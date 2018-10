První porážka pro Litvínov. Verva podlehla Třinci, Chomutov posedmé v řadě prohrál

Litvínovští hokejisté poprvé v sezoně prohráli, když podlehli Třinci 0:2. Chomutov posedmé v řadě nebodoval, když nestačil na Vítkovice 2:3. Liberec porazil Karlovy Vary 3:2 a Mladá Boleslav Pardubice 4:2. Plzeňští hokejisté přehráli Zlín 5:3 a Sparta Olomouc 3:2. Hradec dokázal efektivně využít přesilovky a zvítězil nad brněnskou Kometou 4:2. Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Chomutov 20:20 5. 10. 2018 (Aktualizováno: 20:38 5. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj mezi Litvínovem a Třincem | Zdroj: ČTK

HC Verva Litvínov – HC Oceláři Třinec 0:2

Litvínov ještě v letošním extraligovém ročníku neprohrál. Do vedení šli ale jako první hosté ze Třince. První trefu si připsal Martin Adamský. Do konce první třetiny přidal druhý přesný zásah za moravský celek Lukáš Krajíček.

Na severu Čech se už ani jeden z celků až do konce základních hrací doby nedokázal prosadit, takže Třinec si veze z Litvínova tři body. Severočeský klub prohrál poprvé v letošním ročníku.

Piráti Chomutov – HC Vítkovice Ridera 2:3

Chomutov se pokoušel dostat z výsledkové mizérie, ale zápas začali lépe hosté z Vítkovic. Nejdříve se prosadil Radoslav Tybor a na rozdíl dvou branek zvyšoval ještě v první třetině Patrik Zdráhal.

Vítkovice nepřestaly s góly ani ve druhé třetině, když zvyšoval už na 3:0 Jan Schleiss. Chomutov se ale zlepšil a díky dvěma rychlým zásahům Ivana Huml a Jana Stránského snížil na rozdíl jediné branky.

HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 2:3

Bílým Tygrům se v poslední době daří, což potvrdili i v úvodu utkání proti Karlovým Varům. V osmé minutě vedli Severočeši díky přesné trefě Radana Lence.

Vyrovnání se dočkali diváci v KV aréně až necelých osm minut po začátku druhé části. Martin Kohout měl před sebou prázdnou bránu a nemýlil se.

Liberci ale následně vrátil vedení Marek Kvapil. V závěrečné třetině navýšil vedení a přidal svůj druhý gól Radan Lenc. Za Karlovy Vary snižoval na 3:2 Ondřej Beránek

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:2

Jako první šla na svém ledě do vedení Mladá Boleslav, když přesilovku využil David Bernad. Za devět minut pardubičtí srovnali zásluhou Jana Mandáta. Ještě před odchodem do šaten ale poslal domácí do vedení Jakub Klepiš.

Ve 25. minutě se dočkali hosté z východu Čech vyrovnání. K dorážce se dostal Tomáš Vondráček, který zakončil po prázdné brány. V poslední části pak o vítězství středočeského celku rozhodli Michal Vondrka a Martin Procházka.

PSG Berani Zlín – HC Škoda Plzeň 3:5



První šli do vedení na zlínském Stadionu Luďka Čajky hosté z Plzně. Po přečíslení se prosadil Miroslav Preisinger. Zlín ale rozhodně nepřestal hrát a do konce první části zcela otočil vývoj utkání. Nejdříve vyrovnal Jakub Herman a po něm druhou branku domácíh přidal Tomáš Fořt.

Plzeňští se ale se situací nesmířili a necelých osm minut po příchodu z kabin vyrovnal povedenou ranou Roman Vráblík. Znovu vedení na stranu plzeňských zvrátil Milan Gulaš, jehož trefu ještě musel potvrdit videorozhodčí.

Třicet sekund po začátku třetí třetiny zvyšoval na 4:2 Václav Nedorost. Na rozdíl jediné branky skóroval Tomáš Fořt. Definitivně rozhodl o vétězství hostů tři sekundy před koncem Gulaš.

Mountfield HK – HC Kometa Brno 4:2

Už 45 sekund po úvodní buly viděli v Hradci Králové první branku. Odražený kotouč uklízel do prázdné brány Juraj Mikuš. Hradec ale vyrovnal po čtyřech minutách při přesilovce zásluhou Lukáše Cingela.

Ve druhé třetině Hradec otočil vývoj zápasu, když znovu využil početní převahu gólem Mislava Rosandiče. Mistrovská Kometa ale zareagovala, když se trefil Peter Mueller.

Domácí celek rozhodl o svém vítězství ve třetí části, když využil další dvě přesilové hry. Nejdříve jej poslal znovu do vedení Matej Paulovič a následně pojistil vedení 4:2 Radovan Pavlík.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 2:3

V Olomouci se na první branku čekalo do druhé třetiny, když přesnou do horního rohu branky otevřel skóre Zbyněk Irgl. Sparta ještě před druhou sirénou vyrovnala díky Lukáši Pechovi.

V závěrečné třetině nejdříve poslal Pražany poprvé do vedení Tomáš Pavel. Následně vyrovnal a přidal druhý přesný zásah Zbyněk Irgl. O sparťanském vítězství nakonec rozhodl Matěj Beran.