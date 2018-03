Hradec Králové se střetne s Třincem o extraligové finále. 'Bude to vyrovnaná série,' tuší Moravec

Hokejová extraliga má před sebou semifinálové série. Jako první budou ve čtvrtek o účast ve finále bojovat Hradec Králové a Třinec, tedy týmy, které ve čtvrtfinále vyřadily své soupeře shodně až v sedmém duelu. „Podle mého názoru to bude vyrovnaná série,“ řekl serveru iROZHLAS.cz hokejový expert a bývalý hokejista David Moravec. Hradec Králové 6:46 29. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost třineckých Ocelářů. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Že půjde o vyrovnaný boj, naznačuje i vzájemná bilance ze základní části – dva zápasy vyhráli hradečtí hokejisté, dvakrát se radoval Třinec. Obě mužstva navíc mají v nohách shodně sedm čtvrtfinálových duelů. Podle Davida Moravce tak bude hlavně záležet, jak týmy do série vstoupí.

První semifinálový zápas mezi Hradcem Králové a Třincem budeme sledovat online.

„Oba dva týmy odehrály čtvrtfinále na sedm zápasů, takže fyzicky jsou na tom nějak podobně. Záleží na prvních dvou zápasech v Hradci,“ říká pro iROZHLAS.cz Moravec.

Třinec proti Pardubicím dokonale využil výhodu domácího prostředí a před vlastními fanoušky soupeře pokaždé porazil. V rozhodujícím sedmém duelu dokonce nasázel Pardubicím osm gólů. Venku se ale Třinci nedařilo a ani jednou nevyhrál. Minimálně na začátku série Třinci navíc bude chybět kanonýr Martin Růžička. Jak se ale ve čtvrtfinále ukázalo, můžou se Oceláři spolehnout i na jiné hráče. O jejich góly proti Pardubicím se podělilo celkem jedenáct hráčů.

To Hradec v sérii s Libercem zvládl i jedno venkovní utkání, v útoku se ale opíral hlavně o umění své první formace, která zařídila devět z celkových třinácti zásahů. A právě to by podle Moravce mohl být případně hradecký kámen úrazu.

„Že se prosazovala první pětka, tak od toho je první. Ale pokud chtějí pomýšlet na postup do finále, musí se jim probudit i další lajny. Jen ta první stačit nebude,“ varuje Moravec.

Třinečtí Oceláři už se do extraligového finále dostali třikrát a v roce 2011 dokonce získali mistrovský titul, naopak ambiciózní Mountfield na finálovou účast zatím čeká. „Kdybych měl jeden z týmů vybrat, mírně favorizuji spíš Hradec," říká Moravec.