Ráno maturita, večer pro trofej. ‚Škola dokáže víc překvapit,‘ říká oceněný extraligový nováček Cibulka

Hokejová extraliga zná majitele cen pro nejlepší hráče sezóny. Pro tři ocenění si došli zástupci mistrovské Komety Brno, absolutní vítěz ankety o nejlepšího hráče je z Karlových Varů. A nejlepším nováčkem je maturant.

„Mně v osm začínaly didakťáky takže jsem asi kolem 7.30 přijel do školy. Byl jsem trochu nervózní, tak jsem si opakoval poslední věci a pak se šlo na test, který byl dost těžký, ale nějak jsem ho napsal,“ ohlédl se za hektickým dnem hokejista Tomáš Cibulka, který přiznal, že je ve škole někdy možná i nervóznější než na ledě.

„Je to úplně něco jiného, na ledě jsem víc sebevědomý. Škola vás dokáže daleko víc překvapit, zvlášť když jsem tam chyběl, že jsem tam moc nechodil, když jsem byl v Kanadě. Myslím ale, že se s tím dokážu poprat,“ říká českobudějovický obránce.

Jestli se Tomáš Cibulka se školou pere stejně jako s hokejem, tak má určitě výborné studijní výsledky. Teprve jednadvacetiletý bek byl v uplynulé sezóně vůdčí postavou českobudějovické obrany a nakoukl i do reprezentace.

Po třech letech v zámoří si s cenou pro nejlepšího nováčka extraligy mohl připadat trochu nepatřičně. V tom by ale nebyl sám.

Beránek nevěřil

Loňský mistr světa, karlovarský Ondřej Beránek byl sice v sezóně nejlepším střelcem s druhým nejproduktivnějším hráčem, přesto se ve společnosti předchozích vítězů ankety Dominika Haška, Martina Straky nebo Romana Červenky, cítil nesvůj.

„Samozřejmě se ty góly tam odrážely, dáte gól z rohu, ale já jich dal asi pět. Tu cenu, kterou jsem dostal od kluků, jak hlasovali, tak je to něco neskutečného. Já se do takové společnosti vůbec nepasuji, protože tady jsou hráči úplně jiní a o to víc mě to těší,“ vyprávěl Beránek.

Z mistrovského Brna si na galavačeru převzali ceny nejlepší brankář a zároveň nejlepší hráč play-off Michal Postava a taky trenér Kamil Pokorný.