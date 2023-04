Šest týmů do čtvrtfinále, další čtyři do předkola, přejí si trenéři i hráči návrat hracího systému play-off

Hokejisté Pardubic, Vítkovic, Hradce Králové a Třince zůstávají v bojích o extraligový titul. Do play-off nebo alespoň předkola se ale po základní části dostalo hned 12 ze 14 týmů. Tak je v současnosti nastavený hrací systém nejvyšší soutěže. A nejen to se hodně hráčům a trenérům nelíbí. Praha 16:40 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani trenér pardubických hokejistů nesouhlasí se současným herním systémem extraligy | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Play-off by mělo být zásluhou za dlouhodobou část a ne, že se tam může každý dostat každý rok. Ideální bylo, když postupovalo šest týmů do čtvrtfinále a čtyři týmy hrály mezi sebou předkolo. Pro ostatní to znamenalo konec sezony a čtrnáctý celek hrál baráž. Během covidu se to ale změnilo,“ tvrdí obránce hokejových Pardubic Peter Čerešňák.

Právě od sezony 2020/21 přešla extraliga na hrací systém se čtyřmi postupujícími týmy rovnou do čtvrtfinále a osmi dalšími celky hrajícími předkolo.

„Nejsem zastáncem dvanácti týmů v play-off, i když jsme loni s Boleslaví postoupili jako jedenáctí do předkola. Hrana je pro mě deset, tak jak to bylo dřív. Švédové po našem vzoru udělali tu desítku, ale předkolo udělali na dva vítězné zápasy, aby to zkrátili. Zamezili tím tomu, aby týmy nebyly v nevýhodě, že budou čtrnáct dní čekat na zápas. Jinak totiž vypadnou ze zápasového rytmu, což není optimální. Stejně tak jako když poslední tým čeká čtyřicet dní na baráž,“ souhlasí s Čerešňákem také trenér hokejových Pardubic Radim Rulík.

Nesouhlas trenérů

To, že nejhorší tým extraligy po základní části čeká více než měsíc na baráž, se nelíbí ani finalistům první ligy, říká trenér vsetínských hokejistů Jiří Weintritt.

„Naopak týmy zespodu zažívají těžké série. Extraligový tým sice dlouho nehraje, ale jeden, dva zápasy mu stačí k tomu, aby se do toho dostal a má jednoznačně výhodu.“

Oproti jiným evropským soutěžím je extraliga také specifická tím, že série play-off začínají dvěma zápasy ve dvou dnech na ledě po základní části lépe postaveného týmu. Pak se to samé opakuje zase v hale soupeře.

„Radši bych byl, kdyby se hrálo obden. Funguje to tak všude ve světě a bylo by to lepší pro všechny zúčastněné play-off,“ debatovali po úvodním čtvrtfinále mezi Spartou a Třincem domácí trenér Miloslav Hořava a hostující kouč Zdeněk Moták.

Jakoukoliv změnu hracího systému extraligy od následující sezony může schválit na svém dubnovém zasedání valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Varianty změn

„Hrací systém pro sezonu 2023/2024 ještě potvrzen není. Na nejbližší valné hromadě se bude diskutovat varianta herního systému na nadcházející sezonu. Diskuze na půdě valné hromady už nějakou dobu probíhá, protože existují týmy, které se chtějí vrátit do varianty, která fungovala do sezony 2018/2019. To znamená, že by prvních šest týmů šlo rovnou do čtvrtfinále přímo a sedmý až desátý tým by hrál předkolo,“ říká šéf hokejové extraligy Martin Loukota.

Právě tak se hraje ve většině evropských hokejových soutěží, například ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku, Německu nebo Slovensku. A podle Loukoty má takový systém jednu jasnou výhodu. „Klade určitě větší důraz na výsledky v základní části po 52. kolech.“

V Česku se ale po začátku koronavirové pandemie přešlo na aktuální systém, kdy přímo do čtvrtfinále postupují v extralize jen čtyři nejlepší týmy po základní části. Dalších osm celků hraje předkolo.

„Je to nevýhoda pro tým, který skončí na čtrnáctém místě, který na baráž čeká čtyřicet dní, což je určitě nepříjemné,“ připomíná jednu z nevýhod současného hracího systému extraligy Loukota.

„Když se vrátíme k variantě, že přímo do čtvrtfinále půjde prvních šest týmů a sedmý až desátý celek do předkola, tak musí jedenáctý až čtrnáctý tým hrát další soutěž, ať už to nazveme play-out, nebo play-down. Nejhorší tým po této části by šel do baráže,“ dodává.

Nestalo by se tak jako třeba letos, že třináctým Českým Budějovicím skončila sezona už po základní části.

„Musíme se řídit smlouvou, kterou máme s Českým svazem ledního hokeje. Musíme garantovat, že počet účastníků zůstane mezi deseti až čtrnácti. Soutěž bude otevřená a jsou tam tři varianty ohledně postupu a sestupu. Jedna varianta počítá s přímým sestupem, další pak s baráží o dvou nebo čtyřech účastnících,“ přibližuje možnosti Loukota.