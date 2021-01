Zápas budu hrát skoro po roce, vyhlíží Hertl před startem NHL. Těší se i na změnu role v týmu

Hertl cítí, že by v novém ročníku NHL měl převzít ještě větší zodpovědnost za výsledky San Jose. Sedmadvacetiletý útočník je po poslední operaci levého kolene fit a těší se až příští týden začne sezóna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na novou sezonu NHL chystá útočník Tomáš Hertl

„Zápas budu hrát skoro po roce, což je dlouhá doba. Zdravotně mě ale nic netrápí, cítím se dobře a doufám, že to tak zůstane celou sezonu,“ přeje si hokejista Tomáš Hertl, který se na kempu San Jose chystá na svou osmou sezónu v NHL.

Tu minulou, tak ovlivněnou pandemií koronaviru, mu předčasně ukončilo už v lednu zranění kolene. O tolik zápasů ale nepřišel, protože San Jose po nedohrané základní části patřilo mezi sedm týmů, které nehráli play off.

„Když se člověk podívá do médií, tak nám nikdo nevěří. Já si myslím, že síla týmu je pořád velká a play off uděláme a mohli bychom dojít hodně daleko,“ říká Hertl.

Nová role

Ve zkrácené přípravě před středečním startem dalšího ročníku NHL se nehrají žádné zápasy. Poprvé od roku 2006 je tréninkový kemp San Jose bez Joe Thorntona, který podepsal smlouvu v Torontu.

A Hertl si uvědomuje, že má v kabině najednou větší slovo. Místo aby poslouchal rady zkušeněších spoluhráčů, tak je už sám dává.

„Najednou se to přehodilo, bylo to tím, kdo odešel z týmu. Když tu byl Joe Pavelski a Joe Thornton, tak to byli jména a kapitáni. Poslední dva roky se ale můj prostor na ledě zvětšoval a viděl jsem, že jsem jeden z těch lídrů. Minulej rok jsem dostal i Áčko a očekává se to, tak se na to člověk musí připravit,“ uvědomuje si Hertl.

V minulé sezóně patřil mezi tři české hokejisty, kteří v NHL dělali zástupce kapitána. Stejnou čest měli už jen David Krejčí v Bostonu a Jakub Voráček ve Philadelphii.