akci ve třech hráčích do útočné třetiny, ovšem Erik Hrňa branku netrefil.

Ve 14. minutě se usadili domácí v pásmu Vítkovic, ale branku neohrozili. Naopak se na to úniku dostal na druhé straně ledové plochy Patrik Zdráhal. Bohužel pro Rideru ale přestřelil. V poslední minutě úvodní třetiny zakončoval natřikrát Tomáš Marcinko. Ani jeden jeho pokus ale nebyl úspěšný.

Stejně jako v první třetině dokázal Třinec opět skórovat, i když tentokrát se štěstím. Krátce po skončení přesilové hry vyslal ihned po buly na Bartošáka tvrdou ránu Aron Chmielewski, který ale trefil pouze tyč. Díky dotírajícímu Davidu Ciencialovi si ale gólman hostí dotlačil puk sám do vlastní branky.

O minutu a půl později mohli domácí své vedení opět navýšit, ale střela Martina Růžičky se za brankovou čáru nedostala. Největší šanci na snížení v prostřední části hry měly Vítkovice ve 33. minutě, když branku Šimona Hrubce obléhali Radoslav Tybor s Ondřejem Romanem. Bohužel pro hosty neúspěšně.

V závěru předchozí třetiny nevyužili domácí klasickou přesilovou hru. Stejnou výhodu získali s do poslední části hry také hosté, ale ani oni ji v gól neproměnili. V 51. minutě se Bartošák opět činil, když postupně zlikvidoval šance Marcinka, Hrni i Ethana Wereka. Ovšem neuběhla ani minuta a skóre se měnilo. Jiří Polanský si vyměnil kotouč s Martinem Růžičkou, který svému spoluhráči puk vrátil, a ten tak upravil skóre na konečných 3:0.

Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav (6:2)

Mladoboleslavští vstoupili do druhého vzájemného utkání s Libercem lépe než do toho středečního. Místo hry v oslabení se jim totiž již po 31 sekundách hry podařilo otevřít skóre utkání. Michal Vondrka si narazil s Pavolem Skalickým a prostřelil Romana Willa. V sedmé minutě rozezněl Petr Kolmann tyč branky Jana Růžičky. O tři minuty později již domácí srovnali, když kotouč po střele Martina Ševce dorazil do odkryté branky Petr Jelínek.

V 15. minutě získali Středočeši 109 sekund trvající dvojnásobnou přesilovou hru, ze které ale gól nevyžili. Následně dostal výhodu klasické přesilové hry Liberec, který dokázal zužitkovat. Skóre utkání otočil Tomáš Filippi.

A na začátku druhé třetiny Liberec své vedení navýšil, když se ranou do horního rohu branky trefil exboleslavský Radan Lenc. Přesně o dvě minuty později to bylo již 4:1. Další přesilovou hru totiž využil domácí Jelínek. Jako by hosté neměli hry v oslabení dost, když nabídli Liberci dokonce dvojnásobnou přesilovou hru. Naštěstí pro Středočechy ale Filippiho vychytal Růžička a tečovaná střela Ševce skončila na tyči.

Vzápětí ale dokázali mladoboleslavští snížit. Radim Zohorna zavezl kotouč až do útočné třetiny, kde se sám prosadil střelou mezi beton a ruku libereckého gólmana. Následně mohl vstřelit kontaktní gól Pavel Musil, ale Will se stihl včas přemístit ke své druhé tyči.

Na začátku závěrečné třetiny nevyužili hosté další přesilovou hru. Naopak Liberec tu svoji ve 49. minutě proměnil, když se z dorážky prosadil Michal Birner. Vzápětí navýšili liberečtí na 6:2, když se od brusle obránce odrazil puk k Liboru Hudáčkovi, který rozvlnil síť za Růžičkou.

O tři minuty později se k teči před Willem dostal Jakub Klepiš, ale liberecký gólman ho vychytal. Stejně tak v 54. minutě se Will skvěle přesunul k pravé tyči a zabránil dorážejícímu Dominikovi Pacovskému, aby snížil. Tři minuty před koncem se k zakončení úniku dvou na jednoho dostal Ondřej Najman, ale na Willa si nepřišel.

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Svačina (Martin Růžička, P. Vrána), 27. Chmielewski, 52. Polanský (Martin Růžička). Rozhodčí: Kika, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. P. Jelínek (Ševc, L. Krenželok), 19. Filippi (Birner, M. Kvapil), 22. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 24. P. Jelínek (Šmíd, L. Hudáček), 49. Birner (M. Kvapil), 51. L. Hudáček (Šmíd) - 1. Vondrka (Klepiš), 29. R. Zohorna (Kotvan). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:8. Využití: 3:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 2:0.