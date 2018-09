Pardubice podlehly Spartě a už podruhé v řadě nebodovaly, Zlín porazil Karlovy Vary

HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice 4:1

V loňské sezoně se pardubickým hokejistům dařilo v libeňské O2 aréně, když zde vyhráli oba své zápasy. Ten nedělní nezačali ale hosté vůbec dobře. V sedmé minutě se prosadil bývalý hráč Východočechů Jan Buchtele.

Do konce první třetiny ještě zvýšili Sparťané svůj náskok, když se trefil ranou od modré čáry Jan Košťálek. Další trefu přidal v té druhé přesnou dorážkou Jan Piskáček.

V té třetí snížil po spolupráci s Tomášem Rolinkem a Petrem Sýkorou Rostislav Marosz. Pardubické naděje na další snížení zhatil Jiří Černoch, který zblízka překonal Kacetla.

HC Energie Karlovy Vary – PSG Berani Zlín 2:4

První se prosadili navrátilci do extraligy z Karlových Varů, za něž se trefil Petr Šenkeřík, který přesně vypálil od modré. Zlín na to zareagoval gólem Pavla Kubiše. Moravané pak šli poprvé v zápase do vedení zásluhou Michala Poletína, ale následně dokázal srovnat Tomáš Rachůnek.

Do konce druhé části ale zvládli Zlínští poslat vedení na svou stranu. Nejdříve Jakub Šlahař mířil přesně a pak trefu na 4:2 přidal ještě Tomáš Fořt. Na skóre se pak v poslední třetině nic nezměnilo, takže Zlín podruhé v řadě vyhrál.