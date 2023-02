Lakatošovy pěsti pokazily Vítkovicím slavnostní zápas se Spartou. Stálo nás to body, zlobil se trenér Holaň

Extraligové utkání mezi hokejisty druhých Vítkovíc a třetí Sparty mělo speciální atmosféru. Domácí klub před zápasem vzpomínal na stříbrnou sezónu 1992/93 a taky ocenil někdejšího trenéra a hráče Vladimíra Vůjtka staršího. Jeho dres s číslem 9 nově visí pod stropem Ostravar Arény. Slavnostní večer ale domácím zhořkl. Z vítězství 4:3 totiž se radovali Pražané. Vítkovice 7:38 4. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Lakatoš se bezhlavě pustil do Davida Němečka | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Ohromný aplaus, ovace ve stoje a dojatý Vladimír Vůjtek starší, jehož dres už visí vedle legendární čtveřice Kasper, Vlach, Mikoláš a Černík. Ceremoniál na úvod ozdobil utkání Vítkovic se Spartou.

„Zažil jsem pana Vůjtka v nároďáku a je to skvělý člověk. Jsem moc rád, že to pro něj zorganizovali. Všichni jsme si to užili. Škoda toho závěru, že jsme to nepotvrdili výhrou,“ říkal Richard Jarůšek.

Útočník Vítkovic strávil dvě sezony i ve Spartě a proti svému bývalému týmu se prosadil, když dostal Ostravany do vedení 3:2. Ale na body to nestačilo. Sparťanští hokejisté slavnostní večer Vítkovicím pokazili, i když se jim úvodní ceremoniál líbil také.

„Měl jsem tu čest pod panem Vůjtkem v nároďáku hrát, takže jsem si to užil a věřím, že si to užil i on. Jen potom bylo trochu těžší se v prvních 10 minutách dostat do zápasu,“ popisoval obránce Sparty Michal Kempný, který se také zapsal mezi úspěšné střelce, když vyrovnal na 3:3.

Zlom přišel ve 3. třetině. Hosté po odpískání vystřelili na branku, což rozlítilo Dominika Lakatoše. Vítkovický útočník však nejel soupeřům pouze domluvit. Shodil rukavice a bezhlavě se pustil do Davida Němečka, který o bitku vůbec nejevil zájem.

Po Lakatošově vyšším trestu rozhodla Sparta díky gólu Romana Horáka. Vítkovický trenér Miloš Holaň proto neměl pro Lakatošův výpad moc pochopení. „Zkrat Lakatoše nás stál body.“

Lakatošova boxerská vložka nezaujala ani sparťanskou střídačku. „Stál mezi nimi rozhodčí. Kdyby to byla jedna rána, čert to vem, ale těch ran bylo minimálně 10. Hráč může mít jakoukoliv frustraci, ale tohle se nemůže stát,“ uzavřel Michal Kempný, kterého můžou těšit tři body z ostravského ledu.