Hertl už po operaci chodí bez berlí. ‚Vrátím se ještě silnější, chci být lídrem týmu,‘ hlásí útočník

Jak dopadla operace a jaký je program rehabilitace na nejbližší týdny?

Operace dopadla dobře. Byl jsem na ní před týdnem a lékaři byli hodně spokojení, že vše dopadlo tak, jak mělo. Vše drží, jak má. Je to týden od operace a od třetího dne to začínám ohýbat a snažím se dostat sval zpět, aby mi noha neztuhla. Také to leduji. Před dvěma dny jsem zahodil berle, snažím se chodit po svých, ale ortézu budu mít ještě tak šest týdnů.

Hertla čeká čtvrtá operace kolene. ‚Člověk nemůže začít hned naplno,‘ říká k návratu na led ortoped Číst článek

Jak vlastně ke zranění došlo? Díval jste se zpětně na video z daného zákroku? Věděl jste hned, že je zle, nebo jste ještě měl naději, že vyšetření ukáže menší problém?

Stalo se to blbě. Střílel jsem bekhendem, dojížděl jsem, Christopher Tanev byl na kolenou a chtěl mi to vypíchnout, já měl nohu napnutou a jak mě trefil, tak jsem to ucítil, ale nebyla to hrozná bolest. Odjel jsem po svých a nemyslel jsem si, že to bude něco vážného. Zatejpovali jsme, zkusil jsem jít zpět na led, ale pak jsem cítil, že je tam něco špatně, že postranní vaz necítím. Když jsem byl na rezonanci, tak jsem počítal s tím, že postranní vaz je špatný. Když jsem se pak ale dozvěděl, že mám i přední vaz v háji, tak to byl pro mě šok, protože mě to ani nebolelo a neměl jsem to oteklé. Bylo to dost nepříjemné překvapení. Mrzelo to o to víc, že léčba předního vazu trvá déle. Počítal jsem s tou kratší variantou, než jsem se dozvěděl, že mám špatný oba dva.

Nebylo to poprvé

Zranění vás bohužel v kariéře provázejí. Je na jednu stranu pozitivní zpráva, že už víte, co vás z pohledu rehabilitace čeká, a především jste si dokázal, že se můžete vrátit silnější?

Zranění mě už potkala. Kolena jsem měl poraněná, teď je to ale poprvé levé koleno. První den nebyl jednoduchý, ale od druhého dne se na to snažím dívat pozitivně. Vím, že trénuji vždy tvrdě a že mám teď před sebou dlouhých sedm měsíců, abych se pořádně připravil na novou sezonu. Bude to pro mě takové delší léto. Mohu se dát do kupy, pořádně zesílit zraněnou nohu i celkově tělo. Vím, že se vrátím ještě silnější.

Kolik času potřebuje sportovec, aby se s danou diagnózou „srovnal“ a věnoval maximum pozornosti samotné regeneraci?

První den není jednoduchý. Řeknu to doma, všichni jsou z toho smutní, ale pak další den se hledají pozitiva. Chodím normálně na zimák, to mě nabíjí. Nebojím se. Vím, že to nebude jednoduché, ale také vím, že to zvládnu.

Máte s daným zraněním zkušenosti. Co bude na následujícím půlroce a rehabilitaci nejtěžší?

Vždy je nejdůležitější dostat svalový objem zpátky. Já jsem zvyklý mít velké svaly na nohách, teď jsem čtyři dny po operaci a najednou tam ten sval skoro nemám. Je to až neuvěřitelné, jak to rychle zmizí. Když ho získám zpátky a budu normálně chodit, tak to je hrozně důležitý krok, protože pak už se jen nabírá síla. První dva měsíce, než začneme pořádně ohýbat koleno a chodit, jsou nejtěžší. Už jsem zvyklý na nějakou bolest, tak mi to problém nedělá.

Budete konzultovat postup také s odborníky v Čechách, nebo bude celá léčba probíhat v zámoří?

Dva měsíce do konce sezony budu v Americe. Pak po návratu budu v rehabilitaci pokračovat určitě ve spolupráci s profesorem Kolářem, se kterým se už známe. U mě je výhoda, že už jsme zranění měl, tak vím, co bych měl dělat. Vím, jak zesílit svaly kolem kolena. V tom mě nemá moc co překvapit. Je to spíše jen o tom, abych si to zas oživil.

Návrat na led

Jaký je výhled na návrat do plného zatížení? Chtěl byste stihnout předsezónní kemp?

Mám do nové sezony dost času. Normálně začínám bruslit v srpnu a to věřím, že budu moci i teď. Doufám, že v tu dobu už bude koleno silné a budu na novou sezonu připravený. Když půjde vše podle plánu a nebudou tam nějaké komplikace, tak bych to v klidu měl stihnout a začnu od začátku sezony.

Přestože klub neprožívá ideální sezonu, vy jste si držel skvělá čísla. Jaká vlastně byla z osobního pohledu tato sezona?

Sezona to není jednoduchá, protože jsme zvyklý být jinde, než aktuálně jsme. Zatím je to hodně nahoru a dolu. Nemohu být spokojený s body, když tým nevyhrává. Je to kolektivní sport a já bych kolikrát měl raději méně bodů výměnou za výhry. Atmosféra v klubu by pak byla jiná. Není to jednoduché, když vyhodí trenéra, který tu s námi byl čtyři roky. Nevím, co bylo příčinou, ale prostě jsme nehráli tak dobře, jako minulý rok. Vždy to bylo tak, že dobře hrálo tak 10 kluků a zbytek ne, pak se to zas otočilo a ti co hráli špatně, hráli dobře a naopak. Nevím, čím to bylo. Od začátku kempu se nám nedařilo, pak byl dobrý listopad, ale to bylo jediné pozitivum. Občas to tak bývá, že přijde deka. každý tým si tím projde.

Jak budete vzpomínat na Utkání hvězd, z vašeho pohledu skvěle odehrané?

Jsem rád, že jsem před zraněním stihl All Star a mohl si zahrát s těmi nejlepšími. Strašně jsem si to užil. Byl to neskutečný zážitek, zvlášt když se mi to povedlo. A bylo super poznat ostatní kluky, se kterými jinak soupeřím.

Utkání hvězd NHL: Hertl bavil diváky, Weber ovládl soutěž v tvrdosti střelby počtvrté v kariéře Číst článek

Hodně jsem se tam skamarádil s Anže Kopitarem, což je super kluk, se kterým jsem si měl hodně co říct. Jsme rád, že jsem ho potkal. Jelikož on je z LA, což je náš největší soupeř, tak jsme se neměli moc rádi. Ale tady člověk zjistí, jak je super. Beru to jako velké pozitivum sezony a věřím, že jsem se tam nepodíval naposledy. I to je pro mě výzva a motivace pro rehabilitaci.

Jste jeden z asistentů kapitána, tým na vás spoléhá. Cítil jste o to větší odpovědnost?

Jako asistent mám zodpovědnost předvádět výkony na ledě. Já se o to snažil, také se snažím promlouvat v kabině. V dobrých časech to umí každý, ale ve špatných časech je to těžší a je třeba zakřičet trochu víc. Samozřejmě není to jednoduché, když jste první sezonu asistent a zrovna se týmu takhle nedaří, ale vím, že mohu být ještě lepší a snažím se být příkladem. Zodpovědnost mám už roky, protože mám jeden z největších časů na ledě, a já si to užívám a mám radost, že mám od klubu takovou důvěru. Snažím se to vracet nejlépe, jak mohu.

Život mimo kabinu

Na druhou stranu v osobním životě vše klape. Oženil jste se, v Čechách stavíte dům. Je to povzbuzení také pro náročnou rehabilitaci?

Jsem rád, že s manželkou je vše super, jak má být. Dostavujeme dům v Praze, až se po sezoně vrátíme, tak si ho budu moci užít. Těším se, že uděláme nějaké grilování s kamarády. Tam bude pořádný odpočinek.

Dostal jste určitě spoustu povzbudivých zpráv? Vypíchnul byste nějakou? A stačil jste je vlastně všechny přečíst?

Dostal jsem hodně zpráv, psali kamarádi, že je jim to líto. Toho si vážím, zvláště od lidí, kteří si tím prošli. Brácha i bratránek měli to samé a vědí, čím si procházím. Tak si z toho děláme i legraci, abych nebyl v depresi. Psal i Joe Thornton, ať se držím, protože sám si tím také prošel. Ví, že to není jednoduché hlavně ze začátku. Já ale vím, že se vrátím tak, aby to bylo ještě lepší než minulý rok. Hokej hrát umím a chci zas hrát proti těm nejlepším lajnám. Chci být lídrem týmu.