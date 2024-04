Tlačil jsem to tam očima a modlil se, říká sváteční střelec Vála. Obránce zařídil vítězný gól Pardubic

Hokejisté Pardubic vyhráli první zápas semifinálové série, Litvínov na svém ledě porazili 2:1. Střelcem vítězného gólu se stal obránce Ondřej Vála a to z pozice, ve které rozhodně není běžně k vidění. Pardubice 13:13 1. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Vála zařídil gólem první bod v sérii s Litvínovem | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Hokejisté Pardubic rozehráli semifinálovou sérii s Litvínovem vítězně, v prvním utkání uspěli na svém ledě, vyhráli 2:1. Východočeši měli v zápasu výraznou střeleckou převahu, Litvínov ale dlouho držel ve hře vynikající gólman Matej Tomek.

Rozhodující branku dal ve 45. minutě pardubický obránce Ondřej Vála, tentokrát ale nepálil od modré a zakončoval přímo po kličce z předbrankového prostoru jako zkušený útočník.

Po většinu zápasu měli pardubičtí puk a hru pod kontrolou, v prvních svou třetinách zasypali gólmana Tomka pětatřiceti střelami, vytěžili z toho ale jen jeden gól. Z první prohry v sérii si nechce člen třetí litvínovské útočné formace Jindřich Abdul příliš lámat hlavu.

„Myslím si, že až na ten prvotní tlak jsme nehráli úplně špatně. Nechali jsme na ledě maximum a ukázali jsme si, že určitě se s nimi hrát dá. Je to první zápas, nic se neděje, je tu nový den, takže uděláme maximum, abychom bod získali,“ řekl po zápase Abdul, jehož střelu tečoval Andrej Kudrna, díky čemuž šel v utkání do vedení Litvínov.

Sváteční střelec Vála

Vítěznou branku nezaznamenal žádný z pardubických elitních útočníků. Ve 45. minutě to na sebe vzal obránce Ondřej Vála, který objel protihráče a prostřelil Tomka z předbrankového prostoru, tedy z pozice, ve které je k vidění jen hodně zřídka.

„Procedil jsem to tam. Myslím si, že vůbec nikdo nečekal, že zrovna já bych se pouštěl do něčeho takového. Takže možná proto jsem měl výhodu, že jsem se tam natlačil. Myslím, že jsem byl první, kdo viděl, že je to gól. Všichni stáli před gólmanem a já jsem to tam tlačil očima. Modlil jsem se, aby to tam padlo, naštěstí to tam dojelo,“ popsal spokojený Vála.

Zatímco pro většinu diváků bylo Válovo přímé zakončení po kličce hodně netradiční a nečekané, hlavní trenér Pardubic Marek Zadina překvapený nebyl.

„Já ne, já ho znám dobře od dorostu a juniorů, takže vím, co v něm je. Otevřelo se mu to a šel výborně do brány. Každá střela je nebezpečná a my jsme hrozně rádi, že to proměnil,“ řekl po výhře 2:1 v prvním semifinále nad Litvínovem hlavní trenér pardubických hokejistů Zadina. Série pokračuje druhým zápasem od 17 hodin znovu na ledě Dynama.